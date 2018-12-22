Чиновница Глацких потеряла право на жилищную субсидию

Екатеринбург, , 09:50 — REGNUM Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких некоторое время имела право на получение субсидии из бюджета для приобретения жилья. Но в настоящее время она его автоматически потеряла, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информационной политики Свердловской области.

Отметим, о том, что Глацких претендовала на получение субсидии, сообщают местные СМИ. Однако, по словам собеседника ИА REGNUM, её заявление о постановке в очередь на получение субсидии было подписано ещё тогда, когда о скандале не было известно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Глацких оказалась в центре скандала в начале ноября. Одна из телекомпаний города Кировграда распространила её слова на круглом столе с представителями молодёжных организаций. На нём чиновница заявила о том, что государство ничего не должно молодёжи, а их родителей рожать не просило.

Её слова осудили многие, в том числе и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. На время проверки чиновница была отстранена от работы. По итогам проверки ей был объявлен выговор. Также в ближайшее время она потеряет пост директора департамента молодёжной политики, а сам департамент и областное министерство общего и профессионального образования объединят в единый орган — министерство образования и молодёжной политики.