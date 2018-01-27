В Свердловской области неделя с 22 по 28 января не обошлась без общественных протестов. Главным образом они отмечались в Екатеринбурге. Жители города выражали свои мнения по поводу предстоящего сноса недостроенной телебашни, делились историями, с ней связанными, требовали вернуть платный гардероб в школе. Также они напомнили гражданам и чиновникам о снесённой ровно пять лет назад Краснознамённой группе, к которой ещё совсем недавно была прикреплена увеличенная копия Ордена Ленина, полученного Свердловском в 1973 году за вклад в развитие науки и техники и в Победу над гитлеровской Германией.

Леонид Макаров Касса Ельцин-центра

О чём напомнили властям

Краснознамённая группа была установлена в 1974 году. К ней крепилась увеличенная копия Ордена Ленина — награды, которой советский социалистический город-труженик Свердловск удостоился за вклад в развитие науки и техники и в Победу над гитлеровской Германией.

Без Краснознамённой группы современный капиталистический Екатеринбург вынужден жить уже пять лет. В ночь с 25 на 26 января 2013 года она была демонтирована. Это событие вызвало широкий общественный резонанс. Скандал дошёл до губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Тогда глава региона фактически поддержал активистов в том, что группу надо восстановить.

Однако до этого так и не дошло. Вначале на месте группы появились часы, которые отсчитывали время до сочинской Олимпиады. А затем сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб несколько раз дал понять, что Краснознамённая группа не появится на своём месте.

25 января 2018 года, по случаю пятилетия со дня сноса композиции, чиновникам и простым гражданам о сносе Краснознамённой группы напомнили активисты движения «Суть времени». В центре города они организовали световое шоу. С использованием лазерных технологий на недостроенной телевизионной башне появились надписи: «2013 Краснознамённая группа», «2018 Телебашня и цирк?», «Остановитесь пожалуйста». Кроме того, были видны хештеги: #КЗГ и #МояБашня.

Артём Брусницын ИА REGNUM Акция активистов движения «Суть Времени», посвящённая Краснознамённой группе

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Обречённая телебашня

В течение всей недели главной обсуждаемой на Урале темой стал готовящийся снос недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга. Ещё 21 января в соцсетях появилась информация о том, что возле неё уже появились рабочие, которые разрезают металлические конструкции внизу объекта.

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Пользователи соцсетей вспомнили, что Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) намерена снести башню и построить на её месте ледовую арену. Ещё в 2017 году был определён подрядчик работ, и теперь он приступил к подготовительным работам. Сроки сноса башни не называют. Но, скорее всего, уже ближайшей весной она исчезнет.

Новости о начале работ всколыхнули интернет-пользователей. Люди начали делиться в соцсетях своими историями, связанными с башней. Многие жители города в ней бывали, поднимались до самого верха, поэтому им было что вспомнить.

Также своё слово сказали местные активисты. Акция, приуроченная движением «Суть времени» к пятилетию со дня демонтажа Краснознамённой группы, была направлена и на то, чтобы сохранить башню. А 27 января общественники провели возле цирка сбор подписей под письмом за сохранение культового городского недостроя. За час подписались более 100 человек. Сбор подписей продолжается. Затем письмо отправят президенту России.

Справедливости ради отметим, в Екатеринбурге хватает и противников сохранения башни. Также есть и те, кто с пониманием относится к её сносу, но жалеет о том, что она исчезнет. Они напоминают о том, что за последние пять лет было озвучено множество инициатив по сохранению объекта. Но ни одна из них не нашла практического применения. Одна из причин — дороговизна. Одно лишь содержание башни стоит денег. И совсем не факт, что реализация какой-либо инициативы на практике хотя бы частично окупит эти расходы.

Можно понять и губернатора Евгения Куйвашева, при котором область получила от Федерации башню и земельный участок возле неё. Попытки найти инвестора для развития объекта предпринимались, но они оказались тщетными. И коли за решение её судьбы была готова взяться УГМК, наверное, глупо было бы отказываться от этой возможности.

Судьба башни уже решена. Какие бы усилия не предпринимали активисты, спасать её уже слишком поздно. Об этом прямо заявили депутаты Екатеринбургской городской думы. 23 января на заседании городского представительного органа прозвучало предложение создать коллегиальный орган для участия в судьбе башни. Но депутаты его отклонили.

