Рухнувший МиГ, «ледниковый» период для районов: нижегородская неделя

Алёна Скобеева, , 12:09 — REGNUM

Скандалы, ЧП и споры о «чёрных кардиналах», угроза срыва отопительного сезона в ряде районов на фоне крупного форума о цифровых технологиях. Так выглядела прошедшая неделя в Нижегородской области.

До официальной инаугурации Глеба Никитина, назначенной на 26 сентября, он принял участие во встрече Владимира Путина со вновь избранными губернаторами. Президент РФ порекомендовал главам услышать «сигналы, которые люди передали власти, разобраться в существующих проблемах, ещё глубже разобраться, понять их и ответить на запросы», а также «не закрываться от тех, кто имеет иную точку зрения, привлекать их к решению общих задач». После официального вступления в должность губернатора в регионе ожидают появления новых лиц в правительстве — на сегодня там вакантно три должности заместителя главы.

В Нижнем Новгороде с 19 по 21 сентября 2018 года прошёл Digital Summit, ключевой темой которого стали цифровые технологии как основа новой экономики и инструмент повышения качества жизни. На саммите обсудили проект «Умный регион», подписали несколько соглашений о сотрудничестве, а областные власти заявили, что «Нижегородская область будет реализовывать более 30 флагманских IT-проектов». На форуме свои разработки в сфере цифровой экономики представили свыше 40 компаний. В рамках Digital Summit от районов начали собирать предложения на проведение мероприятий внедорожного туризма, а Глеб Никитин заявил, что «повышение эффективности производства и ликвидация технологического отставания — обязательные условия для развития Нижегородской области».

Бурным вышло очередное заседание думы Нижнего Новгорода, на котором обсудили новую структуру администрации города. Депутатов интересовало, где граница полномочий советников, которых вводят поправками, и «не будет ли это такой черный кардинал, который будет вмешиваться в работу других заместителей». Помимо этого, депутаты приняли поправки в бюджет города, передали мэрии на содержание дороги, построенные на Мещере к чемпионату мира по футболу — 2018, и познакомились с новым коллегой, избранным 9 сентября, бывшим министром культуры области Сергеем Гориным.

Вопрос повышения прожиточного минимума пенсионера в 2019 году всего на два рубля — до 8102 рублей вызвал бурные дискуссии в регионе. Областным властям пришлось объясняться и уточнять, что «незначительное увеличение прожиточного минимума говорит о позитивной ценовой политике в регионе и стабильной стоимости корзины товаров первой необходимости».

Автомобиль депутата в городе Заволжье Андрея Мельникова, на которым было указано, что он член ЛДПР, подожгли. Восстановлению он не подлежит, а сам депутат связал это происшествие со своей политической и общественной деятельностью.

Застройщик жилого дома в Нижнем Новгороде под угрозой возможного банкротства нашел средства на достройку. Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил 31 заявку на выделение участков. Нижегородское агропредприятие подписало договор о сотрудничестве с белорусским ОАО «Сморгонский автоагрегатный завод». А регион с ознакомительным визитом посетила делегация компании Halls International Holding Limited, специализирующейся на привлечении зарубежных инвестиций в реализацию инфраструктурных проектов.

В восьми муниципалитетах Нижегородской области под угрозой срыва оказался отопительный сезон, а между тем муниципалитетам рекомендовали начать пуск тепла с 26 сентября в связи с похолоданием. Причина проблем в восьми районах — многомиллионные долги теплоснабжающих организаций за поставки газа, которые за год выросли на 44%, ряду из них уже начали ограничивать услугу газоснабжения. По области проверка готовности к отопительному сезону выявила около 300 нарушений.

Нижегородский вор в законе, известный как Вагон, обнаружен мёртвым в колонии Пермского края, где он отбывал срок за покушение на убийство спортсмена-кикбоксера.

В Нижегородской области неделя не обошлась без ЧП — совершавший учебный полёт МиГ-31 упал в безлюдной зоне. Обошлось без жертв — экипаж катапультировался. Среди вероятных причин происшествия называется техническая неисправность.

Наставление от президента

Владимир Путин собрал избранных губернаторов, в числе которых и Глеб Никитин, и посоветовал прислушиваться к мнению избирателей. Президент РФ напомнил главам регионов о том, что стоящие цели «в полном смысле слова общенациональные, единые для всех политических сил».

