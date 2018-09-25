Главным событием прошедшей недели в Нижегородской области стала инаугурация избранного губернатором Глеба Никитина, на которой присутствовали представители различных регионов России. Церемония заняла четыре минуты, а оставшиеся полчаса губернатор уже без приставки «врио» принимал поздравления. Глава Татарии Рустам Минниханов отметил, что внимательно следит за молодыми технократами, и пообещал прибывшим в Нижний Новгород на церемонию молодым губернаторам-технократам помощь. Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров заявил, что за год работы Никитину удалось решить конфликт между исполнительной и законодательной властью, а также добиться консолидации между властью и обществом.

Нижний Новгород

В преддверии церемонии нижегородские СМИ, подводя итоги годового руководства Никитина, вспомнили, что «12-летнее правление Валерия Шанцева в Нижегородской области развязало руки местным элитам, регион был условно поделен на группы влияния и практически не развивался, проработанные планы не реализовывались», а «после назначения Глеба Никитина главой области не все верили, что он сможет справиться с этим «наследством».

После инаугурации губернатор отправил в отставку правительство — впереди формирование нового состава, которое уже началось. Заместителями главы назначены уроженцы Ставрополя и Красноярска, а главе минсельхоза области, занимавшему свой пост с 2009 года Алексею Морозову, не суждено попасть в новый состав — он ушел по собственному желанию, на его место также прочат «варяга». Нижегородские СМИ пишут, что «при Никитине, включая его самого, появилось десять «варягов». А вот сенатор от Нижегородской области Владимир Лебедев свою должность сохранил, его статус подтвердил глава региона. Поговаривают, что, скорее всего, в ближайшие дни разрешится ещё один кадровый вопрос — будет объявлено имя нового министра культуры области.

В администрации Нижнего Новгорода также продолжает формироваться руководящая верхушка. Четыре человека прошли в финальный этап отбора на должность заместителя главы администрации, который будет курировать информационную политику, а вот в заместители по образованию, культуре и спорту не подошёл никто. Новая система формирования администрации нравится далеко не всем — «это какой-то очень странный гибрид заместителей Панова и его советников». Явление уже окрестили «парадоксом Панова».

Admgor.nnov.ru Владимир Панов (справа)

Депутаты Заксобрания на сессии внесли поправки в бюджет, увеличив доходы на 2,196 млрд рублей, расходы — на 1,843 млрд рублей и уменьшив дефицит на 353 млн рублей, сохранили меры социальной поддержки предпенсионерам, приняли постановление о заключении соглашения о сотрудничестве областного парламента с Гомельским областным Советом депутатов Белоруссии, одобрили инвестиционное соглашение между правительством области и ООО «Юнилин». Помимо этого, депутаты приняли обращение к министру природных ресурсов и экологии РФ о необходимости скорейшего урегулирования вопроса в сфере обращения с отходами производства, строительства и ремонта, а также с группами однородных отходов. Не обошлось на сессии без скандальных заявлений — депутат Владимир Буланов предложил региональному парламенту «самораспуститься». Спорная дискуссия возникла во время обсуждения поправок в региональный закон «О налоге на имущество организаций». Изменения предусматривают налоговые преференции для стадиона «Нижний Новгород».

Депутаты Нижнего Новгорода на внеочередной сессии передали области 100% акций АО «Объединенная дирекция по жилищному строительству города Нижнего Новгорода», на базе которого будет создан единый региональный оператор для решения проблем обманутых дольщиков и строительства соцжилья. Также они внесли поправки в городской бюджет, выделив проблемному предприятию «Нижегородэлектротранс» на погашение долгов за электричество 30 млн рублей, а еще 10 млн рублей пойдут на приобретение запасных частей для ремонта подвижного состава МП «Нижегородпассажиравтотранс». Последнее также испытывает финансовые сложности.

В Нижнем Новгороде после многочисленных обращений предпринимателей согласовали новую методику расчета платы за размещение нестационарных торговых объектов. Бизнесмены ранее жаловались на завышенные ставки.

