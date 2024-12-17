Нягань, Югра, 17 декабря, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Волонтёры «РН-Няганьнефтегаз» (добывающий актив «Роснефти») организовали для детей Нягани мастер-класс по росписи новогодних пряников. В мероприятии приняли участие более ста детей сотрудников предприятия, а также активисты «Движения первых».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Нягани «Роснефть» провела новогодний мастер-класс для детей

Под руководством опытных мастеров дети расписывали имбирные пряники в виде ёлки или зайца. Юные художники проявили творческие способности и креативность, создавая уникальные новогодние угощения. Участники акции также узнали о традициях Нового года и национальных угощениях народов Севера.

Поддержка семейных ценностей является одним из приоритетов социальной политики «Роснефти». Компания уделяет внимание развитию творческого потенциала детей сотрудников. Специалисты «РН-Няганьнефтегаз» активно вовлекают детей города в творческие и волонтёрские проекты — поэтические, экологические, спортивные и патриотические акции, мастер-классы по созданию игрушек.

Справка. АО «РН-Няганьнефтегаз» — основное нефтедобывающее предприятие на территории г. Нягани. Ведёт промышленную эксплуатацию Красноленинского свода месторождений на лицензионных участках Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.