Москва, 16 июня, 2024, 01:12 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин направил поздравление мусульманам России с праздником Курбан-байрам. Соответствующую телеграмму в воскресенье, 16 июня, опубликовал официальный сайт Кремля.

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«Сердечно поздравляю мусульман России с праздником Курбан-байрам. Знаменуя окончание паломничества мусульман к древним религиозным святыням, Курбан-байрам служит сближению людей, утверждению в обществе идеалов милосердия, справедливости и взаимопонимания», — указал Путин.

Глава государства также отметил значительный вклад мусульманских организаций в единение народа России и развитие межнационального и межрелигиозного диалога.

Кроме того, мусульманские организации уделяют большое внимание и ставят в приоритет укрепление института семьи и патриотическое воспитание, а также оказывают помощь участникам и ветеранам специальной военной операции.

Как передавало ИА Регнум, 16 июня в России также отмечается День медицинского работника. С профессиональным праздником граждан поздравил Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что День медицинского работника имеет отношение к каждому россиянину, поскольку медработники сопровождают человека с момента его рождения, предупреждая, спасая и продлевая жизнь. Значимость медицины невозможно переоценить, что только подтвердилось во время коронавирусной инфекции и в условиях специальной военной операции, добавил Путин.