Отголоски скандала по переводу изучения татарского языка с обязательной основы на факультатив всё ещё доносятся из Татарии, но в этот раз в неожиданной форме. Госсовету региона, после того как он назвал нереальной инициативу по введению в России вторым государственным языком татарского, предложили «самораспуститься».

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Казанский кремль

В рамках пресс-конференции президента РФ Владимира Путина не обошлось без казусов. Он неправильно прочитал на плакате татарское слово «бабай» (дедушка), перепутав его с английским «бай-бай» (пока), дал слово журналисту из республики и в результате «поднял рейтинг» главы региона Рустама Минниханова, выведя его из-под удара по языковому вопросу.

Вспоминали на прошедшей неделе в республике давно ушедший в историю договор о разграничении полномочий между Москвой и Казанью. Набережночелнинский депутат в открытом письме президенту РФ попросил его обратиться в суд, чтобы отменить Конституцию Татарии и защитить суверенитет РФ. После этого автор в свой адрес от коллег-депутатов услышал обвинения в «дремучем невежестве». Чуть позднее с идей провести референдум и по его результатам поправить этот же региональный документ выступил ВТОЦ. Организация назвала республику «государством» и заявила, что «государство Татарстан не может жить без Конституции», а «изменить статью 1 Конституции РТ можно только по волеизъявлению народа».

Инициатива калужского губернатора по закреплению на уровне страны дня освобождения Руси от ордынского ига не была поддержана татарскими депутатами с формулировкой о том, что дату нельзя рассматривать как особо значимое историческое событие. Это спровоцировало громкий скандал и новую тему информационной повестки региона.

Не обошлось на прошлой неделе без высокопоставленных визитёров. Казань посетил врио главы Дагестана Владимир Васильев и министр финансов РФ Антон Силуанов. Последний поучаствовал в совещании по итогам исполнения бюджета 2017 года, где прозвучало, что в бюджет страны республика передаст 70% всех мобилизованных доходов, и передал властям региона благодарности. Дагестану же глава Татарии Рустам Минниханов предложил увеличить поставки баранины, чем вызвал недоумение у экспертов.

Вкладчики «лопнувших» банков митинговали, а «Тимер банку» официально назначили санатора.

Семье погибшего в больнице мужчины выплатят 800 тыс. рублей, а мусоросжигательные заводы предлагается запретить строить ближе чем 10 км от всех населённых пунктов республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Татарский язык и «Путин бабай»

Ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина 14 декабря 2017 года началась с вопроса татарской журналистки, слово которой дали из-за недоразумения.

Читайте также: Путин ответил татарам. А также марийцам, чеченцам, якутам…

Получив вопрос о том, зачем он идёт на выборы и какова его миссия, Владимир Путин увидел плакат из Татарии, который прочёл как «Путин байбай», потому решил объединить два вопроса. Оказалось, что там написано не «байбай» («пока» по-английски), а «бабай» — дедушка по-татарски. Девушка уточнила, что так президента в регионе зовут дети — «дедушка Путин», на что тот пошутил, что «мартышка к старости слаба глазами стала». Вопрос журналистки из Татарии касался языкового вопроса и остроты в национальном вопросе.

«Первое, я считаю, что у нас нет никакой остроты в сфере национального вопроса. Второе, вопрос, связанный с языком, направлен только на одно — создать всем детям, где бы они ни проживали на территории Российской Федерации, равные стартовые условия для будущей жизни, — отметил Владимир Путин. — Мы говорим про Татарстан, который я очень люблю, и там у меня много друзей, но ведь татары проживают не только в Татарстане. Примерно половина татар проживает в других регионах Российской Федерации. У всех должны быть равные стартовые условия. И если люди будут знать свой национальный язык, о чём я сейчас тоже скажу, считаю это очень важным на самом деле, и будут тогда отставать в языке межнационального общения — в русском языке, а преподавание в ведущих вузах страны ведётся на русском языке, мне кажется, что это было бы плохо по отношению к детям, проживающим в Татарстане. Вот и всё. Но что нужно точно обеспечить — нужно обеспечить людям возможность изучения родного языка, не только татарского, и марийского, и чеченского, и какого угодно, якутского. У нас, слава богу, огромное разнообразие таких языков. Это наша гордость и это наше богатство — культурное и языковое многообразие. И это, безусловно, должно быть поддержано».

