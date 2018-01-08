Ленинградская область в 2017 году прирастала за счет «многоэтажных деревень» вокруг Петербурга, пережила второй подряд неурожай, боролась со старыми свалками и искала места для новых мусорных полигонов, а также демонстрировала политическую стабильность, которая таит в себе опасность неявки на выборы.

Lenobl.ru Мурино

«Выбираю Ленобласть на жительство»

Развитие Ленинградской области в ближайшие годы будет связано, прежде всего, с территориями, примыкающими к Санкт-Петербургу, а проблемы этих мест не могут быть решены без тесного взаимодействия областных и городских властей. В ушедшем 2017 году стало окончательно ясно, что на смену бесплодным разговорам об объединении Петербурга и Ленобласти как субъектов РФ пришло время планомерно заниматься развитием и без того единой Петербургской агломерации.

Власти Ленобласти еще годом ранее объявили о введении жесткого регулирования градостроительной политики в примыкающих к Петербургу районах. Эти территории были объявлены «красной зоной», в которой планировалось отказаться от дальнейшего высотного строительства. В эту зону был включен 41 населенный пункт — из Всеволожского, Тосненского, Гатчинского и Ломоносовского районов. Многие из этих селений уже успели обрасти «грибами» высоток, потянувшими за собой социальные и транспортные проблемы.

Pxhere.com Строительство

Задумывая регулирование территорий по принципу «светофора», власти региона рассчитывали выравнять темпы жилищного строительства и возведения объектов транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры.

Однако именно территории «красной зоны», поставленной под особый контроль, наиболее интересны строительным компаниям, умеющим отстаивать свои интересы и добиваться того, чтобы к ним прислушивались. И уже в апреле 2017 года власти Ленобласти пошли на попятную и решили сохранить в «красной зоне» высотное строительство, от которого ранее планировалось полностью отказаться.

«Мы согласились с предложением строительного сообщества, чтобы в «красной зоне» этажность была до 18-ти этажей, в отдельных доминантах — до 23-х этажей. Но при этом мы жестко настаиваем на плотности — она не должна превышать 9 тысяч квадратных метров на один гектар», — сообщил тогда губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

По объему ввода жилья Ленобласть все последние годы находится в группе общероссийских лидеров. Это говорит в том числе об инвестиционной привлекательности региона, которая положительно оценивается федеральной властью. Поэтому было бы странно ожидать, что областное руководство вдруг свернет жилищное строительство. В то же время 2017 год ясно показал, что количество созданных строительным бумом проблем заметно обгоняет темпы их постепенного решения. Сдерживающим амбиции застройщиков моментом стал отказ в согласовании строительства некоторых новых «городов на капустных полях» и требования доработки планов планировки территорий в поселениях, на которые положили глаз строители.

(сс) MichaelGaida Строительство

Непросто развивался и диалог областных чиновников с жителями новых жилых микрорайонов на границе с Петербургом. Большинство этих людей — бывшие жители Петербурга, купившие квартиры в Ленобласти, поскольку они дешевле городских. При этом де-юре многие областные новосёлы по-прежнему остаются петербуржцами, сохраняя городскую прописку. Для тех, кто переехал в Ленобласть из Петербурга и столкнулся с неразвитой инфраструктурой, транспортными и социальными проблемами, самым «простым» путем их решения видится передача новых жилых районов из состава Ленобласти в состав Санкт-Петербурга. С просьбами об этом в адрес Кремля обратились, в частности, активисты из «деревни» Кудрово, в которой уже живет несколько десятков тысяч человек.

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То, что на такой сценарий не стоит рассчитывать, в конце года вновь подчеркнул Александр Дрозденко. При посещении одного из микрорайонов на прямой вопрос жительницы о том, когда их поселок отдадут Петербургу, губернатор отрезал: «Никогда». Общаясь с журналистами по итогам года Дрозденко повторил: «Мы не планируем, что территории Ленобласти будут отходить Петербургу. Более того, мы начали справляться с теми вызовами, которые ставят перед нами жители этих районов».

Чтобы ускорить решение проблем, власти Ленобласти предлагают жителям новых жилых домов лично доказать, что они связывают свое будущее с 47-м регионом, отказаться от сохраняющейся у многих городской прописки и зарегистрироваться в Ленобласти. «Выделение средств из федерального бюджета увязывается с фактическим проживанием», — пояснил Александр Дрозденко, добавив, что только с подтверждающими цифрами в руках можно будет спокойно тратить бюджетные деньги на социальное развитие этих территорий, не нарушая установленных бюджетных ограничений.

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А для того, чтобы привести нормативы социальной обеспеченности в соответствие с реальностью, в ближайшем будущем планируется присвоить деревне Кудрово статус города Ленинградской области, а поселок Мурино и деревню Новое Девяткино объединить в один населенный пункт, также с городским статусом.

Pxhere.com Картофель

Овощи хорошо, а мясо лучше!

