Близкое небо. В Китае проходит Airshow China 2024
В Китае продолжается международный авиасалон Airshow China — 2024. Мероприятия в его рамках начались 12-го и продлятся до 17 ноября.
Авиасалон Airshow China проводится с 1996 года по чётным годам на территории аэропорта города Чжухай — в специальной экономической зоне на юге Китая, в провинции Гуандун.
Посетителям представили гражданские и военные самолёты, аэродромную технику, космические технологии, ракетные и авиационные двигатели, системы навигации и контроля полётов и т.д.
Россия традиционно участвует в авиасалоне в Чжухае. В этом году секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу уже осмотрел стенды с разработками китайского оборонно-промышленного комплекса. Также Шойгу показали макет новейшего истребителя J-35.
Свою продукцию на выставке представили и российские компании: «Рособоронэкспорт», Роскосмос, ОАК и ОДК.