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Глеб Никитин вступил в должность губернатора Нижегородской области

Политика

Это произошло ровно через год после того, как он был назначен руководителем региона

Глеб Никитин вступил в должность губернатора Нижегородской области
Иван Шилов © ИА REGNUM
Глеб Никитин

Нижний Новгород, 26 сентября 2018, 14:52 — REGNUM  Глеб Никитин вступил в должность губернатора Нижегородской области 26 сентября. Церемония состоялась в Гербовом зале Нижегородской ярмарки, сообщает ИА REGNUM.

Председатель Центризбиркома Нижегородской области Оксана Кислицина вручила Никитину удостоверение избранного губернатора. После этого новый глава региона произнес клятву.

Никитин стал губернатором спустя ровно год после назначения на должность врио главы Нижегородской области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 26 сентября 2017 года указом Владимира Путина губернатор Валерий Шанцев, возглавлявший Нижегородскую область с 2005 года, был отправлен в досрочную отставку «по собственному желанию», а в качестве врио «до вступления в должность лица, избранного губернатором Нижегородской области» назначен первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Глеб Никитин.

В ходе выборов губернатора 9 сентября, Никитина от «Единой России» поддержали 67,75% от общего числа пришедших на выборы избирателей. Ближайший соперник — заместитель председателя Заксобрания региона Владислав Егоров от КПРФ набрал 16,36% голосов.

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Выборы губернатора Нижегородской области в 2018 году
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