"Ваша задача как избранных глав субъектов Федерации — услышать эти сигналы, которые люди передали власти, разобраться в существующих проблемах, ещё глубже разобраться, понять их и ответить на запросы и ваших сторонников, и, что важно, граждан, которые поддержали других кандидатов. Не закрываться от тех, кто имеет иную точку зрения, привлекать их к решению общих задач. Словом, нужно работать в интересах всех жителей ваших регионов», — заявил Владимир Путин.

После встречи Глеб Никитин отметил, что «основная задача, поставленная на встрече перед главами регионов, — соблюдать в работе принцип открытости, как можно больше общаясь с людьми».

"Конечно, не каждую проблему можно решить сиюминутно, но нащупать болевые точки и обозначить пути выхода из проблемных ситуаций более чем реально. Уникальным опытом командной работы стало обсуждение и формирование Стратегии развития региона. Я убедился, сколь неравнодушные люди живут в Нижегородской области, и сделаю все, чтобы сохранить этот настрой», — резюмировал он.

Инаугурация избранного губернатора Нижегородской области Глеба Никитина состоится 26 сентября. Напомним, в единый день голосования 9 сентября 2018 года он получил 67,75% голосов избирателей.

После официального вступления в должность Никитина ожидаются рокировки и в правительстве, где до сих пор вакантны три места заместителей главы региона.

Digital Summit: под знаком цифровых технологий

С 19 по 21 сентября в Нижнем Новгороде прошёл международный Digital Summit, ключевой темой которого стали цифровые технологии как основа новой экономики и инструмент повышения качества жизни.

Открывая мероприятие, глава региона Глеб Никитин отметил, что «сегодня цифровые технологии присутствуют во всех сферах, которые окружают человека: в здравоохранении, в социальной сфере, в жилищно-коммунальном хозяйстве».

"Символично, что мы собрались здесь буквально через несколько дней после того, как президиум совета по стратегическому развитию и национальным проектам одобрил паспорт национальной программы «Цифровая экономика». Наша задача — наполнить его конкретными отраслевыми проектами», — подчеркнул Никитин, уточнив, что в регионе запущен пилотный проект «Умный город», работают более 700 IT-компаний и 20 тысяч специалистов в сфере цифровых технологий.

Главная панельная дискуссия саммита прошла по теме «Стратегия Нижегородской области в контексте цифровой трансформации России». На ней областные власти сообщили, что регион «будет реализовывать более 30 флагманских IT-проектов», а отдельно в рамках проекта «Умный город» до 2023 года будет реализовано 125 проектов в 13 сферах.

В числе обязательных условий для развития области Глеб Никитин назвал «повышение эффективности производства и ликвидацию технологического отставания».

"Цифровизация — одна из важнейших задач, которые ставит перед нами президент РФ. Однако на данный момент даже крупные компании продвинулись в этом направлении не так, как хотелось бы. Одна из причин тому — отсутствие комплексных системных решений, которые обеспечат автоматизацию производства. Мне хотелось бы, чтобы все участники саммита проанализировали, где они в производстве не до конца используют свои резервы», — отметил Глеб Никитин на деловом завтраке, прошедшем в рамках форума.

Кроме встреч и обсуждений, на полях саммита было подписано несколько соглашений: между правительством Нижегородской области и ПАО Сбербанк — о сотрудничестве по вопросам использования сквозных технологий и цифровых платформ, между минпромторгом области и АНО поддержки развития высоких технологий в морской отрасли «Отраслевой центр Маринет» — по развитию производственного и научно-технического потенциала судостроительного кластера, между Глебом Никитиным и президентом АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андреем Кузяевым — по вопросу сотрудничества в сфере развития телекоммуникационной инфраструктуры в регионе. Также глава региона подписал соглашение с гендиректором ООО «Сиско Солюшенз», президентом Cisco по работе в России и СНГ Джонатаном Спарроу. Оно затрагивает вопрос развития цифровой экономики в регионе.

В рамках саммита департамент туризма объявил о сборе предложений от районов области на проведение мероприятий внедорожного туризма, а порядка 40 предприятий представили свои проекты в сфере цифровизации.