Напомним, Рособрнадзор и Генпрокуратура в рамках президентских поручений проверили все школы Татарии на предмет соблюдения прав на выбор родного языка и добровольность изучения государственного языка. Проверка показала многочисленные нарушения в сфере родных языков, а также подтвердился факт, на который ранее неоднократно жаловались родители школьников, — количество часов русского языка в школах было меньше утверждённого федеральным государственным стандартом. Нарушения на сегодня устранены, но до конца ноября 2017 года открытым оставался вопрос обязательного изучения татарского языка как второго государственного. Власти региона неоднократно высказывались о том, что будут настаивать на сохранении его в виде 2—3 часов в неделю для всех классов, кроме 10-го — 11-го. Но 29 ноября 2017 года на заседании Госсовета РТ прокурор РТ Илдус Нафиков поставил точку в вопросе обязательности и добровольности, заявив, что и государственный татарский в школах будет «добровольно, на основе письменного согласия родителей (законных представителей) учащихся, в пределах до двух часов в неделю за счёт части, формируемой участниками образовательных отношений».

Прокурорское заявление не убедило сторонников обязательности татарского языка в школах, и уже в начале декабря Совет старейшин набережночелнинского мухтасибата обратился к председателю Госдумы РФ с просьбой выступить с инициативой о наделении татарского языка статусом второго государственного. Обосновали просьбу тем, что татары «по численности в РФ занимают второе место, и татарский язык неофициально является в РФ вторым языком межнационального общения».

Читайте также: Татария забыла Путину «обиды» и предложила свой флаг на Олимпиаду

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Школьники

Этот шаг без реакции не остался, но вовсе не с той стороны, кому было адресовано открытое письмо. В рамках пресс-конференции председатель комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Шакир Ягудин заявил, что «это нереально», потому что «все акты должны публиковаться на государственных языках, во всех краях, областях, даже там, где татар не очень-то и много». Он также добавил, что это приведёт к большим расходам, на которые никто не пойдёт.

«Многие специально муссируют эти вопросы. Надо в самом Татарстане этими вопросами заниматься», — процитировали его слова казанские СМИ.

Слова депутата вызвали не только негативную реакцию со стороны Всетатарского общественного центра (ВТОЦ), но и привели к открытому письму уже с их стороны. В нём они предлагают Госсовету РТ «принять решение о самороспуске и назначить внеочередные выборы», чтобы жители могли выбрать «настоящих депутатов, защитников Конституции РТ, борцов за государственность Татарстана, борцов за государственный татарский язык». Правда, не упоминают авторы письма, что именно за счёт народа и должны состояться те самые внеочередные выборы. Ведь организация выборной кампании — дело весьма затратное. По срокам Госсовет РТ должен переизбираться только в 2019 году.

«ВТОЦ неоднократно обращал внимание депутатов Госсовета РТ, общественности Татарстана на то, что статья 8 Конституции РТ не реализована, что в республике функционирует только один государственный язык — русский. <…> За 25 лет Госсовет РТ ничего не сделал для повышения статуса татарского языка до уровня государственного», — цитирует авторов письма портал «Idel.Реалии».

Припомнил ВТОЦ депутатам и позицию по второму государственному языку, в открытом письме заявив, что те своим согласием с новыми учебными планами фактически отменили статью 8 Конституции РТ.

Но несмотря на некоторые треволнения в виде открытых писем, после казуса на пресс-конференции с участием представительницы Татарии и плаката «Путин бабай» некоторые эксперты отметили рост «политических акций» Минниханова.

«Заявление Владимира Путина о преподавании языков в национальных территориях вывело из-под удара главу Татарстана Рустама Минниханова. Во-первых, был зафиксирован текущий статус темы. Во-вторых, поддержано решение татарских властей, которые получили дополнительный аргумент от президента о необходимости предоставления равных возможностей всем школьникам вне зависимости от территории проживания. Языковой вопрос постепенно уходит из актуальной политической повестки, открывая для Минниханова новые горизонты политического роста», — пишет телеграм-канал «Зелёная папка».