Второй год подряд в Ленинградской области случился неурожай, связанный с тяжелыми погодными условиями. Но если в 2016 году аграрии, потеряв треть урожая из-за аномальных дождей, еще надеялись на новый сельскохозяйственный сезон, а власти призывали фермеров активнее страховать свои угодья от капризов природы, то в 2017 году было принято решение о смене самой модели сельского хозяйства в регионе.

То, что природа вновь подложила свинью аграриям, стало понятно еще в мае, когда температура воздуха в период весенних полевых работ оказалась на три градуса ниже климатической нормы, а с неба летел на землю дождь вперемешку со снегом. В Ленобласти еще надеялись, что теплый сезон позволит вызреть овощам и зерновым культурам, однако вместо лета в петербургском регионе случилась «карикатура южных зим».

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Непогода продолжилась и осенью, не давая технике зайти на поля для уборки того, что с таким трудом удалось вырастить. По официальным данным, в 2017 году было собрано 93% зерновых от объема урожая предыдущего, также неурожайного, года, 76% картофеля и 90% овощей.

«Не удалось собрать картофель по той простой причине, что поля затоплены. Туда даже не выезжали убирать, потому что уже нечего, смысла не было — картофель «захлебнулся». Его соберешь, а он сгниет <…> У нас, наверное, 90% полей — это поля, на которых просто перестала работать мелиоративная система», — объяснял корреспонденту ИА REGNUM президент Ассоциации крестьянских (фермерских), личных подсобных хозяйств и кооперативов Ленинградской области и Санкт-Петербурга Михаил Шконда.

Pxhere.com Свиноферма

Случившееся привело руководство Ленобласти к радикальному выводу: в Ленобласти решено взять курс на отказ от овощеводства (картофель, капуста, морковь) в пользу тех направлений, которые в меньшей степени зависят от погоды. Прежде всего, речь идет о животноводстве, в интересах которого будет всячески развиваться кормовая база. Ведь, несмотря на холод и дожди, по заготовке кормов для скота в регионе все плановые показатели были перевыполнены по срокам и объемам.

Освободившиеся от овощей площади пойдут под выращивание зерновых культур для производства комбикормов. «Мы будем заниматься нашим северным зерном, которое, кстати, районировано и селекционировано в Ленинградской области и дает урожай не меньше, чем пшеница Краснодарского края. Мы даже в дождливое лето в этом году на корм скоту сумели убрать зерно. Это новое направление в сельском хозяйстве», — заявил губернатор Александр Дрозденко.

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Областные власти уверены, что переориентация на животноводство — реальна и достижима. В этой уверенности их поддерживает несомненный успех областного птицеводства. Жители Петербурга и Ленобласти давно забыли об импортной курятине, ведь по поголовью птицы регион занимает второе место в стране и третье — по объемам производства мяса птицы. А по выпуску яиц Ленобласть вообще занимает первое место в России.

Сделав ставку на мясо, Ленинградская область может преуспеть, ведь задача импортозамещения в животноводстве по-прежнему остается актуальной для страны, а значит, в новые предприятия могут быть сделаны серьезные инвестиции. Во всяком случае, у них больше шансов окупиться, чем у средств, вложенных в гниющую на затопленных полях картошку.

launedekeg.wordpress.com Выборы

Выборы поскучнели, и это опасно

Тем временем недавний куратор областного сельского хозяйства, единоросс Сергей Яхнюк без особого труда и пиара в сентябре 2017 года выиграл довыборы в Госдуму по Кингисеппскому одномандатному округу, ранее бывшему вотчиной экс-спикера Госдумы Сергея Нарышкина.

Сразу после того, как Нарышкин волей президента был назначен директором СВР и оставил депутатский мандат, губернатор Ленобласти предрекал, что побороться за этот мандат в Ленобласть слетятся федеральные политики и политиканы, чтобы если и не победить, то хотя бы порекламировать себя, навести связи с областной и петербургской властью и бизнесом. Дрозденко ожидал скандально кампании, однако ничего подобного не случилось.

Еще весной на праймериз «Единой России» именно Сергей Яхнюк, замглавы областного правительства по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, безоговорочно победил, набрав более 90% голосов. После этого его сентябрьская победа на выборах (62%) голосов стала лишь делом техники. Попытки привнести «живинку» в ход кампании, например, путем использования рэп-баттлов, выглядели избыточными: реальных конкурентов у чиновника просто не нашлось.

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Полностью подтвердила свои железобетонные позиции «Единая Россия» и на довыборах в Заксобрание Ленобласти, и на довыборах муниципалов. Эта предсказуемость, не вызывающая более интереса у избирателей, считают политологи, при определенных обстоятельствах может сыграть злую шутку в ходе голосования на мартовских выборах президента. И тогда не областным властям придется туго.

«Выборы перестают носить печать легитимности. Если 12% людей пришло, 60% из них отдали голос Яхнюку, получается, что 7% населения выбрали депутата Госдумы. То есть 93% вообще «фиолетово» всё, что происходит, и они живут в своём пространстве, а власть — в своём», — пояснил ИА REGNUM политолог Александр Конфисахор.

