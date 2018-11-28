Определился кандидат на пост главы Нижегородского областного суда

Нижний Новгород, , 04:46 — REGNUM В Нижегородской области определилась кандидатура председателя областного суда, место которого освободилось после перехода Анатолия Бондара на пост главы Второго кассационного суда общей юрисдикции в Москве в конце сентября 2018 года. Интриги не произошло — на должность рекомендован исполнявший обязанности главы областного суда Вячеслав Поправко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кандидатуру Вячеслава Поправко рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей, но окончательное решение за президентом РФ.

В июне 2012 года Поправко был назначен заместителем председателя областного суда, а в августе 2018 года срок его судейских полномочий продлили ещё на шесть лет.

Вячеслав Поправко — уроженец Иркутской области, там же получил высшее образование по профессии «юрист». После окончания университета начал свою трудовую деятельность в прокуратуре Ленинского района Иркутска. Награждён ведомственной наградой — знаком отличия судебного департамента «За усердие» II степени «за большой вклад в развитие судебной системы и проявленную при этом инициативу». Женат, имеет трёх сыновей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2018 года бывший глава областного суда, который до этого возглавлял прокуратуру Саратовской области, занимал должность заместителя министра юстиции РФ, Анатолий Бондар занял пост председателя одного из кассационных судов России.

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