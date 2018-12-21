Суд оставил в силе постановление об аресте начальника Свердловской ЖД

Екатеринбург, , 14:31 — REGNUM В Екатеринбурге оставлено в силе постановление Ленинского районного суда об избрании меры пресечения начальнику Свердловской железной дороги Алексею Миронову в виде ареста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Миронов обвиняется по п."в» ч.5 ст. 290 УК РФ. Мера пресечения избрана по 12 февраля 2019 года включительно», — уточнили в пресс-службе суда.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексея Миронова задержали в Екатеринбурге 13 декабря и в тот же день на его рабочем месте были проведены обыски. На следующий день, 14 декабря начальнику СвЖД предъявили обвинение во взяточничестве, а следственные органы ходатайствовали об аресте. Ленинский районный суд города удовлетворил ходатайство следствия, после чего защита Алексея Миронова обжаловало постановление суда.

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