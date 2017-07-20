Переломный момент: Ленобласть ждет от погоды чуда с видом на урожай

Санкт-Петербург, , 10:18 — REGNUM Недостаток тепла холодным летом 2017 года уже сдвинул вправо сроки созревания урожая в Ленинградской области. Но, как и в прошлом году, основные опасения связаны с дождями, которые могут затруднить сбор того, что всё-таки удастся вырастить. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области Сергей Яхнюк.

«В целом по овощам, картофелю, зерновым, состояние посевов аналогично прошлому году. Да, на сегодняшний день идет задержка в росте, развитии. С учетом избыточного переувлажнения и пока недостаточной суммы активных положительных температур в этот период, сдвиг урожая будет примерно на две недели. Но, кроме этого, ничего плохого сказать не могу. Сегодня уже убираем капусту, через неделю начнем убирать картофель. Уже идет реализация через торговые сети. Уже заготовили порядка 40% объема кормов», — сообщил Сергей Яхнюк.

Конечно, признал глава комитета по агропрому, компенсировать потерянные из-за погоды две недели будет сложно. По словам Яхнюка, как и в прошлом неурожайном году, когда осадков выпало вдвое больше нормы, наблюдается практически аналогичное избыточное переувлажнение.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Ленинградская область понесла значительные убытки, недосчитавшись почти трети урожая, вследствие аномально дождливой и холодной погоды в летний период.

«Тоже тяжелый год. Пока видим, что через день идут осадки. Синоптики в ближайшие десять дней изменений не прогнозируют, но есть надежда, что август будет получше. Урожай формируется, но главная проблема заключается в уборке урожая. Если будет переувлажнение, к сентябрю мы въехать в поля не сможем», — пояснил Яхнюк.

По его словам, предыдущий год показал, что сегодня аграрии должны активнее «заниматься мелиорацией, чтобы осадки быстрее уходили, чистить каналы, промывать дренаж», что и делается.

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Сами сельхозпроизводители отмечают, что шансы на более-менее достойный результат их трудов пока сохраняются. Но положение угрожающее.

«Погода однозначно не радует. Но производители сообщают разную информацию. Некоторые говорят, что сделают чуть позже, но тот же объем. Сейчас переломный момент. Если так будет дальше продолжаться, то, конечно, показатель прошлого года окажется даже лучше текущего. Однозначно, что урожай будет позже. Год непростой. Но время еще есть», — поделился прогнозом президент Ассоциации крестьянских (фермерских), личных подсобных хозяйств и кооперативов Ленинградской области и Санкт-Петербурга Михаил Шконда.

При этом, отметил аграрий, в каждом районе Ленобласти абсолютно разная обстановка по урожаю: где-то хуже, где-то лучше. Даже, если взять два хозяйства в Лужском районе: в одном проблема с заготовкой корма, в другом — заготавливают себе и готовы соседям помочь.

Вместе с тем, подчеркнул Шконда, если в прошлом году проблемы с урожаем были только в Северо-Западном федеральном округе, то в этом году ухудшение наблюдается по всей России. А это значит, если раньше продовольствие без проблем завозилось с юга России и из других стран, то в этом году такого не получится.

«Может быть, овощи будут, но их будет не собрать. А собрать вручную — дороже. Дешевыми овощи не будут, думаю, точно», — считает Михаил Шконда.

На остаток лета выразил надежду и председатель некоммерческого партнёрства «Союз фермеров Ленобласти и Санкт-Петербурга» Александр Быков.

«Посадили, но холода замедлили рост растений, а в связи с теплыми днями в последние три недели картошка и овощи начали расти. Если так продолжится, то должен быть неплохой урожай. Если недели полторы или две будет холодных, задержимся и уйдем в зиму с невыкопанными овощами и картошкой, точно так же, как и в прошлом году», — спрогнозировал он.

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Добавил мрачных красок и руководитель Общественной палаты Ленобласти Юрий Трусов, многие десятилетия проработавший в областном агропроме.

«Особенно тяжело идет уборка сена и в целом уборочные работы. Очень хороший урожай травы. Но поскольку погода стоит такая, что в поле не въехать, сено заготовить невозможно. Может быть большой урожай, но его не уберешь. Из-за такой погоды может быть сложно и с зерновыми», — отметил Трусов.

Поскольку дождливое лето не позволяет полноценно собрать урожай при помощи техники, актуальным было бы приобщение к уборке урожая ручного труда, в частности, студентов, как в прежние времена, считает Александр Быков.

«Раньше убирать урожай помогали все. Сейчас же трудимся одни, местное население привлекаем по мере возможности, но это мелочи по сравнению с былыми временами. Четыре года назад было предложение к Аграрному университету приобщать к этому студентов: организовать студенческие отряды, увеличивать площади посадок, даже предлагали им брать картофель на хранение. Но взаимопонимания не нашли», — посетовал Александр Быков.

В связи с высокой вероятностью неурожая прогнозируется и рост цен на продукты в Ленинградской области. Однако на положение дел в данном случае влияет не только непогода. «Рост цен может быть уже сейчас. Тот же картофель уже не будет по пять рублей, будет рублей по семь. Это и инфляция, и цена на солярку возросла. Себестоимость картошки и овощей будет накладываться. Даже если фермеры выращивают в парниках, цена на пленку возросла», — пояснил Быков.

По словам Михаила Шконды, если в прошлом году цена на картофель и овощи упала до 6−7 рублей, поскольку рынок был перенасыщен, в этом году она будет чуть выше. «Но цену надо искать не в производителях, а оптовиках и рознице. Если мы сегодня продаем по 10−13 рублей картофель, а он стоит 20−35 рублей, накручивают оптовик и розница. Мы на этом не зарабатываем», — подчеркнул аграрий.

Кроме того, отметил он, неурожай 2016 года простимулировал фермеров страховаться от потерь. Это, по его мнению, плюс. Однако, банки с неохотой выдают фермерам кредиты, поскольку это связано с большими рисками. «У нас получается, что урожая нет, и кредит не дают. Аграриям, естественно, кредитную линию не получить, что может привести к падению производства. Надеюсь, регион поддержит», — добавил Шконда.

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Согласен с ним и глава областной общественной палаты Юрий Трусов. Говоря о тепличном хозяйстве, он обратил внимание, что на нем не сказывается погода — «но это бешеные деньги, а кредитов сегодня не получить».

Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития уже заявляло, что нетипично холодная погода в апреле и мае вызвала задержку раннего урожая. Непрекращающиеся дожди в западной и центральной части страны оставляют шанс только холодоустойчивым культурам.

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Продукты питания в Санкт-Петербурге будут дорожать в течение оставшихся недель лета и всей осени. Об этом агентству заявил председатель совета Санкт-Петербургской ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков.

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