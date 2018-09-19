Главные события Омской области в специальном обзоре ИА REGNUM

Иван Шилов ИА REGNUM Омск

Недостроенная подземка как источник опасности

Как оказалось, при кажущейся защищённости в городе-миллионнике Омске существует множество рисков. Например, один из источников опасности для горожан — недостроенное метро. Так считает председатель совета Омского регионального отделения «Россоюзспас» Александр Пономарев.

«При кажущейся защищенности у нас в городе много рисков. Были случаи, когда переворачивалось судно на реке, был случай, когда я лично уничтожал 40 цистерн с аммиаком. У нас недостроенное метро, вокруг которого дороги, мосты, жилые микрорайоны, — если грунт «поплывёт»? Важна и профилактика, особенно среди подрастающего поколения», — сказал Пономарев.

Как сообщили ИА REGNUM в Омском горсовете, представители «Российского союза спасателей» обратились к депутатам, предложив создать в Омске городскую аварийно-спасательную службу. 18 сентября это предложение обсудили на заседании комитета горсовета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка.

Создание подобной городской службы — полномочия мэрии. В Новосибирске и Томске такие службы уже есть. Муниципалитет может либо создать собственную городскую службу, либо заключить договор с профессиональными спасателями.

Однако, по словам главного городского финансиста Богдана Масана, резервов для этого в городской казне нет. Бюджет на 2019 год будет сформирован с предельным дефицитом, поскольку выросли расходы на зарплаты и другие первостепенные нужды. При этом Масан подчеркнул, что вопрос создания аварийно-спасательной службы — серьёзный и требует решения.

«В прошлом году нас уже оштрафовали за то, что мы не исполняем федеральное законодательство, не создаем подобную службу. Следующая такая проверка будет в 2019 году», — прокомментировал директор департамента общественной безопасности мэрии Алексей Сиренко.

upisfree Омское метро

По предварительным данным, на создание такой службы требуется минимум 75 млн рублей, на её поддержание — примерно 18−20 млн рублей ежегодно.

«Мы рекомендовали мэрии начать работу в этом направлении, также этот вопрос будет рассмотрен и на финансово-бюджетном комитете — попытаемся найти средства в бюджете. Возможно, стоит рассмотреть вариант аутсорсинга, он дешевле», — резюмировал председатель комитета Ринат Карымов.

В итоге члены комитета решили рекомендовать горсовету рассмотреть обращение спасателей в ходе подготовки проекта бюджета на 2019 год.

Добавим, по сообщениям омских массмедиа, Александр Пономарев также заявил об опасности аэропорта в центре Омска.

«Омск уязвим в плане аварий природного и техногенного характера. Самолёт в центре Омска представляет угрозу ЧС. У нас есть история, когда самолётик приземлился на недостроенный Дом Печати (в начале 1990-х годов — прим. ред.). Не открою большой секрет: у нас метро находится рядом с жилыми квартирами и домами, не дай бог, поплывёт грунт», — цитирует Александра Пономарева «СуперОмск».

Что касается недостроенного метрополитена, омское информагентство напоминает, что сейчас областные власти занимаются разработкой проекта консервации метро. Стоимость консервации оценивается в 800 млн рублей.

В целом в строительство омского метро, которое не ведётся с 2014 года из-за отсутствия средств, вложено 14 млрд рублей.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, омский аэропорт действительно находится в черте города. Областные власти убеждены, что воздушную гавань нужно вынести за пределы Омска. Тем более, что примерно в 30 км от столицы региона есть недостроенный аэропорт «Омск-Фёдоровка».

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!Flame! BR Аэропорт «Омск-Фёдоровка»

Его начали возводить в 1983 году, однако строительство прекратилось из-за отсутствия финансовых средств. Проект новой воздушной гавани оценивается в сумму более 20 млрд рублей. Регион рассчитывает на помощь федерального центра.

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Региону нужна «более комплексная» оценка загрязнения атмосферы

Как известно, Омская область не является регионом с безупречной экологической ситуацией. Более того, в 2017 году в Омске разразился экологический скандал: горожане массово жаловались на зловонные выбросы этимеркаптана (вещество, являющееся добавкой к природному газу, не имеющему запаха).

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В апреле 2018 года президент России Владимир Путин заявил о том, что наибольшие объёмы выбросов вредных веществ в атмосферу фиксируются в 12 российских городах. В том числе в этот список вошёл Омск.

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В июне 2018 года в Омской области появился новый министр природных ресурсов и экологии — уралец Илья Лобов. 18 сентября на пресс-конференции он рассказал о мерах по улучшению экологической ситуации в регионе.

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Ilya Makarov ООО «Омсктехуглерод»

Как сообщает «БК55», Лобов на пресс-конференции выступил с весьма неожиданным и даже парадоксальным для омичей заявлением о том, что в последние годы состояние атмосферы в Омске улучшается. Оказывается, на сегодняшний день индекс загрязнения атмосферы города (измеряется по пяти загрязняющим веществам, которые больше всего фиксируются в атмосфере) находится на низком уровне. Он равен трём, а когда-то был равен семи, 10 и даже 11. Это значит, что количество вредных примесей в атмосфере год от года снижается.