Областное правительство готово помогать в решении проблемы достройки и сдачи в эксплуатацию дома на пересечении улиц Вятской и Голованова в Приокском районе Нижнего Новгорода, где дольщики хоть и не имеют статуса обманутых, но и получить свои квартиры не могут из-за нарушений, допущенных при строительстве. А вот «Дом чекиста» у собственника планируют изъять по суду — на все предписания, которыми его обязывают «привести объект в надлежащее состояние, он не реагирует, при этом сумма штрафов достигла уже полумиллиона рублей».

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

Помимо гостей на инаугурации в Нижнем Новгороде неделя выдалась богатой на визитёров в рамках рабочих поездок. Регион посетил чрезвычайный и полномочный посол Чехии в России Витезслав Пивонька, во время визита заявивший, что его цель — «не только поиск новых проектов для наших предприятий, но и налаживание отношений в культуре и образовании, в частности по обмену студентами». Заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин принял участие в совещании по вопросам создания в регионе территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и разработке стратегии пространственного развития РФ. Также Нижегородскую область посетила делегация автономного края Воеводина Сербии во главе с председателем правительства Игорем Мировичем и чрезвычайный, полномочный посол Словении в РФ Бранко Раковец, главной темой встречи с которым стало укрепление экономического и культурного сотрудничества области и Словении.

Подтвердились сведения об отставке председателя Нижегородского областного суда Анатолия Бондара, который назначен председателем Второго кассационного суда общей юрисдикции в Москве. Эксперты отмечают, что «сейчас большой вопрос, кто займёт эту важнейшую должность».

В пятом микрорайоне Сормова Нижнего Новгорода — «ЧП районного масштаба», здесь жители остались без отопления, как они утверждают, из-за аварии «на котельной, которая оказалась не подготовлена к отопительному сезону».

Аварийный дом обрушился на улице Грекова в Нижнем Новгороде из-за разрушения несущих конструкций. Во время происшествия никто не пострадал — большая часть жильцов к этому времени была расселена.

Инаугурация: теперь без «врио»

26 сентября 2018 года Глеб Никитин окончательно простился с приставкой «врио», официально вступив в должность. Сама церемония инаугурации длилась несколько минут, а вот поздравления растянулись на добрые полчаса. Поздравить главу приехали губернаторы из других регионов, главы различных ведомств.

«Ровно год назад президент РФ назначил меня временно исполняющим обязанности. Это был огромный вызов. Необходимо было завоевать доверие нижегородцев, стать своим. И вот ровно через год я вступаю в должность, получив поддержку жителей региона. То, как они проголосовали 9 сентября, означает, что приняли меня. Я намерен каждый день доказывать нижегородцам, что они сделали правильный выбор», — заявил на церемонии Глеб Никитин.

Иван Шилов ИА REGNUM Глеб Никитин

Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров отметил, что за год работы Никитину удалось решить конфликт между исполнительной и законодательной властью, а также добиться консолидации между властью и обществом.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в комментариях СМИ заявил, что с Никитиным они «в постоянном контакте» и их «часто называют братьями». Глава Татарии Рустам Минниханов отметил, что «Глеб Сергеевич на отлично сдал «экзамен», будучи врио губернатора, и был избран губернатором», а также добавил, что внимательно следит за молодыми губернаторами-технократами, и пообещал помощь — «мы внимательно следим за вами, молодые технократы».

Пришла поздравительная телеграмма Глебу Никитину и от президента Белоруссии.

«В Беларуси ценят Ваш непосредственный вклад в налаживание контактов, укрепление всесторонних взаимоотношений между нашими народами, развитие конструктивного сотрудничества Республики Беларусь и Нижегородской области», — заявил Александр Лукашенко.

В преддверии инаугурации нижегородские СМИ и телеграм-каналы подвели предварительные итоги работы Глеба Никитина за год, прошедшие с назначения на пост.