Федеральный телеграм-проект «Замполит», чьё мнение тут же растиражировали казанские телеграм-каналы и СМИ, с этим также согласен. В поддержку позиции он приводит комментарий пресс-секретаря главы региона Эдуарда Хайруллина.

«ПУТИН-БАБАЙ» сделал рейтинг Минниханова. Отличный мем, картинка и практически первый вопрос на большой пресс-конференции президента о татарском языке. То есть тема о преподавании национальных языков зафиксировалась как одна из актуальных и развивающихся, значимых для руководства страны. В результате «языковой вопрос», который столь остро стоял в повестке дня несколько последних месяцев и вызывал острые дискуссии, постепенно уходит. Кроме того, трудно было не заметить тот факт, что плакаты, которые держали журналисты из Татарстана, также были очень красноречивы — «куда без татар», «исламский вопрос», «татары здесь!» и другие. Напомню также, что фраза «куда без татар» как раз принадлежит самому Владимиру Путину — он произнёс её на прошлой итоговой пресс-конференции в 2016 году. Конечно, эта фраза запомнилась представителям региональных СМИ, и в этот раз они сумели её грамотно использовать», — отметил Хайруллин.

Казанский кремль

Договор и конституция Татарии: не утихающий спор

Договор о разграничении полномочий между Москвой и Казанью, который ушёл в небытие ещё в августе 2017 года, стал «фигурантом» письма ВТОЦ и послужил причиной ещё одного громкого конфликта в республике на той неделе.

Депутат городского совета Набережных Челнов Сергей Яковлев в день празднования Конституции РФ 12 декабря обнародовал открытое письмо к Владимиру Путину. В нём он попросил президента выступить инициатором обращения в Конституционный суд, где должен быть поднят вопрос о признании республиканской конституции «неконституционной, не соответствующей действующему законодательству РФ и утратившей юридическую силу». Кроме того, автор отметил, что Конституция РТ — «это тот самый документ, в котором закреплён принцип «государства в государстве», тот самый документ, который провозгласил суверенитет другого государства, кроме российского, на территории Российской Федерации», и ни Госсовет РТ, ни глава региона «никаких действий по приведению основного закона Республики Татарстан в соответствие с действующим законодательством Российской Федерацией не принимают».

Читайте также: Депутат из Татарии просит Путина принять меры «по охране суверенитета»

Письмо было опубликовано в казанских и федеральных СМИ, потому не осталось без внимания Госсовета РТ. На одной из пресс-конференций председатель комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Шакир Ягудин, отвечая на вопрос журналиста, назвал призывы об отмене Конституции РТ «дремучим невежеством в сфере конституционного права», которое «не красит муниципального депутата».

"Такие заявления заставляют задуматься о необходимости правового просвещения граждан», — заявил он.

«Таких Яковлевых много. Но Татарстан не стал ее менять, потому что необходим референдум», — прокомментировал «Коммерсанту» бывший советник первого главы региона Минтимера Шаймиева, а ныне директор Института истории Академии наук РТ Рафаэль Хакимов.

Кроме того, всё тот же ВТОЦ поднял вопрос Конституции РТ в своём письме к депутатам Госсовета РТ, в котором организация требовала самороспуска законодательного органа. Авторы также настаивают на необходимости «провести республиканский референдум об изменении Конституции Татарстана» и заявляют, что «отказ от договора означает нарушение ст.5 Конституции РФ, нарушение права народов на самоопределение», напоминая, что «согласно ст.1 Конституции Татарстана, «Республика Татарстан — демократическое правовое государство, объединённое с Российской Федерацией Конституцией РФ, Конституцией РТ и Договором».

"Таким образом, отказ от Договора требует изменения Конституции РТ и проведения республиканского референдума. Государство Татарстан не может жить без Конституции. А изменить статью 1 Конституции РТ можно только по волеизъявлению народа Татарстана», — резюмируется в письме ВТОЦ.

Между тем всё тот же депутат Ягудин в начале декабря на конституционных чтениях заявил, что нормы Конституции региона, где упомянут договор, просто перешли в «спящее положение».

Напомним, Верховный Совет республики 30 августа 1990 года принял декларацию о государственном суверенитете Татарской ССР. А 27 июня 2007 года глава региона, тогда ещё им был Минтимер Шаймиев, и президент РФ Владимир Путин подписали «Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан». В 2017 году он не был пролонгирован и в августе прекратил своё действие.

