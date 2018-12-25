Кадровые рокировки, слухи о возможном уходе из нижегородской думы ещё шести депутатов, старт «мусорной» реформы в ручном режиме, ход резонансных уголовных дел с известными политиками области, — этим больше всего запомнилась первая рабочая неделя в Нижегородской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Нижний Новгород

Два важных назначения произошли на прошедшей неделе: главного областного полицейского и областного судьи. Должность начальника областной полиции получил полковник полиции Сергей Камышев, до этого занимавший пост главы Управления МВД России по Владимиру. А председателем Нижегородского областного суда, как и прогнозировалось, назначили замглавы председателя суда Вячеслава Поправко. Указом президента РФ судья Поправко будет исполнять свои обязанности шесть лет.

В Дзержинске, где в ноябре 2018 года был совершён переход на одноглавую модель местного самоуправления и сменился глава, продолжается массовый исход старых чиновников и приход новых лиц в команду мэра Ивана Носкова. С 11 января покинул свой пост глава комитета по управлению муниципальным имуществом Андрей Сытников, а на его место пришёл бывший директор МФЦ Нижнего Новгорода Максим Рабин. Также с этого же дня покинул пост директора муниципального предприятия «Экспресс» Александр Медведев. Эту должность временно займёт главный инженер предприятия Василий Макаров. Помимо этого, главой городского образовательного департамента назначена Ольга Палева, ранее являвшаяся заместителем главы ведомства. Алексей Коротков в связи с переходом на новое место работы покинул пост ответственного за образование в Дзержинске — химической столице области. Коротков назначен замминистра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. Ещё одно новое лицо в дзержинской администрации — Наталья Суханова, которая назначена на пост заместителя мэра по социальной политике, включающий контроль за департаментом образования, департаментом социальной политики и спорта (культура, молодежная политика и спорт) и отделом опеки, попечительства и усыновления. До этого Суханова работала главой департамента культуры в администрации Нижнего Новгорода. Мэр отметил, что Суханова «сможет поддержать внедрение в организациях этой системы новых технологий, применить новаторские подходы и развить существующие институты».

Иван Шилов ИА REGNUM Назначение

Среди важных событий сферы экономики — старт «мусорной реформы», во время которого за счёт «ручного режима» контроля со стороны властей удалось избежать массового коллапса, проработка возможности раздельного сбора мусора как новой мусорной культуры в Нижнем Новгороде, признание шести районов области депрессивными с точки зрения социально-экономической ситуации, продажа недостроенного отеля, который так и не принял болельщиков ЧМ-2018 по футболу, увеличение затрат на содержание нижегородского правительства с 2,5% до 2,6% от доходов консолидированного бюджета региона, а также уменьшение объема госдолга на 939,6 млн рублей — до 75,09 млрд рублей.

Вопросы сферы экологии, к которым также относится и мусор, обсудил на встрече с новым членом своей команды Глеб Никитин, поручив Денису Егорову, занявшему по итогам конкурса пост министра экологии и природных ресурсов, начать работу по сбору предложений от федеральных и региональных органов власти России по экологической тематике.

«Вы должны аккумулировать предложения от других регионов, органов исполнительной власти, правительства России, готовить аналитические и методические материалы к заседанию Государственного Совета», — обратился губернатор Никитин, назначенный в конце декабря 2018 года руководителем рабочей группы Госсовета по направлению «Экология», к министру Егорову.

Нижегородский депутатопад — исход народных избранников из думы Нижнего Новгорода, начавшийся в конце 2018 года, может продолжиться. Ходят слухи о том, что ещё шестеро депутатов сдадут мандаты досрочно, но официально пока подтвердились лишь данные о сложении полномочий прославившегося непосещением заседаний в течение нескольких месяцев Сергеем Каргиным, которого называют «депутатом-спойлером», так как, по мнению экспертов, «он попал в думу случайно». В этом «ему помогла фамилия: обычный учитель физкультуры оказался однофамильцем популярного перевозчика Дмитрия Каргина».