Сессия: «кардиналы», бюджет и дорога…

19 сентября дума Нижнего Новгорода собралась на очередное заседание. В рамках него были приняты поправки в бюджет, после которых доходная и расходная части увеличились на более чем 195 млн рублей.

«Большая часть дополнительно полученных собственных доходов города, трансферты из федерального и регионального бюджетов город направляет на социальные нужды. Это ремонт и строительство детских учреждений, оплата льготного питания детей в школах, обновление фондов библиотек», — отметил спикер думы Дмитрий Барыкин.

Обновленные параметры бюджета города на 2018 год по доходам составляют 32,9 млрд рублей, по расходам — 34,1 млрд рублей, дефицит бюджета равен 1,2 млрд рублей.

Помимо этого, на сессии был уточнен перечень имущества области, передаваемого в муниципальную собственность. Город получил шесть автодорог общего пользования в районе улиц Бетанкура, Самаркандская, Стрелка, Совнаркомовская, Пролетарская и два пешеходных перехода через улицу Бетанкура и улицу Самаркандская. Ряд дорожных объектов был построен в рамках подготовки к чемпионату мира по футболуЧ 2018.

На этом же заседании был представлен новый народный избранник, выбранный 9 сентября, экс-министр культуры области Сергей Горин. Напомним, в довыборах участвовали 25 952 избирателя, и за Сергея Горина отдали свои голоса 52,48% избирателей.

Бурными дебатами сопровождался один из вопросов повестки думы — утверждение новой структуры городской администрации, в которой вводятся должности советников главы. Также мэр Владимир Панов сократил с восьми до семи число должностей своих заместителей, упразднив должность замглавы администрации по экономическому развитию и предпринимательству. А функции также упраздняемого управления главного архитектора передают в Институт развития городской среды Нижегородской области. Должности советников и вызвали больше всего вопросов у депутатов.

«Где граница? Какие поручения у него будут? Не будет ли это такой черный кардинал, который будет вмешиваться в работу других заместителей? Не будет ли размывания ответственности?» — спросил депутат Алексей Ситдиков (цитата «НТА — Приволжье»).

Владимир Панов удивился.

«О каком черном кардинале вы говорите? Проектное управление — это когда есть определенные задачи, на которых фокусируются советники. К примеру, у советника есть поручения, либо это контрольная, либо организационная функция. В рамках текущей деятельности заниматься чем-то одним сложно, в рамках проектной деятельности — это нормальная практика. Советник принимается на конкретную задачу, он ее выполняет, потом трудовые отношения с ним прекращаются. С точки зрения урегулированности у нас есть надзорные органы — прокуратура. Глава города несет ответственность, размывание ответственности невозможно», — заявил он, и депутаты единогласно поддержали поправки.

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Экономика недели

В сфере экономики Нижегородской области на прошлой неделе можно отметить ряд событий.

Важной новостью для рынка недвижимости, а точнее покупателей — дольщиков квартир в доме №26А на улице Мельникова в Нижнем Новгороде стало то, что застройщик нашел средства на достройку. Это произошло после того, как против ООО «АСК» региональной инспекцией госстройнадзора в Арбитражный суд Нижегородской области был подан иск о банкротстве.

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«В связи с тем, что ООО «АСК» приостановило строительство дома и длительное время не исполняло свои обязательства по передаче дольщикам жилых помещений, было принято решение инициировать процедуру банкротства ООО «АСК» и начать поиск нового застройщика. Инспекция госстройнадзора обратилась в суд с иском о ликвидации данного юридического лица. Сложившаяся ситуация побудила застройщика к активному поиску денежных средств, необходимых для достройки дома. На основании предоставленных им гарантий инспекция госстройнадзора отозвала заявление о ликвидации компании», — отметили в пресс-службе, добавив, что ситуацию с контроля в комиссии не снимают.

А тем временем совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве региона одобрил 31 заявку на выделение участков для реализации различных проектов. Среди одобренных — возведение мостовых переходов через р. Узола в Городецком районе и через р. Мига в Спасском районе. Общий объем инвестиций по одобренным проектам составит около 1,3 млрд рублей, а число создаваемых рабочих мест — около 20.