Читайте также: Договор между Москвой и Казанью — «больше символический капитал»

Павел Рыженко. Фрагмент диорамы «Великое стояние на реке Угре». 2014

Памятная дата «со скандалом»

Неожиданным скандалом обернулась инициатива калужского губернатора Анатолия Артамонова ввести в общероссийский календарь новую памятную дату, которая уже есть в аналогичном перечне исторических событий региона. 11 ноября предложено отметить в календаре страны как День окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года. Он попал в историю как день освобождения Руси от ордынского ига и обретения независимости.

Сама по себе инициатива, в числе разработчиков которой не только глава Калужской области, но и Министерство культуры РФ, подана, но депутаты Законодательного собрания региона решили, что дело идёт уж больно медленно, и составили обращение к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой ускорить работу. Именно это обращение пошло в регионы с просьбой к коллегам поддержать его. Татарские депутаты удивили — они не только отказались поддержать, но и приложили к этому заключение, в котором умаляется историческая роль события, а само оно низводится до одного из «многочисленных, но не решающих эпизодов в борьбе различных образований и групп за золотоордынское наследие».

В справке за подписью вице-президента Академии наук РТ Рафаиля Хакимова отмечается, что его «нельзя рассматривать как особо значимое историческое событие, связанное с освобождением Руси от ордынской власти», «до полной ликвидации зависимости от татарских ханов было ещё далеко» и «событие 1480 г. было лишь эпизодом борьбы за верховенство в Орде, но не актом освобождения Москвы от власти татар», так как «после 1480 г. Русь продолжала выплачивать дань («выход»), что является очевидным свидетельством ее зависимости от татарских ханов».

Читайте также: Депутаты Татарии не поддержали дату освобождения Руси от ордынского ига

Данное заключение было озвучено на заседании комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Госсовета РТ и разошлось по федеральным и казанским СМИ. В информационном поле региона началась борьба мнений «за» и «против» установления даты.

«Дело не в том, что мы поддерживаем Большую Орду, а в том, что само это событие не настолько значимое, чтобы возводить его на федеральный уровень. Стояние на Угре — один из эпизодов смуты на постордынском пространстве. Таких эпизодов было множество, и нельзя из каждого делать памятную дату», — позднее позицию Академии наук РТ уточнил в комментариях «Реальному времени» старший научный сотрудник Центра исследования Золотой Орды Анвар Аксанов, который и представлял позицию профильного института депутатам.

Многих смутили именно формулировки, изложенные в исторической справке татарских академиков. Насколько документ был не выстроен стилистически и двусмысленно звучал, можно судить из того, что хоть комитет и проголосовал не поддерживать инициативу, но саму справку от греха подальше решено было не прикладывать, чтобы не обидеть соседей. Правда, с официального сайта Госсовета РТ ее убрать «забыли», и она разошлась по СМИ.

Историки из разных регионов до сих пор спорят о том, действительно ли 11 ноября 1480 года случился перелом в отношениях Руси и Орды. Депутаты Госсовета РТ предпочли принять в расчёт мнение тех, что считает дату лишь символической, одной из многих.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

Цифры недели

За две недели до конца года в Татарии подвели предварительные финансово-бюджетные итоги 2017 года и озвучили планы на предстоящий год. Под это мероприятие пригласили даже министра финансов РФ Антона Силуанова.

В рамках коллегии минфина РТ, УФНС региона и Управления Федерального казначейства по РТ 16 декабря главе региона Рустаму Минниханову вручили благодарность «за активное содействие Министерству финансов Российской Федерации в сфере реализации его функций и полномочий по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности». На официальном сайте отмечается, что по итогам 2017 года республикой в федеральный бюджет будет направлено из всех мобилизованных доходов в размере 834 млрд рублей 70%.

Богатство региона, определяемое прежде всего наличием углеводородов, является ещё одним поводом для разговоров о возможном объединении республики с некоторыми из соседей. Но в рамках ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина точка была поставлена и вокруг этой затеи.