Также ходят слухи, что три мандата депутаты должны будут сложить в связи с представлением прокуратуры, которая выявила «нарушения закона». Среди тех, кому прочат отставку, и бывший глава администрации города, чьё имя связано с обнаруженными в Майами квартирами бывшей жены, Иван Карнилин — единственный, кто работает с первого созыва думы. Эксперты, комментируя слухи, задаются вопросом, как жители отреагируют, если троих неплохо работающих на округах депутатов, которых они выбрали, выгонят из думы по формальному прокурорскому поводу?

По сообщению прокуратуры, в 2018 году досрочно свои мандаты в Нижегородской области сложили 19 депутатов из разных городов и районов.

В деле Олега Сорокина — бывшего главы администрации Нижнего Новгорода, бывшего зампредседателя Заксобрания, обвиняемого в получении взятки и похищении человека, совершенном в соучастии с бывшими сотрудниками ГУВД по Нижегородской области, —возможна смена места рассмотрения. С ходатайством о передаче дела в Нижегородский областной суд выступила защита бизнесмена, заявляя, что в материалах дела есть информация с грифом «секретно». Просьба адвокатов пока не рассмотрена, слушания отложили из-за болезни подозреваемого. Между тем Александр Н., проходящий в деле Сорокина пострадавшим, обратился в Комитет министров Совета Европы за помощью в расследовании дела, так как по этому эпизоду скоро истекает срок привлечения к уголовной ответственности — в апреле 2019 года. Юристы правозащитной организации, выступающие в интересах пострадавшего, просят адресатов обращения выяснить у представителей МИД России, как государство решает вопрос восстановления прав гражданина, которому европейский суд присудил 27,5 тыс. евро компенсации.

Kakprosto.ru Судебное решение

В уголовном деле лидера нижегородских справедливороссов, областного депутата Александра Бочкарева, обвиняемого сначала в коммерческом подкупе, а потом после переквалификации в мошенничестве, — событие. Суд не удовлетворил ходатайство ГУ ФСИН РФ по Нижегородской области о взятии Александра Бочкарёва под стражу. Ведомство посчитало, что политик нарушает условия домашнего ареста и общается с теми, с кем запрещено. Сам Бочкарев отрицает данный факт, но, по слухам, на рассмотрение ходатайства он пришёл с вещами. На всякий случай. В итоге суд отклонил требование о взятии под стражу, политик остался под домашним арестом.

9 января в городе Павлово произошла трагедия — погибли жильцы двух квартир, включая восьмимесячного ребёнка. Причиной происшествия стало отравление угарным газом. Следователи, работающие по данному делу, отметили, что с начала зимы в регионе по этой причине погибло уже шестеро человек. После трагедии в Павлово региональные власти приняли решение провести во всех муниципалитетах мероприятия по недопущению несчастных случаев, связанных с эксплуатацией внутридомового газового оборудования. Государственная жилищная инспекция должна организовать разъяснительную работу с жильцами, а семьи погибших получат материальную помощь из областного бюджета — ее предоставят по линии министерства социальной политики, с каждой семьей сумма будет обсуждаться индивидуально.

Депутат Госдумы Александр Курдюмов назвал ЧП в Павлово вопиющим случаем, добавив, что «налицо безответственность и халатность местных чиновников». Он добавил, что «по каждому случаю необходимо подключать правоохранительные органы, которые будут организовывать тщательную проверку и возбуждать уголовные дела».

Резонансное дело, в котором подозреваемым в убийстве пожилой соседки проходит отставной генерал-майор юстиции Виктор М., получило продолжение. Второй раз за полгода бывшему заместителю областного прокурора, арестованному в июле 2018 года, смягчили меру пресечения, освободив под подписку о невыезде. 69-летний генерал-майор юстиции в отставке свою вину отрицает, а следствие по уголовному делу об убийстве продлится до 6 февраля.

Назначения недели

На прошедшей неделе стали известны имена новых главного областного полицейского и главного судьи региона.

