«Он всё уже осознал»: мэр Новосибирска заступился за школьника-хакера

Новосибирск, , 08:03 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть вступился за выпускника новосибирской гимназии №5, которого обвиняют в исправлении оценок в электронном дневнике. Анатолий Локоть считает, что юношу «следует оставить в покое». Об этом градоначальник написал на своих страницах в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Во время учёбы в 5-ой гимназии — в 2017 году, исправил 51 оценку в электронном школьном дневнике себе и одноклассникам. Его обвинили в неправомерном доступе к компьютерной информации и завели уголовное дело (по ст. 272 УК РФ — «Неправомерный доступ к компьютерной информации»), — написал Локоть. — Прошло два года. Я не понимаю, зачем администрация школы продолжает судебное преследование. Это мы и родители не досмотрели за подростком, давайте будем направлять усилия на воспитание школьников вместо того, чтобы заниматься судебными тяжбами. Есть риск сломать парнишке жизнь. Думаю, он всё уже осознал».

Мэр Новосибирска «дал распоряжение перевести разбирательство с административно-криминального уровня в педагогическую плоскость».

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в интернете уже многие высказались в поддержку молодого человека и просят не портить ему жизнь.

«Бред какой! Кто из нас не исправлял оценки в журналах? Кто не списывал и не помогал друзьям на контрольных?»

«В чём разница, если бы он в бумажном журнале порисовал… Такое случалось регулярно».

Люди собирают подписи подпетицией «Против уголовного преследования за исправление в школьном электроном дневнике», адресованной генеральному прокурору РФ Юрию Чайке. На 11:00 (время местное) её подписали 1 623 человека. Питицию два дня назад создала депутат Горсовета Новосибирска Наталья Пинус.

«На днях дело передано в суд, несмотря на наличие значительного числа нарушений, по мнению защиты. Например, по сути отсутствует пострадавший, что автоматически должно приводить к прекращению дела. Есть и другие нарушения. По статистике, только три человека из тысячи получают оправдательный приговор в российских судах. Если юноша будет признан виновным, это не только разрушит его жизнь, но и станет опасным прецедентом. Тысячи и тысячи подростков могут быть признаны виновными в совершении уголовных преступлений, что крайне негативно скажется на их судьбах. По нашему мнению, такие проступки подростков, как исправления в дневнике, не могут быть квалифицированы как уголовные преступления. Кроме того, ответственность за такие проступки лежит и на взрослых, запускающих в обращение систему электронных дневников без организации должной системы защиты данных. Мы просим генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайку прекратить уголовное преследование. Просим министра просвещения Российской Федерации Ольгу Васильеву организовать на должном уровне удобную и эффективную защиту данных в электронных дневниках», — говорится в петиции.

Отметим, что ранее прокуратура Советского района Новосибирска утвердила обвинительное заключение в отношении юноши. Его адвокат сообщил «НГС», что теперь прокуратура «должна направить в суд» и «по всем законам оно должно там появиться на следующей неделе». Сейчас «школьник-хакер» находится в городе под подпиской о невыезде.

В октябре 2018 года адвокат заявлял, что Генпрокуратура потребовал прекратить уголовное дело новосибирского школьника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, весной 2016 года ученик гимназии №5 с помощью специальной программы взломал электронный дневник и исправлял плохие оценки себе и одноклассникам. Преподаватели гимназии, заметив это, сообщили в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело.

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