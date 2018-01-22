Протесты не помогли: башню в центре Екатеринбурга готовят к сносу

Екатеринбург, , 10:31 — REGNUM В Екатеринбурге протесты не помогли сохранить недостроенную телевизионную башню. Её уже начали готовить к сносу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На прошедшей неделе возле неё появились рабочие и строительная техника. Об этом сообщают очевидцы. По их словам, башню уже начали готовить к сносу.

Напомним, уничтожением одного из символов Екатеринбурга занимается Уральская горно-металлургическая компания. Уже известно, что башню будут взрывать.

Тем временем защитники объекта выражают недовольство на форумах и в соцсетях. Также они вспоминают моменты из жизни, связанные с башней.

Своё слово говорят и специалисты. Ещё в 2017 году они утверждали, что взрывать башню опасно, так как практически под ней проходит линия Екатеринбургского метрополитена. Также поблизости находятся жилые дома, офисные здания и цирк.

Сроки сноса башни пока не названы. Но, скорее всего, к маю попытка будет предпринята. Защитники башни надеются лишь на то, что она выдержит взрывы и не разрушится. Надежд на то, что чиновники дадут задний ход, у них уже не осталось.

Губернатор Евгений Куйвашев на прошедшей в январе пресс-конференции намекнул, что шансы спасти башню были. Но для этого не нашлось инвесторов. Это якобы и стало основанием для передачи площадки, а значит и самой башни, в пользование УГМК. Если снос пройдёт успешно, то на этом месте может появиться спортивная арена.

При этом в Екатеринбурге собираются строить новую башню. Она должна появиться в районе проспекта Космонавтов, 99. Объект высотой 236 метров планируется возвести за 33 месяца. Эти строительные планы уже вызвали у граждан вопросы.

«Зачем сносить одну башню и строить другую? В бюджете есть лишние деньги?» — недоумевают горожане.

Напомним, телебашню в центре Екатеринбурга начали строить в 1983 году. В 1991-м строительство было остановлено на отметке 220 метров. Всего её проектная высота была 361 метр.

В 2010-х годах башня была выкуплена в собственность Свердловской области. По её дальнейшему использованию было множество предложений, вплоть до канатной дороги и гигантского маяка. Однако все эти инициативы не нашли материального подкрепления.

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