Указом президента РФ заместитель председателя Нижегородского областного суда Вячеслав Поправко назначен на шестилетний срок председателем. Кандидатура Поправко на должность неожиданностью не стала. О кандидате на кресло, освободившееся после после переезда Анатолия Бондара в Москву, стало известно в ноябре. Поправко исполнял обязанности председателя с сентября 2018 года.

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На прошлой неделе начальник ГУ МВД России по Нижегородской области генерал-майор полиции Юрий Кулик представил подчиненным нового заместителя начальника главка — начальника областной полиции полковника полиции Сергея Камышева.

52.мвд.рф Начальник ГУ МВД России по Нижегородской области генерал-майор полиции Юрий Кулик

Справка:

Сергей Камышев родился 19 июля 1976 года в городе Лакинске Владимирской области. В 2002 году окончил Владимирский юридический институт Минюста России; в 2013 году — Академию управления МВД России. С 1993 года начал службу в ОВД, с 1995 года и последующие семь лет работал на различных должностях в подразделениях уголовного розыска. С 2002 года занимал руководящие должности в ОВД Владимирской области. С 2015 года руководил Управлением МВД России по г. Владимиру.

Экономика недели

Важным событием в жизни нижегородцев и экономике в целом стал старт «мусорной реформы». Во избежание коллапса в период новогодних каникул в регионе был введён так называемый «ручной режим» контроля со стороны органов муниципальной и областной власти.

С 24 декабря 2018 года в регионе заработала горячая линия Госжилинспекции, куда жители могут обращаться по вопросам несвоевременного вывоза ТКО, переполнения контейнеров, неудовлетворительного содержания контейнерных площадок, и тогда же начали работать рабочие группы из числа чиновников и представителей региональных операторов. Группы обследовали более 11 тысяч контейнерных площадок в ходе рейдов и по их результатам и. о министра экологии Наталья Мочалина заявила, что «Нижегородская область вошла в реформу ТКО стабильно и без потрясений».

"Предварительно можно говорить о том, что Нижегородская область вошла в реформу ТКО стабильно и без потрясений. Региональные операторы и управляющие компании оперативно устраняли все замечания, которые были выявлены в ходе проверок», — резюмировала она.

Жители и общественники, в свою очередь, опасаются, что после снятия с ручного режима, реформа забуксует, а в администрации Нижнего Новгорода тем временем продвигают новую культуру обращения с мусором.

Stolbovsky Мусоровоз Камаз

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Распоряжением мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова в городе создана рабочая группа по развитию раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), которая должна проработать создание «новой мусорной культуры».

"Мусорная реформа заключается в том, что нужно прекращать закапывать вторичное сырье под видом мусора, а начинать перерабатывать его для повторного использования. Ведь чем больше раздельного сырья мы соберем, тем меньше будут увозить на полигоны. Это концептуально новый подход мусорной культуры, который благоприятно скажется на городской экологической обстановке. Самое главное, чтобы жители поддержали эту позицию и начали правильно собирать мусор. Рабочая группа займется всеми этими вопросами. Хочется отметить, что Нижний Новгород стал одним из первых муниципалитетов, где эту систему начали разрабатывать. Хочется, чтобы наш город стал лидером в этом деле», — заявил член общественного экологического совета при главе города, председатель Совета Нижегородского общественного движения «Экологический центр «Дронт» Асхат Каюмов.

А на встрече с новым министром экологии и природных ресурсов области Денисом Егоровым, выбранным по результатам конкурса, Глеб Никитин поручил последнему начать работу по сбору предложений от федеральных и региональных органов власти России по экологической тематике.

«Вы должны аккумулировать предложения от других регионов, органов исполнительной власти, правительства России, готовить аналитические и методические материалы к заседанию Государственного Совета», — обратился губернатор Никитин, назначенный в конце декабря 2018 года руководителем рабочей группы Госсовета по направлению «Экология», к министру Егорову.

Возможно, что в этих предложениях место найдётся и мусорному вопросу.

Среди важных событий сферы экономики недели также признание шести районов области депрессивными с точки зрения социально-экономической ситуации.