«Никитину достался не самый простой регион. 12-летнее правление Валерия Шанцева в Нижегородской области развязало руки местным элитам, регион был условно поделен на группы влияния и практически не развивался, проработанные планы не реализовывались… После назначения Глеба Никитина главой области не все верили, что он сможет справиться с этим «наследством». Сначала, в течение первого месяца он практически отсутствовал в медиапространстве, и никто не понимал, чего ждать. Но это время было потрачено не зря. Только потом стало понятно, что этот период затишья нужен был для разбора и понимания всех проблем Нижегородской области», — отметила «Нижегородская стрелка», добавив, что результатом работы стал итог выборов — 67,75% голосов за Никитина.

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«Варяги» Никитина

Спустя день после инаугурации Глеб Никитин распустил правительство, члены которого до назначений будут работать в статусе исполняющих обязанности. А вот сенатор от Нижегородской области Владимир Лебедев свой пост сохранил. Он представляет регион в Совфеде с сентября 2014 года.

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Council.gov.ru Владимир Лебедев

В новый состав попадут далеко не все и.о. Алексей Морозов, занимавший пост министра сельского хозяйства Нижегородской области с 2009 года, ушел в отставку. В качестве возможного кандидата на его место называют представителя аналогичного федерального ведомства — еще одного «варяга».

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Между тем два кресла заместителей Глеб Никитин уже распределил между уроженцами Красноярска и Ставрополя. 28 сентября были назначены и. о замгубернатора Александр Югов и Андрей Харин.

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Александр Югов родом из Красноярска, но с марта 2018 года он работал на посту главы Управления Росимущества по Нижегородской области. В нижегородском правительстве он займёт должность Дмитрия Сватковского, избранного депутатом Госдумы.

«Наследие чемпионата мира по футболу и небольшие спортивные площадки, ведущие театры и поселковые дома культуры, предприятия народных художественных промыслов и музеи — все это должно работать на благо нижегородцев. Есть конкретные задачи, например, увеличение количества занимающихся физкультурой и спортом до 55% к 2024 году, при выполнении которых не обойтись без строительства новых объектов и реконструкции ряда существующих. Все это требует профильного опыта и компетенций. Уже идет подготовка к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода, необходимо, чтобы внешний облик и уровень культурных мероприятий соответствовали месту Нижнего в истории страны», — заявил Глеб Никитин, представляя нового заместителя, добавил, что уверен, что он успешно справится с поставленными задачами.

Government-nnov.ru Александр Югов

Андрей Харин «получил» в подчинение сферу ответственности ушедшего в отставку в сентябре 2018 года на фоне скандала с неуплатой налогов в компании, которую он на момент претензий возглавлял, Александра Байера. Уроженец Ставрополя Андрей Харин курирует вопросы энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и экологии.

«Андрей Николаевич трудился и в федеральных органах власти, и в крупнейших энергетических компаниях ключевых регионов страны. Уверен, такой опыт поможет в реализации задач, стоящих перед жилищно-коммунальным хозяйством и топливно-энергетическим комплексом Нижегородской области», — заявил Глеб Никитин, представляя своего второго заместителя.

По данным политобозревателя Андрея Вовка, в ближайшее время может решиться вопрос еще по одному назначению — «будет объявлено имя нового министра культуры Нижегородской области».

"Теперь понятно, с кем новому министру придётся работать — с Александром Юговым. Именно он вместе с Глебом Никитиным и должен окончательно выбрать между пятью кандидатами», — добавил Вовк.

Нижегородские издания отмечают, что в нижегородском правительстве на сегодня уже десять «варягов», если считать вместе с главой региона.

«Парадокс Панова»

В администрации Нижнего Новгорода появилась некоторая определенность с новыми заместителями главы. Подведя итоги двух конкурсов, комиссия отобрала четверых претендентов на должность замглавы по направлению информационные технологии. А вот с заместителем главы города по образованию, культуре и спорту полная неясность — не подошёл никто.