Алексей Даничев Ленинградская АЭС

ЛАЭС-2 и мечты о криптовалюте

В минувшем году самым важным событием в промышленно-энергетической сфере Ленинградской области стало окончание первого этапа проекта ЛАЭС-2. В декабре 2017 года произошла загрузка ядерного топлива в реактор нового инновационного энергоблока типа ВВЭР-1200. После периода тестовой эксплуатации энергоблок будет введен в строй и включен в единую энергосистему страны. Это событие намечено на сентябрь 2018 года. В 2018 году продолжится сооружение второго энергоблока ЛАЭС-2. Включить его в сеть планируется в 2021 году.

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А вот четыре старых энергоблока ЛАЭС (типа РБМК-1000) планируется постепенно начать выводить из эксплуатации. Процесс этот не быстрый и растянется до 2030 года. На освободившихся производственных площадях может быть развернут новый бизнес.

В сентябре 2017 года Александр Дрозденко предложил «подумать о создании центра для майнинга криптовалют» и создать майнинг-ферму на территории освобождающихся площадей ЛАЭС. Смысл этого предложения в том, что выработанная электроэнергия, еще не вышедшая за пределы станции и не поступившая во внешний мир, весьма дешева, что обеспечит прибыльность майнинга на ЛАЭС.

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В руководстве самой станции смотрят в сторону медицины. В частности, на свободных площадях может быть реализован проект лечения изотопами. Директор ЛАЭС Владимир Перегуда в декабре заявил, что станция может предоставлять помещения, персонал и сами изотопы. Дело за организациями, имеющими необходимые медицинские лицензии и соответствующих специалистов.

sajinka2 Коррупция

Коррупция не сдаётся

В 2017 году в Ленинградской области не проходило месяца без разоблачения очередного муниципального, районного или областного чиновника, «перепутавшего» государственный карман со своим. Наблюдатели связывают явное усиление антикоррупционной борьбы с принципиальной позицией руководства Ленобласти, не боящегося выносить, когда надо, сор из избы, а также с назначением нового прокурора Ленобласти Бориса Маркова, ранее бывшего заместителем прокурора Москвы.

Причины, по которым задерживались и привлекались к ответственности должностные лица, как правило описываются тремя статьями Уголовного кодекса: взятка, превышение должностных полномочий, мошенничество. И всегда речь идет о попытке извлечь незаконную мзду из самого факта занимаемой должности. Напомним лишь о некоторых из ставших известными резонансных дел.

В январе 2017 года было возбуждено дело в отношении главы администрации муниципального образования «Свирицкое сельское поселение» Волховского муниципального района. Как считает следствие, он получил около полумиллиона рублей за «мертвую душу» — несуществущего водителя администрации.

В марте должностное лицо администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского района Ленинградской области привлечено по подозрению в мошенничестве, жертвой которого стал президент хоккейного клуба. Ему сообщили о необходимости передачи определенной суммы — якобы за продление использования клубом ледовой площадки.

В апреле отправили под арест заместителя главы администрации муниципального образования «Волосовский муниципальный район» Ленинградской области, а также начальника отдела капитального строительства того же муниципалитета. По версии следствия, чиновники перевели подрядчикам 11 млн рублей за невыполненные работы.

В мае заместитель главы Тихвинского городского поселения был задержан в своем кабинете по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Речь шла о незаконном присвоении более 17 млн рублей. В том же месяце была задержана глава администрации Морозовского городского поселения Всеволожского района по делу о незаконном предоставлении земельного участка в 15 гектар на берегу Невы «дружественному» садоводческому товариществу, в которое входили местные чиновники и бизнесмены.

Securitylab.ru ФСБ

В августе сотрудники ФСБ задержали директора кадастровой палаты Ленинградской области и его заместителя по подозрению в получении особо крупной взятки в 56 млн рублей. Позже в банковских ячейках, принадлежащих обвиняемым во взяточничестве экс-руководителям кадастровой палаты, было найдено 32 млн рублей, 220 тыс. долларов и 24 тыс. евро.

В декабре о подозрению в получении взятки был задержан глава администрации МО «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» и посредник. Как считает следствие, соучастники потребовали от представителя одной из частных компаний взятку в размере 5,7 млн рублей за подписание документов, подтверждающих выполнение работ по ранее заключенному госконтракту, за оплату работ и общее покровительство.

Перед новым годом заместитель главы администрации муниципального образования «Свердловское городское поселение» Ленинградской области попал под подозрение в превышении должностных полномочий, повлекшем ущерб на сумму почти 4 млн рублей, и был отстранен от должности.

Можно быть уверенными в том, что этот список продолжится и в 2018 году.

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О том, как Ленобласть и Петербург совместно решают проблемы утилизации мусора и рекультивации территорий полигонов бытовых и опасных отходов, читайте в материалах ИА REGNUM.

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