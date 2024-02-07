Россия привезла свое оружие на выставку в Эр-Рияд
Оборонная выставка World Defense Show 2024 проходит в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 4–8 февраля. Россия в ходе этого мероприятия представила широкий спектр военной продукции — от стрелкового оружия до корветов, от экипировки бойцов до средств контроля космического пространства.
«Рособоронэкспорт» в 2023 году сотрудничал с покупателями вооружений в 30 странах мира и заключил контракты на общую сумму свыше 12 млрд долларов, сообщил 5 февраля в ходе мероприятия гендиректор компании Александр Михеев.
В 2024 году Россия намерена впервые представить на мировом рынке новейшие образцы военной техники и беспилотных летательных аппаратов. Рынок демонстрирует высокий спрос на российскую продукцию, прошедшую модернизацию на основе опыта боевого применения.
Ближневосточным партнёрам активно предлагается зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф», которая подтвердила способность уничтожать баллистические ракеты в условиях реальных боевых действий. По словам Михеева, сегодня С-400 — лучшая в мире система ПВО большой дальности. По отдельным характеристикам она в несколько раз превзошла мировые аналоги. В свою очередь, опыт СВО на Украине показал, что западные системы ПВО пропускают баллистические цели практически в 100% случаев.
Контракт на поставку С-400 в Индию также выполняется, а информация о срыве договорённостей не соответствует действительности.
Признание заказчиков заслужили и российские лёгкие многоцелевые управляемые ракеты «Изделие 305». Клиентов устраивают и дальность, и точность, и надёжность боеприпаса. Причём его совершенствование не прекращается. Мощности боевой части ракеты достаточно для поражения бронетехники противника, огневых точек, зданий, комплексов противовоздушной обороны, а также артиллерийских систем.
Также у зарубежных заказчиков появился интерес к комплексу автономного необитаемого подводного аппарата «Клавесин-1РЭ», бронеавтомобилям 3-СТС «Ахмат» и «Тайфун-К».