«Что касается выбора заместителя по образованию, культуре и спорту, то, учитывая, что ни один из кандидатов на сегодняшний день не рекомендуется специалистами РАНХиГС, то, возможно, мы будем организовывать второй конкурс», — заявил глава города Владимир Панов.

Напомним, отбор проходил в два этапа через правительственный портал «Команда правительства». В конкурсе на позиции заместителей главы города приняли участие более 900 человек, на второй этап прошли 20 из них. Опыт подбора кадров через региональную программу «Команда правительства» после Нижнего Новгорода планируется распространить на другие муниципалитеты.

Jane Gulneva Администрация Нижнего Новгорода

Одновременно с этим в администрации города продолжается формирование новой структуры, в которой предполагается появление советников главы. Подобные нововведения нравятся далеко не всем.

«Один из самых системных менеджеров Нижнего Новгорода Владимир Панов, став мэром, создал антисистему управления в Сером доме. Уверен, что это попадет в учебники по парадоксам управления. И получит название «парадокс Панова», — пишет портал «Заноза», уточняя, что последние изменения структуры администрации города — «это какой-то очень странный гибрид заместителей Панова и его советников».

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Сессия Заксобрания: от «самороспуска» до бюджетных поправок

На очередной сессии Заксобрания области, прошедшей 27 сентября, депутаты приняли поправки в областной бюджет, сохранили льготы предпенсионерам, обратились с просьбой к министру природных ресурсов и экологии РФ и немного поскандалили.

«На 916,8 млн рублей увеличены поступления налога на доходы физических лиц в связи с увеличением темпов роста фонда оплаты труда, на 450 млн рублей — поступления налога, взимаемого с применением упрощенной системы налогообложения. Безвозмездные поступления из федерального бюджета выросли на 960 млн рублей», — отметили на сессии.

Эти средства направят на повышение зарплаты ряду категорий бюджетников, на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи и мероприятия по вакцинопрофилактике, обеспечение льготников, меры соцподдержки в связи с ростом численности получателей выплат. А почти 295 млн рублей федеральной дотации пойдут на ремонт зданий. В целом после поправок параметры бюджета на 2018 год составят: по доходам — 152 млрд 345 млн рублей (рост на 2 млрд 196 млн рублей), по расходам — 154 млрд 948 млн рублей (рост на 1 млрд 843 млн рублей), дефицит снизился на 353 млн рублей — до 2,603 млрд рублей.

zsno.ru Законодательное собрание Нижегородской области

Депутаты также приняли изменения в ряд областных законов, закрепив сохранение действующих региональных льгот для граждан, достигших возраста 55 лет — для женщин и 60 лет — для мужчин, вне зависимости от возраста выхода на пенсию. По областному закону «О мерах социальной поддержки ветеранов» ветеранам труда и лицам, приравненным к ним, предоставляется ежемесячная денежная выплата — 557 рублей, ежемесячная денежная компенсация — 50% платы за жилое помещение, ежеквартальная денежная компенсация расходов на приобретение твердого топлива и ежеквартальная компенсация на проезд — 600 рублей. Эти меры полагаются тем ветеранам труда, которые имеют доход ниже 20 800 рублей в месяц.

На сессии было принято решение заключить соглашение о сотрудничестве между Законодательным собранием Нижегородской области и Гомельским областным Советом депутатов (Белоруссия). Подписать документ, в рамках которого планируется сотрудничество в законотворческой деятельности, должны в рамках форума, который пройдет в Могилеве с 10 по 12 октября 2018 года.

Одобрили депутаты подписание инвестиционного соглашения между правительством области и ООО «Юнилин». Оно предполагает реконструкцию завода по производству ламинированных напольных покрытий, что даст 70 рабочих мест и инвестиции в объёме 2,512 млрд рублей.

К министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину депутаты официально обратились в связи с необходимостью скорейшего урегулирования вопроса в сфере обращения с отходами производства, строительства и ремонта, а также с группами однородных отходов. Поводом к обращению стало то, что действующим законодательством не определено, к компетенции федеральных или региональных органов власти относится установление требований при обращении с отходами производства, отходами, которые образуются при строительстве, ремонте, реконструкции, сносе зданий, строений и сооружений.

«Назрела острая необходимость в устранении правовых проблем и неопределенностей в данной сфере. Пробелы в федеральном законодательстве препятствуют эффективности реформы системы управления отходами», — отметил в ходе выступления председатель комитета по экологии и природопользованию Владислав Атмахов.

Иван Шилов ИА REGNUM Снос сооружений

Сессия не обошлась без скандалов. Депутат Владимир Буланов в пылу полемики по вопросу внесения изменений в региональный закон «О налоге на имущество организаций» предложил региональному парламенту «самораспуститься».

"Изменения предусматривают налоговые преференции для стадиона «Нижний Новгород», вся материальная ответственность за содержание которого, по словам депутата Александра Шаронова, в скором времени будет передана региональным властям с соответствующим субсидированием из федерального бюджета», — пишет издание «НТА-Приволжье», уточнив, что депутат возмутился по поводу непредоставления налоговых преференций заводским столовым, в том числе столовой, расположенной на принадлежащем ему предприятии.

Депутат уточнил, что рост налоговых отчислений, уплачиваемых им как собственником, «способствует удорожанию стоимости питания, в результате чего рабочие вынуждены приносить еду из дома». Народный избранник предложил всем, кто «получает огромную зарплату и ходит в лакированных туфлях по ковровым дорожкам», посетить заводы и осознать серьёзность проблемы.

Высокие гости

Иностранные делегации активно посещали Нижегородскую область на прошлой неделе.

25 сентября Глеб Никитин встретился с чрезвычайным и полномочным послом Словении в РФ Бранко Раковцом. Стороны договорились, что будут развивать взаимодействие в таких областях, как химическая промышленность, автомобилестроение, информационные технологии и цифровая экономика. Планируется разработать карту дальнейших шагов в области культурного сотрудничества. Нижегородские власти также предложили начать совместную работу по организации «Дней Словении» в регионе.

«Мы заинтересованы в развитии отношений с Нижегородской областью», — отметил Бранко Раковец.

А 27 сентября с рабочим визитом регион посетил чрезвычайный и полномочный посол Чехии в России Витезслав Пивонька.

Напомним, Чехия является одним из основных экономических партнеров региона. По итогам 2017 года объем торгово-экономического сотрудничества вырос почти в 2,5 раза, составив 151 млн долларов. А в первом полугодии 2018 года товарооборот вырос в 1,5 раза относительного того же периода 2017 года.

«Нижегородская область — это первый регион страны, который я посещаю в статусе посла. Цель моего визита не только поиск новых проектов для наших предприятий, но и налаживание отношений в культуре и образовании, в частности по обмену студентами», — заявил посол на встрече с властями области.

Government-nnov.ru Витезслав Пивонька

В этот же день область посетила делегация автономного края Воеводина (Сербия) во главе с председателем правительства Игорем Мировичем. Участники встречи обсудили перспективы развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества и подписали меморандум о намерениях сотрудничества.

«Подписание меморандума предполагает развитие отношений в сфере промышленности, сельского хозяйства, культуры, образования и в других сферах, которые будут влиять на наше общее экономическое развитие. Сегодня мы посетили автомобильный завод ГАЗ, где оговорили направления сотрудничества. Я надеюсь, что итогом подписания меморандума будет обмен нашими делегациями для развития отношений во всех других сферах», — подчеркнул Игорь Мирович.

Среди высоких гостей недели отметился и российский федеральный министр — замглавы министерства экономического развития РФ Вадим Живулин. В Нижнем Новгороде он принял участие в совещании по вопросам создания в регионе территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и разработке стратегии пространственного развития РФ, прошедшем 26 сентября.

