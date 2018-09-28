Кому доверят сельское хозяйство? В нижегородские министры прочат «варяга»

Нижний Новгород, , 04:28 — REGNUM Новым министром сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области вместо Алексея Морозова, работавшего в этой должности с сентября 2009 года, может стать сотрудник федерального ведомства. О том, что 63-летний Морозов, скорее всего, не будет переназначен в новый состав областного правительства, которое в ближайшее время должен сформировать глава региона Глеб Никитин, на своей странице в соцсетях сообщил политобозреватель Андрей Вовк.

Напомним, 27 сентября 2018 года спустя сутки после инаугурации избранный губернатор Глеб Никитин отправил в отставку правительство региона. Министры и заместители главы региона до формирования нового состава будут работать в статусе временно исполняющих обязанности. Свои полномочия сохранил только сенатор от Нижегородской области Владимир Лебедев.

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«63-летний министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Алексей Морозов сегодня написал заявление об уходе. Он уже точно не будет переназначен в правительстве. На его место, скорее всего, придёт человек из федерального ведомства. Морозов — один из старейших нижегородских чиновников советской закалки. Работал в совхозе, в Краснооктябрьском районе, в Кстове. Министром сельского хозяйства был назначен в 2009 году», — отметил Андрей Вовк.

Официально информацию об уходе Алексея Морозова пока не подтвердили, на официальной странице правительства региона он фигурирует еще как министр. До этого поста четыре года Морозов работал директором департамента сельского хозяйства в администрации Кстовского района. В 2002—2003 годах он был заместителем министра агропромышленного комплекса региона, также в его трудовой биографии есть опыт работы заместителем руководителя в коммерческих структурах, совхозе. По двум первым образованиям Алексей Морозов «агроном-организатор» и «ученый агроном». Также в 1997 году он окончил Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (государственное и муниципальное управление).

Вопрос возможной отставки Морозова со своего поста поднимался зимой 2018 года, но он сохранил должность, в то время как большинство глав ведомств, назначенных при бывшем губернаторе Валерие Шанцеве, ушли в отставку.