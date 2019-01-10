В Нижнем Новгороде продают за 415 млн недостроенный к ЧМ-2018 отель

Нижний Новгород, , 23:03 — REGNUM Недостроенный к чемпионату мира по футболу отель Ibis с конгресс-холлом выставили на продажу в Нижнем Новгороде за 415 млн рублей. Соответствующее объявление опубликовано на портале недвижимости gipernn.ru.

Отмечено, что в шаговой доступности от отеля расположены станция метро «Стрелка», которая также была построена к ЧМ-2018. Футбольный стадион «Нижний Новгород», ФОК, один из крупнейших в городе торговых центров, Волжская набережная.

Площадь объекта составляет 18,33 тыс. кв. метров, здание 12-этажное. Имеется крытая и открытая автостоянки, земельный участок — в долгосрочной аренде. Общая площадь застройки — 3,23 тыс. кв. метров.

Разрешение на строительство было получено в сентябре 2014 года. По информации продавца, все строительные работы выполнены на 100%.

Здание возможно достроить как бизнес-центр или под апартаменты.

ИА REGNUM напоминает, застройщиком здания отеля Ibis Stadium является ООО «Весенние инвестиции», которое также строило отель Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin на Театральной площади, на месте бывшей гостиницы «Москва», и гостиницу DoubleTree by Hilton на улице Академика Блохиной, а также гостиницу на месте бывшего Дома крестьянина на улице Алексеевской.

Из перечисленных объектов был достроен только отель на Театральной площади, а недостроенная гостиница Ibis в период проведения матчей чемпионата мира была закрыта фальш-фасадом за 2 млн рублей.