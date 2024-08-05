Москва, 5 августа, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Новую умную колонку VK Капсула Про представят в первой половине осени. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Алексей Майшев/РИА Новости

Устройство получит обновленный внешний вид и мощность звука в 65W. В колонке будут реализованы новые возможности управления умным домом, встроены датчики температуры, влажности и освещенности, датчик присутствия, который работает на алгоритмах обработки ультразвуковых волн.

«Кроме того, команда Маруси работает над улучшением функциональности голосовых AI-технологий», — отметили в пресс-службе.

Согласно данным VK, в первом квартале 2024 года пользователи совокупно провели на 50% больше времени, используя голосового помощника в сервисах VK, чем в первом квартале 2023 года. Общий time spent Маруси в VK Капсулах вырос на 53% год к году. Команды Маруси и VK Капсулы с прошлого года начали объединение в единое направление, которое развивает контентные и рекомендательные системы во всех сервисах VK, искусственный интеллект и умные устройства. В мае были запущены продажи VK Капсул в Беларуси, а в июле — новая функциональность: Маруся научилась читать статьи из Дзена.

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