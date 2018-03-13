«Омское зловоние» сравнили с техногенной катастрофой в Индии

Омск, , 18:43 — REGNUM Экологический скандал 2017 года в Омске стал одной из тем доклада уполномоченного Омской области по правам человека Виктора Лохичева. Он сравнил омские выбросы этилмеркаптана (вещество, являющееся добавкой к природному газу, не имеющему запаха — прим. ИА REGNUM ) с техногенной катастрофой, произошедшей в Индии в 1984 году.

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часть доклада уполномоченного омское издание «Коммерческие вести».

«Нельзя обойти вниманием событие, заставившее омичей активно выразить своё недовольство работой органов власти — происшествие с выбросом так и не установленным предприятием используемого в промышленном производстве одоранта (этилмеркаптана), запах которого впервые распространился по всему городу в начале марта 2017 года, а затем это явление повторялось ещё несколько раз»

По его мнению, чрезвычайна ситуация в Омске «наглядно продемонстрировала всю зыбкость относительного экологического благополучия, которое в один момент могло обернуться настоящей катастрофой».

При этом, проанализировав ситуацию, Лохичев делает, по его словам, «в какой-то мере парадоксальный вывод»:

«Нам всем крупно повезло. Повезло потому, что терпение жителей города не перешло черту открытого выражения протеста по поводу бездействия государственных органов. Повезло потому, что в атмосферу попало не такое токсичное вещество, как, например, хлор или аммиак, которых достаточно на предприятиях, расположенных в городской черте. Немыслимо даже представить, что могло произойти, если бы содержание этих газов в воздухе города-миллионника превысило 400 — кратную предельно допустимую концентрацию, как в случае с этилмеркаптаном».

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Уполномоченный в связи с этим вспомнил о Бхопальской техногенной катастрофе в Индии. Это крупнейшая по числу жертв техногенная катастрофа в современной истории. Она произошла в результате аварии на химическом заводе в городе Бхопал 3 декабря 1984 года. Тогда из-за выброса в атмосферу ядовитых паров химического вещества около 3 тыс. человек погибли непосредственно в день аварии, ещё порядка 15 тысяч — в последующие годы.

«Большое число жертв тех трагических событий позднее объясняли высокой плотностью населения, несвоевременным информированием, нехваткой медицинского персонала, а также неблагоприятными погодными условиями — облако отравляющих паров разносилось ветром в сторону населённого пункта. Но очевидно, что все указанные факторы риска применимы и для любого другого крупного промышленного центра с плотной городской застройкой», — говорится в докладе омбудсмена.

Возвращаясь к омской ситуации, Виктор Лохичев подчёркивает, что сохраняется проблема дефицита стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха — имеющегося оборудования для проведения полноценного мониторинга недостаточно. Кроме того, существующая сегодня сеть стационарных постов сохраняет локализацию, сложившуюся много лет назад.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, жители Омска начали массово жаловаться на распространяющийся по городу запах газа с марта 2017 года. На жалобы отреагировали надзорные и правоохранительные органы. 10 марта прошлого года стало известно, что по факту загрязнения атмосферного воздуха опасными веществами возбуждено уголовное дело. Специалисты выяснили, что едкий неприятный запах возник из-за загрязнения воздуха этилмеркаптаном, концентрация которого была превышена в 400 раз.

Власти региона обещали омичам, что найдут и накажут виновника выбросов. Однако обещания таковыми и остались. Особый цинизм ситуации придавало то, что 2017 год был объявлен Годом экологии в России.

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В октябре 2017 года в Омской области сменился губернатор. Виктор Назаров ушёл в отставку в рамках масштабных перестановок в губернаторском корпусе. Врио руководителя региона стал уроженец Свердловской области, справоросс Александр Бурков. Приехав в регион, он почти сразу обратил внимание на проблемы экологии.

В конце октября ушёл в отставку министр природных ресурсов и экологии Омской области Александр Винокуров. По официальной версии, озвученной пресс-службой облправительства, он уволился по собственному желанию, однако горожане в соцсетях предположили, что он поплатился должностью за этилмеркаптановый скандал.

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Уже в феврале 2018 врио губернатора Бурков сделал заявление, вызвавшее в Омске большой общественный резонанс. Он сказал, что источник выбросов этилмеркаптана, беспокоивших горожан с марта 2017 года, уже не установить.

«С таким опозданием невозможно выявить виновника этих выбросов», — резюмировал Бурков.

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При этом он заверил, что власти региона делают всё возможное, чтобы подобная ситуация в Омске не повторилась. В частности, Бурков подчеркнул, что в течение года в Омске появится центр оперативного мониторинга экологической обстановки.

Добавим, по словам омского блогера Владимира Лифантьева, исследующего проблемы экологии, этилмеркаптан в целом не вызывает каких-либо ужасающих экологических последствий, однако этот запах имеет сильный рефлекторный эффект. И это обстоятельство представляет опасность для людей с неврологическими нарушениями и астматическими заболеваниями. Зловоние также может неблагоприятно сказаться на состоянии беременных женщин, детей, людей, которые проходят какое-либо сложное лечение. В принципе, даже абсолютно здоровому человеку некомфортно чувствовать этот запах.

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