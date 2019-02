Ёж из Новосибирска предсказал тёплую весну, пока же в городе морозы ниже 40

Новосибирск, , 19:18 — REGNUM Ёж из Новосибирского зоопарка им. Р. А. Шило предсказал тёплую и солнечную весну. Об этом говорится на странице зверинца в социальной сети ВКонтакте, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«По традиции наш малыш, должен определить погоду на ближайшую весну путём выбора миски с лакомством. И ура, в этом году весну наш малыш-ёж предсказал тёплую и солнечную», — отмечается в паблике зоопарка.

Тем временем, в Новосибирской области стоят аномальные морозы. Абсолютный максимум накануне, 2 февраля, отмечен в Черепановском районе — в селе Огнёва Заимка температура опустилась до — 49 oC.

Сегодня, 3 февраля, температура воздуха составила днём — 22, — 27 oC, по северо-востоку до — 32 oC, ночью — 27, — 34 oC, по востоку до — 37 oC.

Как передаёт Западно-Сибирский гидрометцентр, завтра, 4 февраля, в регионе сохранится аномально холодная погода с температурами — 35 oС и ниже, местами сильные морозы — 40 oС и ниже.

В городе Новосибирске температура воздуха опуститься до — 34, — 36 oС, в пригороде до — 41 oС.

Читайте ранее в этом сюжете: Морозы до –41 °С ожидаются в Новосибирске