По данным минэкономразвития Нижегородской области, по итогам девяти месяцев 2018 года 11 территорий имеют уровень развития выше среднего, 35 — средний, шесть — ниже среднего. Относительно итогов первого полугодия 2018 года показатели улучшили 16 территорий, из которых Вознесенский и Сеченовский района перешли из категории территорий с уровнем развития ниже среднего в категорию со средним уровнем развития.

«С уровнем ниже среднего оценены Большеболдинский, Гагинский, Варнавинский, Володарский, Краснооктябрьский и Тонкинский муниципальные районы ввиду отрицательной динамики основных социально-экономических показателей», — отметили в ведомстве.

А пока в районах подбивают неутешительные итоги, правительство РФ утвердило нормативы формирования в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов расходов на содержание органов государственной власти российских регионов.

«В соответствии с этим распоряжением в Нижегородской области в 2019—2021 годах затраты на содержание органов власти не должны превышать 2,6% от доходов консолидированного бюджета региона. В 2018 году уровень затрат на содержание органов власти для Нижегородской области был установлен на уровне 2,5%», — пишет газета «Коммерсантъ».

Александр Горборуков ИА REGNUM Осваивание бюджета

Напомним, доходы консолидированного бюджета Нижегородской области по итогам 2018 года выросли на 11%, составив 195,3 млрд рублей.

А размер государственного долга региона за год относительно данных за январь 2017 года уменьшился на 939,6 млн рублей — до 75,09 млрд рублей. По данным ведомства, это связано с уменьшением объема основного долга по кредитам коммерческих банков, с уменьшением объема обязательств по предоставленной госгарантии за счёт исполнения заёмщиком своих обязательств по кредитному договору.

Ещё одно событие в экономической сфере — это продажа отеля-недостроя, в котором планировали разместить болельщиков ЧМ-2018 по футболу, но так и не разместили. Отель Ibis Stadium с конгресс-холлом, расположенный на улице Карла Маркса, 44а площадью 18,33 тысяч кв. м, рассчитанный на 302 номера, планируется реализовать за 22,64 рубля за кв. м или 415 млн рублей.

«Строительством этого отеля занималось ООО «Весенние инвестиции» (аффиллировано с нижегородским бизнесменом Дмитрием Володиным). Гостиницу планировалось открыть в I квартале 2018 года, однако еще в декабре 2016 года власти отмечали, что гостиница может быть не сдана к чемпионату мира по футболу — 2018», — пишет издание Newsnn.ru.

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Кадровый хантинг: из Нижнего — в Дзержинск

В химической столице Нижегородской области — Дзержинске, где в ноябре 2018 года произошло изменение структуры городского управления с переходом на одноглавую модель управления и новым мэром стал бывший глава замглавы Нижнего Новгорода Иван Носков, произошли масштабные рокировки.

Admdzr.ru Иван Носков

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С 11 января покинули свои посты глава комитета по управлению муниципальным имуществом Андрей Сытников и директор дзержинского МУП «Экспресс» Александр Медведев. Место Сытникова занял экс-глава МФЦ Нижнего Новгорода Максим Рабин, а муниципального перевозчика временно возглавил главный инженер предприятия Василий Макаров. С 9 января покинул свой пост директор городского департамента образования Алексей Коротков, перешедший в команду губернатора на пост замминистра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. Его место с 10 января заняла Ольга Палева, ранее работавшая его первым заместителем.

Ещё одно новое лицо в дзержинской команде — это Наталья Суханова, ранее возглавлявшая департамент культуры в администрации Нижнего Новгорода. С 14 января он курирует блок социальной политики, в который входят департамент образования, департамент социальной политики и спорта (культура, молодежная политика и спорт) и отдел опеки, попечительства и усыновления.

«С Натальей Евгеньевной нам работать уже приходилось. Она хорошо показала свои организаторские способности при подготовке Нижнего Новгорода к проведению чемпионата мира по футболу. Уверен, что возглавив крупный блок, охватывающий все стороны социально-культурной жизни Дзержинска Наталья Евгеньевна сможет поддержать внедрение в организациях этой системы новых технологий, применить новаторские подходы и развить существующие институты», — заявил Иван Носков, представляя Суханову коллективу.