Отвечая на вопрос казанской журналистки, он отметил, что сформировавшиеся после 90-х годов многие субъекты Федерации оказались «экономически несостоятельными»,

«И в целом, если говорить про экономическую целесообразность, то тогда, наверное, иногда есть смысл в этом укрупнении. Но хочу подчеркнуть, чтобы и в Татарстане, и в других национальных республиках, автономиях меня услышали: мы ничего не будем навязывать в этой сфере. Считаю, что это очень вредно и очень опасно для единства Российской Федерации. Потому что любой народ — маленький, большой — должен выбрать сам такую форму своего сосуществования с другими народами России, которую он считает наиболее для него приемлемой и оптимальной. Поэтому никаких государственных планов по укрупнению, по слиянию и так далее нет и быть не может. Во всяком случае, пока я президент, этого не будет», — заявил Владимир Путин.

Примерно такое же мнение за десять дней до этого высказал и полпред в ПФО Михаил Бабич, который заявил, что «что регионам необходимо дать толчок для развития, но точно не за счет объединения Татарии и Башкирии».

Среди предлагаемых вариантов слияния были следующие: Татария и Башкирия, Ульяновская область с Самарской и Татарией.

Читайте также: Конгресс татар — «беззубый», в Татарии «объединяют» регионы

Возвращаясь к теме декабрьского совещания отметим, что, открывая его, Рустам Минниханов напомнил, что «проведена реструктуризация в части обязательств по федеральным бюджетным кредитам и решено направить часть средств на реализацию «майских указов» президента России». Ожидаемый объем собственных доходов консолидированного бюджета региона должен составить почти на 7% больше, чем по итогам 2016 года, то есть 250 млрд рублей.

«По предварительной оценке, мы завершаем 2017 год и ожидаем, что валовый региональный продукт составит 103% к прошлому году, и индекс промышленного производства — 2,2, хотя в начале года он был повыше. Рост производства продукции сельского хозяйства — 5,1%. Объем инвестиций в основной капитал ожидаем в 677 млрд рублей, что сопоставимо с уровнем 2016 года. Объем строительных работ также сохранился на уровне прошлого года. Все эти показатели — итог планомерной совместной работы республиканских предприятий и государственных органов при поддержке федерального центра», — добавил Минниханов, уточнив, что регион уже шесть лет признается «лидером рейтинга эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

Глава региона также отметил необходимость сохранить положительную динамику и «рост доходов бюджета для исполнения всех закреплённых расходных полномочий» и напомнил, что в 2018 году предстоит «работать в непростых условиях и обеспечить исполнение бюджета». Запланированный дефицит бюджета на 2018 год утверждён на уровне 2,6 млрд рублей, и их придётся изыскивать в своих «карманах».

Но и в 2017 году далеко не всё гладко с доходной частью бюджета. Ряд крупнейших компаний существенно снизили платежи по налогу на прибыль, который почти на треть обеспечивает доходную часть неналоговых и налоговых поступлений бюджета. Проблемы по итогам 11 месяцев 2017 года относительно такого же периода 2016 года наблюдалась у 45%, или 531 компании. В их числе и представители крупного бизнеса, например, ОАО «Таиф», ПАО «Казаньоргсинтез».

Читайте также: Налог на прибыль: у 45% компаний Татарии произошёл спад платежей

После коллегии министр финансов РФ Антон Силуанов напомнил, что «президент России объявил о реструктуризации бюджетных кредитов для субъектов».

«Все субъекты получат такую отсрочку на 7 лет, а те регионы, которые показывают рост налоговых доходов выше уровня инфляции, то есть они должны расти в реальном выражении, — отсрочку на 12 лет. Мы сейчас начинаем заключать соглашения с субъектами Российской Федерации. По нашим оценкам, все субъекты будут участвовать в такой реструктуризации. Они берут на себя обязательства по обеспечению устойчивости своих финансов, сокращению долга, дефицита бюджета. Поэтому эти соглашения, с одной стороны, направлены на облегчение долгового бремени, с другой — регион берет на себя обязательства по ведению ответственной финансовой политики», — заявил Силуанов.

Читайте также: Козак: Условия бюджетной реструктуризации регионов предельно демократичны

Наталья Прокофьева ИА REGNUM Мусорная свалка

«Мусорный» завод: строить нельзя вынести

Ещё весной 2017 года в Казани начали активно протестовать против анонсированного проекта мусоросжигательного завода, местом под который была названа столица Татарии. Экологи и горожане высказались резко негативно: начали писать открытые письма, обращения во все инстанции и проводить митинги, одиночные пикеты. Доехали даже до Москвы, где активисты приняли участие в ряде заседаний Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. К делу привлекли и некоторых депутатов Госсовета РТ, в их числе и Артёма Прокофьева.

