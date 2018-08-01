В стратегии пространственного развития России ищут место для Омска

Омск, , 06:30 — REGNUM Заместитель председателя правительства России Виталий Мутко, побывав в Красноярске, прибыл с рабочим визитом в Омск. Его самолёт приземлился в аэропорту «Омск-Центральный» 31 июля.

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Как сообщили ИА REGNUM 1 августа в правительстве Омской области, врио губернатора региона Александр Бурков обсудил с вице-премьером России Виталием Мутко перспективы развития аэропортового комплекса Омска.

Власти Омской области планируют создать новые воздушные ворота на базе недостроенных сооружений аэропортового комплекса «Омск-Фёдоровка», находящегося в 30 км западнее столицы региона. Уточняется, что до создания новых воздушных ворот будет обеспечиваться бесперебойное функционирование аэродрома «Омск-Центральный».

Бурков рассчитывает заручиться поддержкой федерального центра в реализации проекта строительства «Омск-Фёдоровки». В облправительстве отметили, что в настоящее время Минтранс России разрабатывает стратегию развития аэропортов Сибири с предложениями для каждого региона.

Сейчас взлётно-посадочные полосы аэропорта находятся прямо в центре Омска (такая же ситуаия складывается в Иркутске).

«Это и загрязнение окружающей среды, и вред экологии — выбросы вредных веществ, неотработанного топлива при взлете и посадке, превышение максимально допустимых уровней авиационного шума. И, разумеется, вопрос безопасности людей — траектория взлёта и посадки воздушных судов проходит прямо над жилыми домами», — подчёркивает Бурков.

В ответ Мутко выразил мнение, что Омск может найти своё место в стратегии пространственного развития страны. Детальное обсуждение этой темы запланировано на 1 августа.

Напомним, строительство аэропорта «Омск-Фёдоровка» началось в 1983 году. До 1991 года было введено и построено более 10 зданий и сооружений. В настоящее время «Омск-Фёдоровка» — это комплекс незавершенных зданий и сооружений.

«Учитывая ограниченные возможности областного бюджета, реализация такого проекта невозможна без государственной поддержки», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Омской области.

Сколько средств затрачено на «Омск-Фёдоровку», не уточняется. Однако ранее в региональном минпроме ИА REGNUM сообщили, что в ценах 1991 года стоимость достройки аэропорта оценивалось в 114 миллионов рублей. В министерстве также пояснили, что информации о том, сколько вложено в строительство этого аэропорта, на сегодняшний день нет, так как объект строился в советское время.

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Аэропорт «Омск-Центральный» открыли в мае 1929 года. На сегодняшний день здесь работает одна взлётно-посадочная полоса протяжённостью 2,5 км, имеется 36 мест для стоянки самолётов. Пассажиров обслуживают два терминала, в том числе терминал международных воздушных линий. В правительстве Омской области не скрывают, что действующий аэропорт требует реконструкции. В частности, необходим ремонт взлётной полосы. Запланирована реконструкция международного сектора на сумму 281 млн руб. (из средств регионального бюджета). Кроме того, компания «Омский аэропорт» планирует вложить 312 млн руб. в строительство грузового терминала.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, власти Омской области убеждены, что регион обладает всем необходимым потенциалом, чтобы стать транспортно-логистическим узлом федерального значения. По крайней мере, такой вывод можно сделать по итогам рабочей встречи врио губернатора региона Александра Буркова и министра транспорта РФ Евгения Дитриха, состоявшейся 4 июля. Концепция развития региона в качестве транспортно-логистического узла принята, подчеркнули в облправительстве.

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