Депутатопад

Начавшееся в декабре 2018 года со сложения полномочий тремя депутатами думы Нижнего Новгорода явление, получившие название «депутатопад», может продолжиться. Разные источники прочат досрочную сдачу мандатов ещё шестерым народным избранникам. Пока подтвердились лишь данные по Сергею Каргину, который прославился своими многомесячными прогулами и чьё попадание в думу называют случайностью, а самого депутата — спойлером.

«Каргин попал в думу случайно, в результате гречневых выборов и битв политтехнологий в 2015 году. Он был абсолютно техническим кандидатом, но за счёт знаменитой фамилии стал депутатом. При этом сам Сергей абсолютно нормальный парень, просто стал жертвой политических игр. Он избрался в округе №21 в Сормовском районе. На январском заседании думы, видимо, его полномочия будут прекращены, а в сентябре пройдут довыборы. Сормову нужен хороший депутат, а то оно стало каким-то брошенным», — пишет политобозреватель Андрей Вовк.

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В список тех, кому прочат отставку, попали не только Кузнецов и Гельжинис, которых давно провожают вслед за Гойхманом и Солонченко, ушедшими в декабре, но и неожиданные персоны. В их числе и Иван Карнилин — бывший глава нижегородской администрации. Напомним, с отставкой Карнилина связан скандал: надзорные ведомства обнаружили у его семьи дорогостоящие квартиры в Майами. Иван Карнилин тогда заявил, что это имущество жены, с которой он в разводе.

Отставка чиновника

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По данным областной прокуратуры, за 2018 год в регионе свои полномочия досрочно по разным причинам прекратили 19 депутатов, и, похоже, это не предел. По данным газеты «Коммерсантъ», после проведённой надзорным ведомством в декабре проверки претензии возникли ещё к ряду городских депутатов, и спикеру думы уже направлено на них представление.

«Ранее появилась информация, что претензии касаются трех депутатов думы Нижнего Новгорода Сергея Кондрашова, Марка Фельдмана и Ивана Карнилина, которых прокуратура требует лишить полномочий в связи с утратой доверия», — пишет издание, добавляя со ссылкой на информированный источник, что глава города уже приглашал к себе «отдельных депутатов» предварительно побеседовать и озвучить выводы надзорного ведомства».

Андрей Вовк на своей странице в соцсетях отметил, что «важно, как их «провожают»».

"Якобы уйдут они по прокурорскому представлению. Раньше депутатам давали уйти самим, да и они сами с радостью сбегут, если им прикажут сверху. Силовое решение будет прецедентом, который может очень сильно возмутить элиты. При этом все трое — одномандатники, не один созыв работающие на своих округах. Карнилин вообще с первого созыва в думе, он такой один. Как жители отреагируют, если троих неплохо работающих на округах депутатов, которых они выбрали, выгонят из думы по формальному прокурорскому поводу? (даже интересно, что предъявят Карнилину, если он даже после квартиры в Майями не ушёл)», — резюмирует он.

Напомним, по уставу города в думе Нижнего Новгорода должно быть 47 депутатов, но на сегодня законотворческий орган уже работает не в полном составе. Шестеро депутатов, которым прочат досрочную «отставку», — это примерно седьмая часть депутатского корпуса, если учитывать тот факт, что далеко не все мандаты ранее ушедших досрочно депутатов замещены.

Камера для Бочкарева

ГУ ФСИН РФ по Нижегородской области в деле лидера нижегородских справедливороссов, депутата Заксобрания Александра Бочкарева, который обвиняется в мошенничестве, потребовал заменить меру пресечения с домашнего ареста на камеру. Ходатайство было обосновано тем, что якобы Бочкарев нарушает режим домашнего арест и общается со знакомыми. Сам политик этот факт отрицает.

Напомним, депутату по той статье, что ему вменяют, грозит до десяти лет лишения свободы. Дело возбуждено по статье мошенничество в особо крупном размере.

