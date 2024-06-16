Москва, 16 июня, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам. Поздравление опубликовано 16 июня в Telegram-канале правительства.

РИА Новости/Илья Питалев

«Искренне желаю всем мусульманам нашей страны крепкого здоровья, счастья и благополучия», — говорится в сообщении.

Мишустин отметил, что день завершения паломничества к священным для миллионов верующих местам напоминает о великодушии, милосердии, заботе о ближнем.

Премьер подчеркнул, что мусульманская умма ведёт работу по воспитанию у подрастающего поколения уважения к национальным традициям народов России, вносит весомый вклад в сохранение мира и согласия в стране и в решение задач по укреплению института семьи.

Как ранее сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин направил поздравление мусульманам России с праздником Курбан-байрам. Глава государства отметил значительный вклад мусульманских организаций в единение народа России и развитие межнационального и межрелигиозного диалога.