В России 16 июня мусульмане отмечают один из главных праздников ислама. Курбан-байрам означает окончание хаджа — ежегодного паломничества в Мекку. Праздник посвящён пророку Ибрахиму. По легенде, во сне Всевышний попросил мужчину принести в жертву единственного сына Ибрахима, который родился, когда мужчине было уже 86 лет. И Ибрахим отправился с сыном в долину Мина, чтобы исполнить волю Аллаха. Когда сын и отец хотели свершить задуманное, с небес спустился Всевышний и остановил Ибрагима, сказав, что тот доказал свою покорность.

ТАСС/Савостьянов Сергей

Жертву заменили на барана, и продолжают традицию по сей день. На месте произошедшего позже построили одну из святынь исламского мира — Мекку, куда каждый год стремятся мусульмане, чтоб повторить духовный подвиг пророка.

ТАСС/Савостьянов Сергей Около Московской соборной мечети

ТАСС/Савостьянов Сергей

В Москве 16 июня порядка 200 тыс. верующих приняли участие в торжественной молитве по случаю праздника. Она прозвучала в Соборной мечети Москвы. Глава Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий Равиль Гайнутдин произнёс проповедь, в которой выделил, что мусульмане страны во время паломничества по святым местам — в Мекку и Медину в Саудовской Аравии — «усердно молятся о благополучии своего государства».

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В Санкт-Петербурге прядка 300 тыс. верующих мусульман пришли в мечети и молельные дома города. В исторической Соборной мечети на Петроградском острове в молитве участвовали более 100 тыс. человек. Наибольшее количество верующих, не считая Соборной мечети, собралось у Мемориальной мечети имени Жафяр-Хазрат Пончаева в Приморском районе, где на праздничный намаз пришли более 90 тыс. мусульман. Настоятель мечети муфтий Равиль-Хазрат Панчеев отметил, что мусульмане молились о мире, благополучии и за судьбы тех, кто столкнулся с трудностями в жизни. Богослужения также провели в Мемориальной мечети им. Ж. Н. Пончаева, в молельном доме «Сенная» и в культурно-просветительских центрах «Дагестан» и «Красное село».

РИА Новости/Станислав Красильников В Московской соборной мечети

Сергей Карпухин/ТАСС Верховный муфтий России Равиль Гайнутдин

ТАСС/Савостьянов Сергей

РИА Новости/ Станислав Красильников Московская соборная мечеть

В Нижнем Новгороде сотни верующих пришли в Соборную мечеть на Сенной площади. Всего у главной мечети города встретились порядка тысячи человек, в числе которых были и студенты из других страны, и представители бывших советских республик. Председатель Духовного управления мусульман Нижегородской области Гаяз-хазрат Закиров, обращаясь к мусульманам, пожелал сердцам всегда оставаться чистыми и открытыми, а в душах поселиться доброте.

РИА Новости/Константин Михальчевский Мусульмане во время праздника Курбан-байрам в Крыму

РИА Новости/ Алексей Даничев У Соборной мечети в Санкт-Петербурге

Сергей Карпухин/ТАСС

РИА Новости/Алексей Даничев Курбан-байрам у Соборной мечети в Санкт-Петербурге

В Башкирии главным местом празднования Курбан-байрама стала Уфа. В ней молитвы звучали в 23 мечетях. 30-градусная жара не помешала верующим собраться на площадке перед мечетью «Ляля-Тюльпан». Перед сотнями прихожан праздничную проповедь произнес председатель Центрального духовного управления мусульман России, верховный муфтий Талгат Таджуддин. Курбан-байрам он назвал праздником стремления к милости господа миров через милосердие и сострадание, любовь и добродетель к близким и далеким.

У старейшей мечети Казани Аль-Марджани праздничную молитву совершили на открытом воздухе под дождём, что у мусульман считается хорошим знаком. Причиной стали реставрационные работы в здании. Имам-хатыб мечети Мансур Джалялетдин в своей проповеди рассказал о сакральном смысле праздника жертвоприношения. Участники Игр БРИКС отпраздновали Курбан-байрам в казанской мечети Алтан им. Габдурахима Утыз Имани.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня президент Владимир Путин направил поздравление мусульманам России с праздником Курбан-байрам. Он подчеркнул, что праздник служит сближению людей, утверждению в обществе идеалов милосердия, справедливости и взаимопонимания. Глава государства также отметил значительный вклад мусульманских организаций в единение народа России и развитие межнационального и межрелигиозного диалога.

Свои поздравления также передал премьер-министр России Михаил Мишустин. Он отметил, что день завершения паломничества к священным для миллионов верующих местам напоминает о великодушии, милосердии, заботе о ближнем. Премьер подчеркнул, что мусульманская умма ведёт работу по воспитанию у подрастающего поколения уважения к национальным традициям народов России, вносит весомый вклад в сохранение мира и согласия в стране и в решение задач по укреплению института семьи.