В конце ноября 2017 года он внёс в Госсовет РТ законодательную инициативу, в которой место размещения мусоросжигательного завода предложил определять с учётом мнения населения через референдумы. Кроме того, через поправки в Экологический кодекс региона автор предложил запретить строительство таких объектов в населённых пунктах, где до 100 тыс. жителей, и заставить отступать от тех, где проживают от полумиллиона человек, не менее 10 км.

Читайте также: Правительство Татарии поправки по «мусорному» заводу в Казани не поддержало

Кабинет министров РТ, ряд ведомств и даже прокуратура РТ дали отрицательные отзывы на инициативу. Суть всех заключений сводилась к тому, что привязка к численности устраивает дискриминацию и нарушает права граждан на благоприятную окружающую среду. Референдум также раскритиковали, заявив, что вопрос не в компетенции депутатов.

На прошлой неделе автор законопроект отредактировал и предложил полностью запретить строительство мусоросжигательного завода на территории населённых пунктов и отступать не менее 10 км от их границ. Отзывы на новую редакцию пока не поступали, но все спорные моменты в новой редакции устранены, потому есть вероятность, что на последнюю сессию Госсовета РТ этого года 21 декабря его всё-таки вынесут.

Напомним, инициатива строительства пяти заводов, один из которых в Казани, возникла в рамках проекта «Чистая страна». В начале лета 2017 года состоялся отбор исполнителей, и для Татарии им стало ООО «Альтернативная генерирующая компания — 2», учреждённое «дочкой» «Ростеха» — ООО «РТ-Инвест Финанс». Проект оценивается в 30 млрд рублей, место под него пока не выбрано, рассматриваются несколько вариантов, в том числе и в Казани.

Также читайте: Противники мусоросжигательного завода пикетируют Казанский кремль

Дружба Татарии и Дагестана

Казань 14 декабря с визитом посетил врио главы Дагестана Владимир Васильев, который всего 2,5 месяца занимает эту должность, и этот визит стал его первым в регион в новом статусе. Отметив, что соглашения 2005 года себя уже исчерпали, глава региона Рустам Минниханов предложил разработать «некую «дорожную карту» и план мероприятий в части сотрудничества». В неё предлагается включить опыт по многим направлениям.

«Мы увидели сегодня целый ряд направлений, где мы могли бы использовать опыт Татарстана — инвестиции, сбор налогов, безопасность дорог, сокращение аварийности на дорогах, государственные закупки», — отметил Владимир Васильев.

Читайте также: Врио главы Дагестана Владимир Васильев намерен перенимать опыт Татарии

Tatarstan.ru Встреча Рустама Минниханова с Владимиром Васильевым

Подписывать никакие соглашения главы регионов не стали, приняв решение проработать вопрос до состояния «дорожной карты» в январе-феврале 2018 года.

Видимо, чтобы делегация уехала не совсем с пустыми руками, Минниханов во время посещения агропромпарка «Казань» предложил «рассмотреть возможность увеличения объемов поставок баранины» в регион, чем удивил экспертов, знакомых с этим вопросом.

Издание Idel.Реалии делится сомнениями о возможности Дагестана выполнить этот «контракт»: «При иранском спросе в 2—3 тыс. голов в сутки пока Дагестан поставляет в эту страну только 800».

А популярный телеграм-канал «Неудаща» (17,6 тыс. подписчиков) задает вопрос главе региона:

«Рустам Нургалиевич, поставки баранины в Татарстан — это вопрос компетенции представителей малого и среднего бизнеса, который они решают без Вашего участия, ориентируясь на спрос, логистику, закупочные и розничные цены, предложения в соседних регионах и иные параметры. Неужели в Республике нет других вопросов, масштаб которых достоин внимания президента РТ?»

К слову, жители региона через соцсети и телеграм-каналы уже не в первый раз пытаются донести до главы Татарии мысль, что перерезание ленточек на вводе очередного поста полиции или размышлизмы о поставках тех или иных товаров в регион — не его компетенция.