Тюрьма

По мнению следствия, Бочкарев и его сообщник — второй фигурант дела — ввели в заблуждение своего коллегу по партии и «под угрозой исключения из партии, потребовали от него 5 миллионов рублей, которые якобы должны были пойти на избирательную кампанию партии в Ленинском районе Нижнего Новгорода». Претендент в думу не попал, а в отношении депутата начали расследование. Подозреваемые вину не признали, с конца ноября 2017 года Александр Бочкарев находится под домашним арестом, во время которого он успел даже жениться, на что потребовалось разрешение суда.

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На прошлой неделе сотрудники уголовно-исполнительной системы предприняли попытку изменить для Бочкарева меру пресечения, обратившись с соответствующим ходатайством в суд. Ведомство посчитало, что он нарушает условия домашнего ареста и разговаривает с людьми, с которыми ему запрещено общаться.

«ГУ ФСИН РФ аргументирует свое требование тем же: что обвиняемый общается с другими людьми в здании суда. Ранее судом уже рассматривалась запись сюжета одного из нижегородских СМИ, в котором Александр Бочкарев пожимает руку одному из свидетелей, задержавшись возле него на несколько секунд», — отмечает портал коза. пресс, добавляя, что, по сведениям источника, «Александр Бочкарев явился на заседание с сумкой с необходимыми в СИЗО вещами».

Суд оставил политика под домашним арестом, не став менять меру пресечения.

Гриф «секретно» в деле Сорокина

В деле бывшего главы администрации Нижнего Новгорода, бывшего зампредседателя Заксобрания Олега Сорокина, которого обвиняют в получении взятки и похищении человека совместно с бывшими сотрудниками ГУВД по Нижегородской области, — новости. Защита бывшего чиновника обратилась с ходатайством о передаче дела в Нижегородский областной суд, заявляя, что в материалах дела есть информация с грифом «секретно».

Напомним, Сорокина арестовали 19 декабря 2017 года, первоначально предъявив обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), позднее к этому добавили обвинение в похищении человека. Эпизоды, вменяемые следствием, произошли 14 и 5 лет назад. По первому из них следствие считает, что Сорокин, будучи главой администрации, получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе. Во втором соучастниками проходят бывшие начальник и старший оперуполномоченный отдела по раскрытию заказных и серийных преступлений против личности ГУВД по Нижегородской области.

Взятка

Ходатайство о передаче дела в областной суд защита объяснила грифом «секретно», что содержится на ряде материалов, и никто особую пометку с них не снимал.

«То, что в материалах дела находятся документы с грифом «секретно» и «совершенно секретно», я думаю, что уже стало очевидно для всех. Что суд не имеет никакого права рассматривать это дело, а обязан передать его по подсудности в суд субъекта, в областной суд, — это тоже, на мой взгляд, очевидная вещь», — заявил журналистам адвокат Шота Горгадзе, представляющий интересы второго фигуранта.

Ходатайство пока не рассмотрено, заседание отложено в связи с болезнью подозреваемого.

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Помимо этого, Александр Н., проходящий в деле Сорокина пострадавшим, обратился в Комитет министров Совета Европы за помощью в расследовании дела, так как по этому эпизоду скоро истекает срок привлечения к уголовной ответственности — в апреле 2019 года. Юристы правозащитной организации, выступающие в интересах пострадавшего, просят адресатов обращения выяснить у представителей МИД России, как государство решает вопрос восстановления прав гражданина, которому европейский суд присудил 27,5 тыс. евро компенсации.

«Обращение было направлено юристами 11 января. По словам руководителя отдела международно-правовой защиты «Комитета против пыток» Ольги Садовской, это является «последней попыткой помочь российскому правосудию завершить расследование по делу», — пишет газета «Коммерсантъ», напоминая, что решение о выплате компенсации суд принял ещё в ноябре 2013 года и изначально Александр Н., «проходил как основной свидетель по делу о покушении на Олега Сорокина в декабре 2003 года», за которое в 2006 году были осуждены два нижегородца.

