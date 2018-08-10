Омску обещают 6 млрд рублей на «Чистый воздух»

Омск, , 06:15 — REGNUM Власти Омской области рассказали первому заместителю министра природных ресурсов и экологии РФ Денису Храмову о том, что предпринимается для улучшения экологической обстановки в регионе. Храмов прибыл в Омск, где 9 августа принял участие в совещании по экологической тематике.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, по программе «Чистый воздух» Омской области выделяется 6 млрд рублей. В целом программа предусматривает 330 мероприятий по 12 городам России с общим объёмом финансирования более 500 млрд рублей. Часть средств — это федеральное финансирование, остальное — средства предприятий, являющихся соисполнителями национального проекта.

Что касается Омска, врио губернатора региона Александр Бурков считает, что городская система наблюдения за выбросами нуждается в модернизации. На сегодняшний день уровень загрязнения атмосферного воздуха в столице региона оценивается на 10 постах федеральной и региональной сети, и лишь два из них являются автоматическими. А для эффективной работы по снижению выбросов важен круглосуточный мониторинг.

Уточняется, что правительство Омской области завершает разработку программы для снижения выбросов к 2024 году, которую должен будет утвердить федеральный центр.

«Для нас важно, что федеральный центр готов оказать финансовую поддержку для ряда наших промышленных предприятий по решению экологических проблем. И самое важное, что в рамках реализации этих комплексных мероприятий мы сможем снизить на 40 тысяч тонн выбросов по городу Омску. Это действительно реальная помощь в решении экологических проблем со стороны федерального центра», — прокомментировал врио губернатора Александр Бурков.

Комплексный план власти региона обещают доработать до конца текущего года.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле 2018 года президент России Владимир Путин заявил о том, что наибольшие объёмы выбросов вредных веществ в атмосферу фиксируются в 12 российских городах. В том числе в этот список вошли сибирские города Братск, Красноярск, Новокузнецк, Норильск, Омск, Чита.

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Путин поставил задачу к 2024 году снизить совокупное количество выбросов на 20%.

В правительстве Омской области подчеркнули, что определённые шаги уже предпринимаются. В частности, для Омска закуплена современная передвижная лаборатория. Недавно с её помощью в городке Нефтяников определили источник загрязнения атмосферного воздуха. Работа предприятия приостановлена.

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В Омской области создан Центр экологического контроля, где аккумулируется вся информация о качестве воздуха в городе.

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Напомним, в 2017 году в Омске произошёл экологический скандал. Горожане массово жаловались на зловонные выбросы. Специалисты выяснили, что в городе пахнет этилмеркаптаном (вещество, являющееся добавкой к природному газу), концентрация которого была превышена в сотни раз. По факту загрязнения атмосферного воздуха было возбуждено уголовное дело. Виновника выбросов обнаружить так и не удалось.

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