Своё решение они объяснили тем, что телебашня и территория возле неё уже находятся в собственности АО «Ледовая арена». В связи с этим владелец имеет право решать судьбу территории, и гордума не может повлиять на его планы.

Nucl0id Телебашня в Екатеринбурге

Ранее читайте: Гордума Екатеринбурга самоустранилась от судьбы телебашни

Табличка Колчаку не прижилась

Одна из новостей уходящей недели касается адмирала и военного преступника Александра Колчака. Табличка, установленная в честь него, наконец, исчезла.

Колчак был осуждён и расстрелян в 1920 году. Ему вменили массовые убийства представителей Советской власти и мирных жителей. После распада СССР поклонникам адмирала не удалось добиться его юридической реабилитации. То есть он был и остаётся военным преступником.

Тем не менее отдельные активисты предпринимают усилия по сохранению памяти о Колчаке. В 2016 году на фасаде дома №3 по Большой Зелениной улице Санкт-Петербурга установили мемориальную табличку. Правда, по решению суда её пришлось снять.

Появилась такая табличка и в Екатеринбурге, на доме №9 по улице Февральской революции. Однако уже в ноябре её повредили вандалы. Нижняя часть была расколота, а верхняя, с изображением Колчака, исчезла.

А перед этим инцидентом активисты свердловского отделения общественного движения «Суть времени» обратились в прокуратуру Екатеринбурга. Они потребовали выяснить, кто и на каком основании повесил табличку военному преступнику.

Теперь табличка исчезла. Появится ли снова, и где?

Ранее по теме: В Екатеринбурге сняли табличку в честь Колчака

Без права на детей?

На ушедшей неделе в деле об изъятии детей из-под опеки удалившей грудь жительницы Екатеринбурга Юлии С. обозначился новый поворот. По решению суда она направлена на психолого-психиатрическую экспертизу.

Об истории женщины стало известно осенью 2017 года. Опека забрала у неё двоих приёмных детей. Как считает их теперь уже бывшая опекунша, это произошло из-за того, что она ранее удалила свою грудь и вела блог от имени мужчины в группе для трансгендеров (людей, которые желают сменить пол).

Дело вызвало широкий резонанс. Юлия С. требует вернуть опеку над детьми. Она даже объявляла бессрочную голодовку возле здания областного министерства социальной политики. Но пока дети ей не возвращены.

На проведении экспертизы настоял адвокат, представляющий интересы женщины. По его мнению, это поможет прояснить вопрос о наличии или отсутствии у женщины заболеваний, препятствующих опеке над детьми.

Отметим, у Юлии С. есть трое родных детей. Ранее она отрицала своё желание поменять пол. Но в январе в одном из интервью всё же сказала, что такое желание у неё было.

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Казаки против Свердлова

В Екатеринбурге не стихают голоса людей, которые желают переименовать Свердловскую область. 27 января такие требования заявили представители Союза казаков России. Также они настаивают на демонтаже памятника Якову Свердлову.

Vadim Zhivotovsky Памятник Свердлову в Екатеринбурге

Пикет представители казачества провели на площади Парижской коммуны. На нём они и озвучили свои требования. Правда, акция оказалась весьма малочисленной. Несмотря на выходной субботний день, пикет объединил порядка 15 человек.

Отметим, что это не первая инициатива переименовать Свердловскую область. И вряд ли последняя. Подобные акции в Екатеринбурге ещё будут. Но вот толку от них нет, считают некоторые наблюдатели, ибо попытки переименовать Свердловскую область обречены на провал. Как показывает опыт обсуждения в публичном пространстве прежних подобных инициатив, население относится к ним и к их инициаторам более чем прохладно.

Ранее по теме: Уральские казаки требуют переименовать Свердловскую область

Виноваты следствие и суд?

23 января в Екатеринбурге был осуждён член Общественной палаты города Алексей Беззуб. Орджоникидзевский районный суд дал ему три года условно.

Приговор вызвал бурное обсуждение на форумах и в соцсетях. Одни посчитали, что активиста наказали ни за что, другие же уверены в его виновности.

Напомним предысторию. В августе 2016 года на спортивном корте травму получил четырёхлетний мальчик. На него упали хоккейные ворота. С травмой живота ребёнка госпитализировали.

