В Китае продолжается международный авиасалон Airshow China — 2024. Мероприятия в его рамках начались 12-го и продлятся до 17 ноября.

VCG/Visual China Group/ТАСС

Xinhua/ABACA/ТАСС Многоцелевые истребители Су-35 российской авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи»

Авиасалон Airshow China проводится с 1996 года по чётным годам на территории аэропорта города Чжухай — в специальной экономической зоне на юге Китая, в провинции Гуандун.

Нина Падалко/РИА Новости Показательное выступление истребителей Чэнду J-20

Нина Падалко/РИА Новости Показательное выступление многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Э

AP/TASS Китайский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Shaanxi KJ-500

Нина Падалко/РИА Новости Ударный вертолёт производства КНР. Разработан на основе проекта 941 российского ОКБ им. Камова

Посетителям представили гражданские и военные самолёты, аэродромную технику, космические технологии, ракетные и авиационные двигатели, системы навигации и контроля полётов и т.д.

EPA/ТАСС Беспилотный летательный аппарат SS

EPA/ТАСС Беспилотный летательный аппарат CS-5000T

Россия традиционно участвует в авиасалоне в Чжухае. В этом году секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу уже осмотрел стенды с разработками китайского оборонно-промышленного комплекса. Также Шойгу показали макет новейшего истребителя J-35.

Нина Падалко/РИА Новости Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и главный летчик-испытатель компании «Сухой» Сергей Богдан

Qian Baihua/VCG/Visual China Gro/ТАСС Китайский истребитель J-35

Свою продукцию на выставке представили и российские компании: «Рособоронэкспорт», Роскосмос, ОАК и ОДК.