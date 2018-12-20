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Свердловские чиновники не пропустят пресс-конференцию Владимира Путина

Политика

Губернатор Евгений Куйвашев поручил членам областного правительства внимательно следить за ходом пресс-конференции

Свердловские чиновники не пропустят пресс-конференцию Владимира Путина
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Екатеринбург, 20 декабря 2018, 09:18 — REGNUM  Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил членам областного правительства внимательно следить за ходом большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Такое поручение он дал на заседании правительства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

«Прошу внимательно следить за ходом пресс-конференции, обращая особое внимание на вопросы, решение которых находится в пределах ваших компетенций», — заявил глава области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-конференция начнётся в 12:00 по московскому времени. Её будут транслировать телекомпании Первый канал, «Россия-1», «Россия-24» и НТВ. Также трансляцию будут осуществлять «Радио России», «Вести ФМ» «Маяк».

С сурдопереводом пресс-конференцию можно посмотреть на телеканале «Общественное телевидение России» и на его сайте.

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Пресс-конференция Владимира Путина
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