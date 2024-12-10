Нягань, Югра, 10 декабря, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Работник компании «РН-Няганьнефтегаз» (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти») Сергей Орлов награжден Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий медалью «За спасение на пожаре». Вручение наград совершившим героические поступки состоялось в рамках празднования Дня героев Отечества.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Сотрудник «РН-Няганьнефтегаз» удостоен медали МЧС за спасение человека

Медалью нефтяник удостоен за спасение женщины из горящего частного дома. Он услышал, как из задымленного окна женщина зовёт о помощи. Мгновенно оценив ситуацию, Сергей нашёл железную бочку и забрался по ней в горящее здание. Он помог хозяйке выбраться через окно на улицу. Благодаря его смелым действиям женщина была спасена.

Сергей Орлов работает в «РН-Няганьнефтегазе» более десяти лет. Молодой человек регулярно занимается спортом, является членом городской сборной Нягани по баскетболу, постоянным участником спортивных городских и корпоративных мероприятий. Он — капитан команды предприятия по перетягиванию каната. Волевой характер, спортивная подготовка и корпоративные занятия по промышленной безопасности помогли Сергею в решающий момент спасти человека.