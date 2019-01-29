В ЕР заявили, что говорить об участии в выборах мэра Новосибирска пока рано

Новосибирск, , 14:48 — REGNUM Будет ли «Единая Россия» выставлять своего кандидата на выборах мэра Новосибирска говорить пока рано, заявил новоизбраннный секретарь новосибирского регионального отделения партии Андрей Панфёров.

Напомним, что сегодня, 29 января в Новосибирске прошла XXXVI конференция регионального отделения «Единой России», на которой подавляющим большинством голосов секретарём отделения партии избран депутат Законодательного собрания региона Андрей Панфёров. Ранее занимавший этот пост Валерий Ильенко снял свою кандидатуру с голосования

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«Это очень серьёзный вопрос, и должны быть взвешенные позиция и решение. Пока не пройдут консультации и первичные обсуждения, сказать ничего не могу. Я вас уверяю, что в ближайшее время мы придём к этому мнению и его озвучим», — цитируют «Новосибирские новости» Андрея Панфёрова.

Тем временем экс-секретарь реготделения ЕР Валерий Ильенко отметил, что в данном вопросе «должен присутствовать здравый смысл».

«Мы знаем ряд регионов, где у губернатора и мэра есть недопонимание. И это плохо для всех. Поэтому мы смотрим на здравый смысл, и у нас сегодня всё получается», — считает Ильенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что не намерен отказываться от предвыборного соглашения с мэром Новосибирска Анатолием Локтем, согласно которому Анатолий Локоть отказался участвовать в выборах главы региона осенью 2018 года взамен на поддержку на выборах мэра в 2019 году.

Напомним, полномочия Анатолия Локтя на посту новосибирского градоначальника истекают 22 апреля 2019 года. Выборы, скорее всего, будут назначены на единый день голосования — в сентябре 2019 года.

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Отметим, что досрочные выборы мэра Новосибирска состоялись в 2014 году. Явка избирателей на них составила 32,59%. Конкуренцию Локтю тогда составил экс-вице-мэр Владимир Знатков («Единая Россия»). В итоге Анатолий Локоть набрал 43,75% голосов, Владимир Знатков — 39,57%, остальные кандидаты — менее 3,5% голосов.

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