Напомним, в российском правительстве на сегодня завершается согласование проектов постановлений о создании ТОСЭР в Решетихе и Володарске.

«Мы очень рассчитываем, что в ближайшее время эти моногорода получат статус ТОСЭР», — отметил Вадим Живулин.

Областные власти также готовят заявку на создание ТОСЭР в г. Заволжье. В октябре планируется направить проект заявки на предварительное рассмотрение в Минэкономразвития РФ.

Акценты экономики

В экономическом сегменте жизни региона можно отметить несколько событий.

Дума Нижнего Новгорода 26 сентября собралась на внеочередное заседание, где рассмотрела ряд важных вопросов. Народные избранники одобрили передачу области 100% акций АО «Объединенная дирекция по жилищному строительству города Нижнего Новгорода», на базе которого создадут единого областного оператора для решения проблем обманутых дольщиков и строительства социального жилья. С предложением передать АО на уровень региона обратился к горадминистрации Глеб Никитин. Эта просьба была обоснована тем, что АО подходит под критерии, предъявляемые к региональному оператору, а ни одна из организаций в области или в городе не подходит под них.

Gorduma.nnov.ru Заседание Городской думы Нижнего Новгорода

Напомним, на территории Нижнего Новгорода находятся 14 «проблемных» домов, только три из них «принесли» 744 пострадавших участника долевого строительства.

На сессии депутаты также внесли изменения в бюджет города на 2018 год. Из-за сокращения расходов города на софинансирование расходов на содержание автодорог 40 млн рублей были перераспределены департаменту транспорта и связи. Из них на погашение задолженности за электричество проблемного муниципального предприятия «Нижегородэлектротранс» выделят 30 млн рублей, а 10 млн рублей пойдут на приобретение запасных частей для ремонта подвижного состава другой муниципальной компании — «Нижегородпассажиравтотранс». После корректировок бюджет города на 2018 год имеет следующие параметры: доходы — 32,937 млрд рублей, расходы — 34,130 млрд рублей, дефицит — 1,192 млрд рублей.

В Нижнем Новгороде после многочисленных жалоб представителей малого и среднего бизнеса была пересмотрена методика расчета платы за размещение нестационарных торговых объектов для малого и среднего бизнеса.

«Плата за размещение торговых павильонов для предпринимателей станет разумной, а для кого-то уменьшится в несколько раз», — ранее заявил глава города Владимир Панов, уточнив, что это решение — реакция на многочисленные обращения владельцев по поводу завышенных ставок платы за размещение нестационарных торговых объектов, прозвучавшие во время дискуссии в Торгово-промышленной палате Нижегородской области 10 июля 2018 года.

Тем временем областные власти готовятся идти в суд. Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области планирует обратиться с иском об изъятии объекта культурного наследия регионального значения «Дом-коммуна «Дом чекиста». 28 сентября рабочая группа по инвентаризации заброшенных социальных объектов посетила объект и была в ужасе.

«С собственником достаточно сложная ситуация. На все предписания, которыми мы обязываем привести объект в надлежащее состояние, он не реагирует, при этом сумма штрафов достигла уже полумиллиона рублей. Предприняты консервационные меры, но они весьма условные. В ближайших планах управления — направить обращение в арбитражный суд Нижегородской области с заявлением об изъятии «Дома чекиста» как бесхозяйно содержащегося по факту», — отметила руководитель управления госохраны объектов культурного наследия Надежда Преподобная.

Bestalex Дом-коммуна «Дом чекиста»

А вот застройщику дома на улице Голованова-Вятской правительство Нижегородской области, наоборот, пообещало содействие — в переговорах с банками и инвесторами. Дом возводит ООО Фирма «Строитель-П», и хотя «дольщики» не относятся к обманутым, но справить новоселье не могут. Причина — нарушения, допущенные при строительстве.