Алексей Беззуб на тот момент возглавлял районную Службу заказчика. Его следствие и сделало крайним. Люди в погонах посчитали, что он не исполнил своих должностных обязанностей и не обеспечил должного контроля за безопасной эксплуатацией хоккейного корта.

Сам Беззуб настаивал на своей невиновности. Перед приговором он даже опубликовал на своей странице в Facebook математические расчёты, из которых следовало, что ворота никак не могли упасть ребёнку на живот. Кроме того, он предполагал, что отвечать за ЧП должны другие люди, в том числе из администрации Орджоникидзевского района.

Но его доводы не убедили суд. Приговор оказался обвинительным.

Алексей Беззуб считает, что три года, пусть даже условно, получил «за сопротивление, за то что посмел защищаться». Он намерен обжаловать несправедливый, по его мнению, приговор. При этом общественник не считает своё дело политическим. По его мнению, следствие просто велось халатно. У следователей была возможность всё уточнить, но, как полагает Беззуб, в ведомстве спешили закончить дело, так как сроки расследования уже подходили к концу.

«Продлить в Москве сроки по такому делу они не могли, т.к. буквально недавно Бастрыкин чуть не уволил начальника СК Свердловской области. Стали решать вопрос на местном уровне. Вот так я и стал обвиняемым, потому что кто-то прикрывал свою …» — заявил активист в Facebook.

За ним правда или нет, наверное, узнать уже не придётся. Судебная система редко признаёт свои ошибки. Один из нашумевших случаев — дело жительницы Курганской области Евгении Чудновец, которая 8 ноября была осуждена к шести месяцам колонии общего режима за репост видео с ребёнком, между ягодиц которого был зажат карандаш. Сама женщина утверждала, что хотела сообщить о возможном преступлении в отношении мальчика. Но следствие обвинило её в распространении детской порнографии, а суд отправил в колонию.

Надежды Чудновец были на Курганский областной суд. Но тот лишь снизил срок наказания до пяти месяцев. Однако к тому времени дело вызвало широкий резонанс. В декабре на пресс-конференции президенту России Владимиру Путину рассказали о судьбе этой женщины. Последовало множество проверок. И только 6 марта 2017 года Верховный суд России отменил приговор в отношении Чудновец и признал за ней право на реабилитацию. К тому времени до окончания срока её заключения оставался всего лишь месяц.

Суд

После освобождения Чудновец некоторые наблюдатели не исключали, что освободить могут и лиц, которые, как посчитало следствие, издевались над ребёнком, запечатлённом на том злополучном видео. Речь идёт о вожатом лагеря «Красные орлы» (Курганская область) Даниле Безбородове и воспитательнице Татьяне Куршевой. В 2016 году их приговорили, соответственно, к трём и шести годам колонии. Родственники осуждённых настаивали на том, что дело было сфабриковано. К такому же выводу пришли и журналисты, которые провели своё расследование. Но оба приговора остались без изменений.

Также читайте: Виноваты следствие и суд? — осуждённый на Урале активист обжалует приговор

Торговый «Ельцин-центр»

В информационной повестке на прошедшей неделе снова засветился «Ельцин-центр». Причём несколько раз. Одним из поводов стало то, что губернатор Евгений Куйвашев встретился с дочерью Бориса Ельцина Татьяной Юмашевой и обсудил с ней развитие «Ельцин-центра». Юмашева заявила, что это учреждение стало популярным и любимым, и выразила свою радость по поводу того, что областные власти ему помогают.

Затем стало известно, что здесь откроют клинический институт репродуктивной медицины. Он займёт 1100 квадратных метров на пятом этаже. Откроют учреждение 1 февраля. Здесь будут находиться банк спермы, дневной стационар, палата интенсивной терапии, врачи, лаборатории и операционные. В клинике будут наблюдать беременных женщин и оказывать услуги по суррогатному материнству.

Подробности: В «Ельцин-центре» откроется репродуктивная клиника и банк спермы

Представители свердловского политического бомонда уже шутят, что если либералы решат спрятаться от возмущённых народных масс в «Ельцин-центре», то смогут жить там весьма хорошо. Ранее в здании были открыты гипермаркет, бар, салон связи, магазин парфюмерии и фитнес-центр.