Еще с двумя иностранными компаниями на прошлой неделе налажены взаимоотношения. И если Halls International Holding Limited, которая занимается привлечением зарубежных инвестиций в реализацию инфраструктурных проектов, посетила регион лишь с ознакомительным визитом, то с белорусским ОАО «Сморгонский автоагрегатный завод» подписано соглашение о сотрудничестве. Второй стороной в нём выступило нижегородское ООО «Агроблок», а соглашение подразумевает сотрудничество по взаимодействию сторон по реализации и сервисному обслуживанию сельскохозяйственной техники производства ОАО «Сморгонский автоагрегатный завод» в области.

О прожиточном минимуме…

На прошлой неделе областные власти сообщили, что прожиточный минимум пенсионеров на 2019 год составит 8102 рубля, то есть на два рубля выше изначально установленного минимума на 2018 год.

В нижегородских СМИ возмутились, возмущение подхватили в соцсетях. Особое недовольство вызвала сумма, на которую, по мнению властей, можно выжить нижегородскому пенсионеру. Горожане посчитали, что это вовсе не так и на такой бюджет прожить нереально.

Областные власти в ответ на это сделали официальное заявление, объяснив, почему показатель меняется только на два рубля.

«Цены на продукты первой необходимости у нас не растут, и поэтому разница всего в два рубля. В восьми регионах ПФО такая же ситуация, а в остальных прожиточный минимум изменился незначительно. В целом это можно наблюдать по всей России», — заявил министр социальной политики Нижегородской области Андрей Гнеушев в ходе брифинга, уточнив, что «незначительное увеличение прожиточного минимума говорит о позитивной ценовой политике в регионе и стабильной стоимости корзины товаров первой необходимости».

Гнеушев уточнил, что когда делался прогноз данной величины, то для расчёта брали прогноз цен на товары первой необходимости на 3−4 квартал 2018 года и фактическую величину минимума первого квартала. Министр также добавил, что перечень товаров, который учитывается в потребительской корзине первой необходимости, утверждён федеральным ведомством, а цена «корзины» высчитывается на основе официальных статистических данных.

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«Ледниковый период» для восьми районов

В преддверии начала отопительного сезона стало известно, что для восьми муниципалитетов Нижегородской области в срок он может и не стартовать. Причина — крупные долги теплоснабжающих компаний за газ, которые за год не только не снизились, а, наоборот, выросли на 44%. Об этом в пресс-релизе, растиражированном нижегородскими СМИ, сообщило АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород», которому и задолжали поставщики тепла.

На начало сентября 2018 года задолженность составила 765 млн рублей. На прошлой неделе пяти теплоснабжающим компаниям, чьи долги суммарно составили уже 415 млн рублей, ввели процедуру ограничения поставки газа. В их числе — АО «НОКК» и ООО «УК «НОКК» (213 млн рублей), МУ «ТЭПП» Арзамаса (137 млн рублей), МУП «Тепловые сети» Городца (42 млн рублей) и МУП «Малое Козино», задолжавшее 23 млн рублей.

«Риску отсутствия горячего водоснабжения и отопления подвергаются жители 1573 жилых многоквартирных домов и 221 социально значимый объект (детские сады, школы, медицинские учреждения, ФОК)», — сообщает поставщик газа и уточняет, что заблаговременно уведомлял руководителей компании и глав районов о необходимости ликвидировать долги.

В частности, относительно АО «НОКК» поставщик сообщает, что оно накопило долги за десять месяцев, «несмотря на то, что оплата коммунальных услуг за тепловую энергию гражданами составляет 94%».

"От АО «НОКК» 4 месяца в текущем году денежные средства за потребленный газ не поступали», — отмечает поставщик, предупреждая, что «при таких обстоятельствах поставщик газа вынужден применить крайние меры, что может привести к отсутствию отопления и горячего водоснабжения у потребителей, добросовестно оплачивающих коммунальные услуги».

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В это же время областные власти сообщают, что заканчивается подготовка к отопительному сезону и на финишной прямой выдача паспортов готовности многоквартирных домов.