ЧП в Павлово

9 января в городе Павлово Нижегородской области были обнаружены погибшие жильцы двух квартир — женщина, её восьмимесячный ребёнок и мужчины. Причиной смерти называют отравление угарным газом. Кроме того, во время ЧП пострадала девочка 2013 года рождения. По событию возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

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«Вопиющий случай произошёл в городе Павлово Нижегородской области. В старом доме от отравления угарным газом погибли три человека, в том числе малолетний ребёнок. И это уже третий случай по области за последние несколько дней. Налицо безответственность и халатность местных чиновников», — высказал мнение депутат Госдумы Александр Курдюмов (ЛДПР) на своей странице в соцсетях, добавив, что «по каждому случаю необходимо подключать правоохранительные органы, которые будут организовывать тщательную проверку и возбуждать уголовные дела».

Во время оперативного совещания по ЧП в Павлово прозвучало, что за зиму в регионе от отравления газом погибли шестеро человек — три человека в Нижнем Новгороде и три — в области.

«Причины случившегося сейчас устанавливают следователи. Но, по предварительной версии, люди погибли вследствие нарушения правил пользования бытовыми газовыми приборами. В данный момент во всех муниципалитетах проходят необходимые мероприятия по информированию населения о необходимости безукоснительного соблюдения базовых правил безопасности, связанных с эксплуатацией внутридомового газового оборудования», — сказал замгубернатора Андрей Харин.

Nao24.ru Газовая конфорка

Областные власти приняли решение выплатить материальную помощь семьям погибших в Павлово, уточнив, что она пройдёт по линии министерства социальной политики и с каждой семьей сумма будет обсуждаться индивидуально.

В свете ЧП также принято решение провести во всех муниципалитетах мероприятия по недопущению несчастных случаев, связанных с эксплуатацией внутридомового газового оборудования. Разъяснительной работой с населением займётся государственная жилищная инспекция. Также решено провести внеплановую проверку.

«Во избежание несчастных случаев необходимо провести внеплановую работу по эксплуатации газового оборудования во всех районах», — заявил замгубернатора Андрей Харин.

Напомним, 31 декабря 2018 года в Магнитогорске обрушился подъезд десятиэтажного дома на проспекте Карла Маркса, 164. Погибли 39 человек. Согласно приоритетной версии, трагедия произошла из-за взрыва газа. Через две недели — 14 января — взрыв газа произошёл в ростовском городе Шахты. В результате взрыва повреждены четыре квартиры. Из дома эвакуированы 140 человек, из-под завалов извлекли семерых. Погибла жительница одной из квартир 1987 года рождения, двое пострадали, судьба нескольких жильцов на момент подготовки материала оставалась неизвестной.

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Дело об убийстве

Арестованный в июле 2018 года, 69-летний отставной генерал-майор юстиции Виктор М., подозреваемый в убийстве своей соседки, освобождён под подписку о невыезде. За последние полгода ему второй раз смягчают меру пресечения. Следствие по данному уголовному делу продлится до 6 февраля.

Оноре Домье. Два юриста пожимают руки

Напомним, бывший заместитель прокурора Нижегородской области генерал-майор в отставке был задержан 17 июля в Нижнем Новгороде, возле дома своей дочери. Его заподозрили в убийстве соседки, проживавшей в селе Безводное. Следователи считают, что после ссоры мужчина избил женщину, а потом задушил и имитировал ограбление. Следствие отмечало, что три месяца задержанный проходил по делу свидетелем.

Сам Виктор М. отрицал и отрицает вину, а когда избиралась мера пресечения, настаивал на домашнем аресте или чём-то, не связанном с лишением свободы, ссылаясь на хронические заболевания, но суд отправил его под арест. Через месяц реальный арест заменили домашним, а еще спустя полгода отпустили под подписку о невыезде.

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«Он вышел под подписку о невыезде, так как судья всё-таки принял во внимание состояние здоровье подследственного, положительные характеристики от соседей и бывших сослуживцев, а также отсутствие связей в правоохранительных органах: руководство прокуратуры уже сменилось несколько раз», — пишет издание «Нижний Новгород-онлайн».