Нижний Новгород, , 14:52 — REGNUM Глеб Никитин вступил в должность губернатора Нижегородской области 26 сентября. Церемония состоялась в Гербовом зале Нижегородской ярмарки, сообщает ИА REGNUM.

Председатель Центризбиркома Нижегородской области Оксана Кислицина вручила Никитину удостоверение избранного губернатора. После этого новый глава региона произнес клятву.

Никитин стал губернатором спустя ровно год после назначения на должность врио главы Нижегородской области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 26 сентября 2017 года указом Владимира Путина губернатор Валерий Шанцев, возглавлявший Нижегородскую область с 2005 года, был отправлен в досрочную отставку «по собственному желанию», а в качестве врио «до вступления в должность лица, избранного губернатором Нижегородской области» назначен первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Глеб Никитин.

В ходе выборов губернатора 9 сентября, Никитина от «Единой России» поддержали 67,75% от общего числа пришедших на выборы избирателей. Ближайший соперник — заместитель председателя Заксобрания региона Владислав Егоров от КПРФ набрал 16,36% голосов.