Медицинская халатность: цена жизни — 800 тысяч

В 800 тыс. рублей оценил Агрызский районный суд Татарии жизнь пациента, который умер в местной больнице. Выплатить эту сумму семье погибшего Александра Б. должна больница, где работал врач-хирург, который допустил халатность.

Напомним, 8 августа 2017 года приговором того же суда врач был осуждён на три года условно, хотя его халатность повлекла гибель двух пациентов. Осуждённому медику также запретили заниматься врачебной деятельностью весь срок.

По сообщению правозащитной организации «Зона права», чей представитель выступал на стороне семьи пострадавшего, на протяжении 15 дней в ноябре 2016 года данный хирург не назначал лечение мужчине, хотя у того имелись все показания к операции. Александр Б. умер от язвенной болезни желудка, осложнившейся массивной кровопотерей. Второго пациента в местную больницу привезли вечером 31 декабря 2016 года с кровоточащей проникающей раной и повреждением внутренних органов. Несмотря на это, врач «дал незаконное указание подчиненным направить мужчину в больницу села Малая Пурга, расположенную в Удмуртии — «по месту медицинского обслуживания». Мужчина умер утром 1 января.

Позднее в суде хирург свою вину признал, выяснилось также, что семь лет назад он уже имел судимость за взятку и служебный подлог.

Истцом в деле о компенсации причинённого морального вреда выступила супруга погибшего Александра Б. Она требовала выплатить ей и трём малолетним детям 2 млн рублей, но в суде представитель Агрызской центральной районной больницы пожаловался на тяжёлое материальное положение и попросил снизить сумму. Суд сократил выплату до 800 тыс. рублей, но это решение будет обжаловаться.

Владимир Маковский. Крах банка. 1881

Банковский вопрос: санатор, митинг и 50 млрд ущерба

Прошлая неделя завершилась митингом вкладчиков, пострадавших от краха банков Татарии. Сами вкладчики, которых набралось в казанском парке «Крылья Советов» около 250, назвали 16 декабря годовщиной краха «Татфондбанка». Именно в этот день стало известно о проблемах банка, в котором на тот момент доля республики напрямую и через учрежденные компании была в районе 41%.

Публичная акция прошла без происшествий, а требования участников не меняются уже почти год. Среди них главное — вернуть деньги вкладчикам и признать в первую очередь их потерпевшими, а не Центробанк. Звучали на митинге и требования возбудить уголовные дела против руководства тех финансовых организаций, что были в рамках дела ТФБ лишены лицензии, а также участники настаивали на тщательном расследовании всех эпизодов вывода активов.

Стоит напомнить, что предварительное расследование дел в отношении экс-председателя правления ТФБ Роберта Мусина вышло на финишную прямую с более чем 20 эпизодами и порядка 50 млрд рублей ущерба. Об этом заявил следователь на слушаниях по продлению срока заключения Мусину. Последнего на заседание суда не доставили, а его защита опять сослалась на проблемы со здоровьем.

В это же время ЦБ РФ принял важное решение относительно другого банка, который также взаимосвязан с ТФБ — назначил санатора «Тимер банку». ООО «Новая нефтехимия», где Роберт Мусин выступает соучредителем, является для «Тимер банка» единственным акционером и три года назад выступал его инвестором-спасателем.

Читайте также: Санацию «Тимер банка» доверили «Российской финансовой корпорации»

Новым санатором проблемного банка, который до этого несколько раз уже подвергался этой процедуре, а в последнее время был под временным управлением госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», стал банк «Российская финансовая корпорация». К слову, данную организацию в качестве «спасателя» для казанского банка называли еще две недели назад, когда ЦБ РФ снизил уставной капитал «Тимер банку» до 1 рубля. Подобный шаг был сделан в связи с достижением отрицательной величины собственного капитала у последнего.

Читайте также: Санация пока не помогла? Татарский банк терпит бедствие

Напомним, старый санатор в лице ООО «Новая нефтехимия» на сегодня сам находится на первом этапе банкротства. Единственный акционер нового инвестора в лице банка «Российская финансовая корпорация» — это «дочка» Ростеха (АО «Рособоронэкспорт»). А сам банк в своё время был учреждён Министерством имущественных отношений РФ.