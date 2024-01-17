Москва, 17 января, 2024, 23:34 — ИА Регнум. Южнокорейская группа компаний Samsung 17 января представила новую линейку смартфонов Galaxy S24. Устройство будет доступно для россиян уже на текущей неделе. Цена смартфонов будет колебаться от 90 тыс. до 190 тыс. рублей, передают «Известия» со ссылкой на представителей в ритейле и сотовых операторов.

Сергей Фадеичев/ТАСС

По данным источников издания, Samsung Galaxy S24 могут появиться на полках российских магазинов раньше остального мира.

Отмечается, что Samsung в России официально не работает, поэтому российские продавцы не обязаны согласовывать дату старта продаж.

В США компания презентовала три новых смартфона — Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra. В основе всех трёх моделей стал флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, при этом в самой младшей модификации будут версии с собственным процессором южнокорейского производителя — Exynos 2400.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин уточнил, что Samsung делает ставку на искусственный интеллект. Какие-то возможности нового ИИ южнокорейского производителя будут работать на русском языке, но не все, сказал эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году в России установили абсолютный рекорд по продажам смартфонов. Так, с января по ноябрь в стране было продано около 27 млн гаджетов. За 11 месяцев 2022 года в России продали 21 млн смартфонов, а за 2021 год — 26 млн. Аналитики утверждают, что одной из главных причин ажиотажного спроса на смартфоны стало появление на отечественном рынке флагманских новинок.

Первые смартфоны Samsung, завезенные в Россию по параллельному импорту, появились в мае 2022 года. Эта мера вводилась в РФ для удовлетворения спроса на популярные зарубежные товары, а также как поддержка для бизнеса и экономики.