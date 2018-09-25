Нижегородским муниципалитетам рекомендовали начать «топить» с 26 сентября

Нижний Новгород, , 18:07 — REGNUM Министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области рекомендовало муниципалитетам начать отопительный сезон с 26 сентября. Соответствующее письмо получили главы муниципальных районов и городских округов, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

«В связи с резким похолоданием, которое ожидается в среду, мы рекомендуем начинать плавный пуск тепла в школы, детские сады, больницы и жилые дома уже с 26 сентября», — пояснил глава ведомства Андрей Чертков.

Отмечается, что отопительный период должен начинаться не позднее шестого дня после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не превышает 8 °C. После чего еще через шесть суток должны быть обеспечены теплом все здания, оснащенные центральным теплоснабжением.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в связи со стремительным ростом задолженности за газ старт отопительного сезона может быть сорван в восьми муниципальных образованиях. По данным АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород», в течение 12 месяцев задолженность теплоснабжающих организаций увеличилась на 44% и к 1 сентября составила 765 млн рублей.

Таким образом, риску отсутствия горячего водоснабжения и отопления подвергаются жители 1573 жилых многоквартирных домов и 221 социально значимый объект, в числе которых школы, детские сады и больницы.

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