«Подготовка к отопительному сезону идет ровно, по графику. В настоящее время подписано 95% паспортов готовности многоквартирных домов, но для нас важно, чтобы отчеты на бумаге не расходились с реальностью. Я поручил госжилинспекции такую проверку проводить. Уже проверено 3,5 тысячи паспортов готовности, выявлено около 300 нарушений, которые устраняются в плановом порядке. И этот контроль мы будем продолжать», — заявил глава региона Глеб Никитин на прошлой неделе.

А через несколько дней муниципалитетам рекомендовали начать отопительный сезон с 26 сентября в связи с предстоящим похолоданием.

Автомобиль депутата: сожгли или сгорел?

В ночь на 20 сентября в городе Заволжье Нижегородской области сгорел автомобиль местного депутата Андрея Мельникова (фракция ЛДПР), на котором была указана партийная принадлежность владельца. Автомобиль Daewoo Matiz был припаркован во дворе многоквартирного дома. По этому происшествию народный избранник написал заявление в полицию.

«На капоте автомобиля была надпись «ЛДПР». Автомобиль удалось потушить собственными силами, еще до приезда пожарных расчетов. Машина восстановлению не подлежит», — сообщила пресс-служба партии и уточнила, что депутат связывает поджог «со своей политической и общественной деятельностью».

Сам депутат в комментариях изданию «Нижний Новгород» отметил, что активно защищает интересы людей и открыто критикует власть.

«Достаточно открыто выступаю с критикой в отношении некоторых представителей нашей городской и районной власти. По всей видимости, кому-то это не нравится. Около двух лет назад звоночек уже прозвучал: мне разбили окно в этой машине и залили салон помоями. Помимо того, в мае этого года на меня завели уголовное дело. Якобы я оскорбил представителя власти, коим себя счел глава местного самоуправления города Заволжья Александр Пенский. Я считаю, что всё-таки добьюсь правды. Дело продолжается, но я чувствую, как оно разваливается, потому что уже имеют место такие факты, по поводу которых я жалуюсь в прокуратуру на Следственный комитет», — заявил Андрей Мельников изданию.

Напомним, депутат работает главным инженером в ИП Топтыгин.

«Вор в законе»: ЧП в колонии

Нижегородский «авторитет», или вор в законе Вагон, осужденный за преступление, совершенное в Нижнем Новгороде в марте 2009 года, найден мертвым в пермской колонии, где он отбывал наказание. За покушение на убийство его приговорили к семи годам лишения свободы, из которых осталось отбыть два года десять месяцев. В версию самоубийства адвокат погибшего не верит.

«Он жизнерадостный человек был, досиживал свой срок, оставалось два года десять месяцев. Никаких абсолютно мотивов и поводов убивать себя у него не было. Мы будем ходатайствовать о назначении судебно-медицинской экспертизы, так как следователь нам уже озвучил, что не видит криминальных следов», — цитирует защитника издание «Коммерсантъ».

Неделю назад погибшего Владимира В. перевели из колонии поселка Всесвятская, где он находился под круглосуточным наблюдением сотрудников, в ту, где он и погиб.

Владимир В. после объявления его в розыск уехал в Арабские Эмираты, где жил вплоть до 2014 года, когда был выдан по запросу Генпрокуратуры. Первое решение суда было достаточно мягким, дело было классифицировано как умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, неопасного для жизни человека, но вызвавшего длительное расстройство здоровья. Позднее приговор был отменен, и со второго раза обвиняемый был осужден на 7 лет колонии строгого режима.

Упавший МиГ

19 сентября во второй половине дня во время планового учебно-тренировочного полета упал истребитель МиГ-31, приписанный к центру подготовки авиационного персонала. Сообщение об этом сначала появилось со ссылкой на неофициальный источник, позднее факт ЧП подтвердили в военном ведомстве, уточнив, что жертв нет. Оба летчика успели катапультироваться.

В Минобороны РФ озвучили предварительную причину — техническая неисправность борта, шедшего с военного аэродрома Саваслейка.

Упал самолёт в безлюдной местности недалеко от города Кулебаки.

«Пилоты оперативно эвакуированы специалистами поисково-спасательной службы их жизни ничего не угрожает», — сообщили в тот же день в Минобороны РФ, уточнив, что полёт был без боекомплекта.

Позднее в соцсетях появилось видео падения, снятое местным жителем.

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