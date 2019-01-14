Семьи погибших от отравления газом в Павлово получат материальную помощь

Нижний Новгород, , 19:59 — REGNUM Родственники погибших от отравления газом в городе Павлово получат материальную помощь из регионального бюджета. Об этом сообщил вице-губернатор Андрей Гнеушев на совещании с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, информирует пресс-служба областного правительства.

«Родственники погибших написали заявления на оказание материальной помощи. Ее предоставят из регионального бюджета по линии министерства социальной политики», — уточнил Гнеушев и добавил, что сумма будет обсуждаться с каждой семьей отдельно.

По словам замгубернатора, все расходы по погребению погибших взял на себя муниципалитет.

В то же время вице-губернатор Андрей Харин отчитался о проводимых в области в связи с трагедией мероприятиях. Проходит информирование населения о необходимости безукоснительного соблюдения базовых правил безопасности, связанных с эксплуатацией внутридомового газового оборудования.

Он уточнил, что с начала зимнего периода в области от отравления газом погибли шесть человек, трое из них — в Нижнем Новгороде.

«По предварительной версии, люди погибли вследствие нарушения правил пользования бытовыми газовыми приборами», — добавил Харин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 9 января в двухэтажном доме в городе Павлово мужчина обнаружил без признаков жизни 34-летнюю жену и 8-месячного ребенка в квартире на втором этаже. Также в квартире на первом этаже было обнаружено тело мужчины. Кроме того, пострадала девочка 2013 года рождения.

«При осмотре места происшествия следователи СК установили, что в обеих квартирах имелись газовые колонки. На телах погибших видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружено», — сообщили в следственном управлении СКР по региону.

По предварительной версии, причиной смерти стало отравление угарным газом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

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