И. о. заместителя губернатора Нижегородской области Сергей Морозов на совещании отметил, что «ситуация сложилась из-за бездействия недобросовестного застройщика, который не хочет реализовывать инвестпроект в полном объеме и исполнять взятые на себя обязательства». Он также уточнил, что «есть две группы обманутых граждан: жители введенных жилых домов, которые покупали квартиры в новом строящемся квартале с наличием парковки, и граждане — участники долевого строительства жилого дома №3, который изначально должен был быть введен в эксплуатацию в мае 2016 года».

"Надеемся, что ООО Фирма «Строитель-П» в ближайшее время предпримет действенные меры по погашению задолженности и по достройке четвертой очереди строительства», — резюмировал он, добавив, что при соблюдении условий инвестпроекта правительство региона готово пойти навстречу застройщику и оказать содействие в переговорах с банками и инвесторами.

Назначение и отставка недели

Сбылись прогнозы, которые делали эксперты, — Нижегородский областной суд остался без руководителя. Анатолий Бондар, занимавший этот пост с октября 2011 года, ушел на повышение. Он назначен председателем Второго кассационного суда общей юрисдикции в Москве — одного из вновь созданных в России кассационных судов.

«Соответственно, пост главного судьи Нижегородской области он покинул. И сейчас большой вопрос, кто займёт эту важнейшую должность. Бондар пришёл в нижегородский облсуд в октябре 2011 года. За два месяца до прихода Михаила Бабича на пост полпреда президента в ПФО», — пишет политобозреватель Андрей Вовк на своей странице в соцсетях.

Напомним, Анатолий Бондар — уроженец Житомирской области Украины, судейскую карьеру начал в Краснодарском крае, а с 1990 по 2006 год проходил службу в органах прокуратуры, в том числе был прокурором Саратовской области. Позднее он работал в Генпрокуратуре РФ, Министерстве юстиции, а с 12 октября 2011 года Бондар был назначен председателем Нижегородского областного суда на шесть лет, в июне 2017 года срок полномочий ему продлили.

Sudrf.ru Анатолий Бондар

«ЧП районного масштаба»

В конце прошлой недели в нижегородских соцсетях и СМИ появилось сообщение, что жители Сормова остались без отопления.

«В Сормове пятый микрорайон остался без отопления. Об этом в соцсетях рассказали сами жители. Они заявили, что это связано с аварией на котельной, которая оказалась не подготовлена к отопительному сезону», — пишет издание «Нижний Новгород».

В соцсетях жительница одного из домов пожаловалась на то, что 25 сентября отопление дали, «но не долго радовались жители», тепло ушло из домов уже на следующий день.

«Мы остались без тепла и замерзаем в своих квартирах, и продолжаем оплачивать услугу, которую не получаем! Это ЧП районного масштаба, без отопления остался целый микрорайон», — написала Марьяна О.

Официально ситуацию власти города пока не комментировали.

Напомним, министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области рекомендовало муниципалитетам начать отопительный сезон с 26 сентября в связи с тем, что ожидалось резкое похолодание.

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Аварийное обрушение

Вечером 28 сентября в доме №3 на улице Грекова в Нижнем Новгороде, построенном в 1950 году, произошло обрушение. Дом ранее был признан аварийным, а происшествие случилось из-за разрушения несущих конструкций. На момент ЧП в доме проживали лишь три семьи из пяти человек, но они не пострадали. С 2014 года дом являлся аварийным.

По сведениям издания Newsnn, оставшиеся в доме жильцы отказались от компенсации и переселения. Собственников не устроил размер компенсации.

«В Нижнем Новгороде в разрушенном доме №3 по улице Грекова остался проживать один человек. Житель второго подъезда отказался от компенсации и переселения. Сейчас дом отключили от водо‑ и газоснабжения, однако есть электричество и отопление. Имеется угроза разрушения конструкции дома у первого подъезда», — отмечает издание со ссылкой на МЧС по области.

Всем жильцам пострадавшего дома предложили временное жилье.