Однако на самом деле индекс не учитывает многочисленные вредные примеси, которых в воздухе промышленного города предостаточно. И хорошие показатели — лишь следствие устаревшего метода учёта.

Как сообщили ИА REGNUM в минприроды, по словам Лобова, региону необходима «более комплексная» оценка загрязнения атмосферы, так как подход измерения по пяти веществам уже себя изживает.

Один из предлагаемых методов — сводный том предельно допустимых выбросов.

«Мы пришли к однозначному мнению: нам нужна автоматизация поиска потенциального виновника загрязнения», — также сказал министр.

Что касается периодически возникающего в Омске зловония, глава областного минприроды подчеркнул: неприятный запах не обязательно говорит о том, что дышать омским воздухом опасно:

«Люди чувствуют неприятный химический запах. Но порой это просто суммирование химических выбросов, а не одного вещества. То, что мы чувствуем ароматику — это не означает превышение предельно допустимых выбросов», — отметил министр.

То есть, по мнению омских журналистов, высказывания нового министра можно расценить так: «В Омске плохо пахнет, но экологическая обстановка год от года улучшается».

В целом, по словам Лобова, одна из главных задач на будущее — увеличение возможностей в измерении выбросов. Это шаг к основной цели, которая заключается в сокращении количества выбросов.

Neftehim ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ»

По мнению омского эколога, профессора Омского государственного университета путей сообщения Сергея Костарева, назрела необходимость в конкретных и полезных действиях со стороны областного минприроды.

«То, что министр начинает озвучивать предложения, которые лично я и другие независимые экологи делают на протяжении последних 20 лет, хорошо, но требует уточнения. Во-первых, индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), как он измеряется в Омске, не показывает реальной ситуации и опираться на него нельзя. В этом я солидарен с министром. Только непонятно, зачем Илья Лобов ссылается на его низкий уровень? Ведь он имеет мало отношения к реальной ситуации. Во-вторых, том предельно допустимых выбросов по городу — это первое, что надо делать. Именно это мы, как содружество омских экологов, написали в письме министру ещё в июле этого года. Правда, ответа не получили, но будем считать, что мысль «зашла» и прогресс будет. В-третьих, не согласен с оценкой причин и вреда «вони» в городе. Пахнет не только ароматика, но и другие вещества и соединения. Причём для многих из них, если чувствуется запах, то значит есть существенное превышение норм, которое не регистрируется из-за плохой системы мониторинга и контроля. А надо ещё помнить, что бывают очень вредные вещества практически без запаха, которые как раз и вызывают онкологические заболевания. И ещё зола и пыль, которые тоже не пахнут, вроде как химически безвредны, но вдыхать их опасно для здоровья», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Сергей Костарев.

Эколог считает, что новый министр начал осваивать азы природоохранной деятельности, правда, судя по цитатам, «ещё делает много ошибок в использовании терминов и объяснениях»:

«Но это постепенно пройдёт. Главное, чтобы министерство не ограничивалось показухой и популистскими заявлениями, а приступило к конкретным и полезным действиям. Омичам это нужно».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, виновника зловонных выбросов этилмеркаптана, на которые омичи жаловались в течение 2017 года, так и не нашли. Из-за чего горожане в соцсетях сделали нелестные выводы о властях, обещавших найти и наказать нарушителей.

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Бурков получил «мандат доверия»

Как известно, Александр Бурков, руководивший Омской областью с октября 2017 года в качестве врио и выигравший выборы губернатора в единый день голосования — 2018, на прошлой неделе, 14 сентября, вступил в должность главы региона.

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Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с избранными главами субъектов Российской Федерации

19 сентября пресс-служба областного правительства сообщила о том, что Бурков принял участие во встрече президента РФ Владимира Путина с избранными главами регионов, состоявшейся 18 сентября.

«Президент Владимир Путин поздравил Александра Буркова с победой на выборах», — говорится в сообщении облправительства.

«Здесь сегодня присутствуют и люди опытные, и новые руководители, исполнявшие до сих пор обязанности глав субъектов Федерации. Хочу поздравить всех вас с победой на выборах. Вы уже в первом туре в ходе единого дня голосования 9 сентября получили мандат доверия от избирателей. Думаю, вы прекрасно при этом понимаете, что этот успех — лишь начало вашей серьёзной и большой работы: и вашей личной работы, и работы ваших команд», — сказал Владимир Путин, обращаясь к руководителям регионов.

Также во встрече приняли участие новые губернаторы Новосибирской и Кемеровской областей, Алтайского и Красноярского краёв.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 9 сентября 2018 года в Омской области состоялись выборы губернатора. Уроженец Свердловской области, справоросс Александр Бурков (участвовал в выборах как самовыдвиженец — прим. ИА REGNUM ) получил поддержку 82,56% избирателей.

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