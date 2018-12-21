На Урале инвалиду угрожали в автобусе, требуя заплатить за пса-поводыря

Екатеринбург, , 09:32 — REGNUM В Екатеринбурге организована проверка по сообщениям в СМИ о том, что инвалиду по зрению в автобусе угрожали и требовали оплатить проезд собаки-поводыря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Согласно сообщению, опубликованному в СМИ, кондуктор автобуса маршрута № 27 в городе Екатеринбурге потребовала от незрячего инвалида оплатить проезд собаки-поводыря, которая в соответствии с действующим законодательством является средством реабилитации инвалидов. При этом кондуктор высказывала пассажиру угрозы здоровью», — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура установит, имели ли место в действительности данные факты, и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, что инцидент произошёл 20 декабря. О случившемся житель Екатеринбурга написал на своей странице в социальной сети Facebook. Как сообщил мужчина, кондуктор «с глубокой насмешкой в голосе над всеми инвалидами» заявила: «Ну, в принципе, вы и так инвалид и уже наказаны богом!«

В автотранспортном предприятии «Город» заявили, что данное поведение кондуктора недопустимо, а также принесли свои извинения за инцидент. По факту случившегося назначена служебная проверка, по итогам которой кондуктор (если факты подтвердятся) может лишиться своей работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре в Екатеринбурге произошёл ещё один инцидент в городском общественном транспорте. Вечером 16 декабря водитель маршрутки №021 не довёз до пункта назначения и высадил 16-летнюю ученицу колледжа на семь остановок раньше, пояснив, что в автобусе кончился бензин. В итоге девочке пришлось звонить матери, которая забрала её домой на машине.

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