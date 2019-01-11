Защита: Дело Сорокина должно уйти в областной суд – в нём есть гостайна

Нижний Новгород, , 20:35 — REGNUM Защита бывшего главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина, а также бывших сотрудников МВД Евгения Воронина и Романа Маркеева заявила ходатайство о передаче дела в областной суд, указав на наличие в материалах дела большого количества сведений, составляющих государственную тайну. Закон обязывает рассматривать дела, связанные с гостайной, только в судах субъектов РФ, районным судам такие дела не подсудны, напоминает РАПСИ.

По данным издания, в материалах фигурируют документы, на которых нанесены грифы секретности: об используемых или использованных при проведении в 2004 году оперативного эксперимента в отношении Александра Новоселова силах, средствах, источниках, методах и планах, а также о лицах, которые оказывали на конфиденциальной основе содействие работникам милиции в проведении оперативного эксперимента.

Выступившие в суде адвокаты и сами подсудимые старались тщательно избегать любых указаний на то, о каких конкретно сведениях идет речь. Однако в ответ на вопросы суда были упомянуты личные дела сотрудников МВД, в том числе не являющихся даже свидетелями по данному делу, а также сведения о том, какими способами была получена оперативная информация о том, что Новоселов располагает сведениями о покушении на Олега Сорокина, которое было совершено 1 декабря 2003 года и раскрыто милицией в 2004 году. Есть в деле и секретные приказы и инструкции, а также другие документы МВД.

Защита указала, что закон содержит императивное требование рассматривать все дела, связанные с гостайной, в судах субъектов Российской Федерации.

Представитель гособвинения поначалу просила суд отказать в ходатайстве, заявив, что в деле нет секретных документов, отмечает РАПСИ. После того, как суд запросил ее мнение по поводу ряда конкретных документов, список которых представила защита, гособвинитель признала, что на указанных документах стоит гриф «Секретно» или «Совершенно секретно» и при этом нет указаний на их рассекречивание. Однако представитель прокуратуры попросила объявить перерыв в заседании до 14 января, чтобы запросить дополнительную информацию, которая позволит ей сформировать свою позицию.

«То, что в материалах дела находятся документы с грифом «Секретно» и «Совершенно секретно», я думаю, что уже стало очевидно для всех. Что суд не имеет никакого права рассматривать это дело, а обязан передать его по подсудности в суд субъекта, в областной суд, — это тоже, на мой взгляд, очевидная вещь, — заявил журналистам адвокат Шота Горгадзе, представляющий интересы Евгений Воронина. — Но меня здесь удивило другое — то, что государственные обвинители в количестве трех человек утверждали, что там нет секретных материалов и все материалы рассекречены, и они продолжали это утверждать ровно до тех пор, пока им защита не указала номера страниц в каждом томе, где находятся секретные документы».

Адвокаты также напомнили, что обвинительное заключение прошло все стадии согласования и было утверждено заместителем генерального прокурора РФ Сергеем Зайцевым, причем уже после того, как защита указывала на наличие в деле секретных документов.

«Реально эти документы появились на этапе предварительного расследования, — пояснил адвокат Олега Сорокина Дмитрий Кравченко. — В ходе предварительного расследования защитой заявлялось, что там находятся секретные документы. Следствие на это никак не отреагировало, в дальнейшем на это никак не отреагировала прокуратура».

«Несмотря на то, что документы содержат прямые грифы «Секретно», «Совершенно секретно», это никого не остановило против того, чтобы утвердить обвинительное заключение и передать его в суд, и более того, сегодня прокуратура в ходе судебного разбирательства всячески пыталась до последнего сопротивляться и утверждать, что нет никакой государственной тайны», — подчеркнул Кравченко.

В судебном заседании объявлен перерыв до 14 января, когда ожидается вынесение решения по ходатайству адвоката Андрея Юдина о передаче дела на рассмотрение в областной суд. Напомним, Олег Сорокин был арестован 19 декабря 2017 года. Ему инкриминируются эпизоды 14-летней и 5-летней давности, по которым судами вынесены приговоры, вступившие в законную силу. Судебными решениями установлена непричастность Сорокина к данным эпизодам.