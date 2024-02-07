Оборонная выставка World Defense Show 2024 проходит в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 4–8 февраля. Россия в ходе этого мероприятия представила широкий спектр военной продукции — от стрелкового оружия до корветов, от экипировки бойцов до средств контроля космического пространства.

Нина Падалко/РИА Новости Многоцелевые истребители Chengdu J-10 пилотажной группы китайских ВВС

Нина Падалко/РИА Новости

«Рособоронэкспорт» в 2023 году сотрудничал с покупателями вооружений в 30 странах мира и заключил контракты на общую сумму свыше 12 млрд долларов, сообщил 5 февраля в ходе мероприятия гендиректор компании Александр Михеев.

Нина Падалко/РИА Новости Модернизированный тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А Объединенной авиастроительной корпорации

Нина Падалко/РИА Новости Бронированный автомобиль специального назначения ЗА-СпН «Титан» с дистанционно-управляемым боевым модулем

Нина Падалко/РИА Новости Переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) «Верба»

Нина Падалко/РИА Новости Система радиоэлектронного подавления дронов «Серп-ВС6»

Нина Падалко/РИА Новости Комплект экипировки ВКПО 3.0 от концерна «Калашников»

В 2024 году Россия намерена впервые представить на мировом рынке новейшие образцы военной техники и беспилотных летательных аппаратов. Рынок демонстрирует высокий спрос на российскую продукцию, прошедшую модернизацию на основе опыта боевого применения.

Нина Падалко/РИА Новости Разведывательные беспилотные летательные аппараты «Орлан-30» (слева) и «Орлан-10Е»

Нина Падалко/РИА Новости Турецкий высотный дальний беспилотный летательный аппарат «Байрактар Акынджы» (Bayraktar Akinci)

Нина Падалко/РИА Новости Американский танк M1A2S

Нина Падалко/РИА Новости Женщины-полицейские почетного караула ВС Саудовской Аравии участвуют в выступлении на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде

Ближневосточным партнёрам активно предлагается зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф», которая подтвердила способность уничтожать баллистические ракеты в условиях реальных боевых действий. По словам Михеева, сегодня С-400 — лучшая в мире система ПВО большой дальности. По отдельным характеристикам она в несколько раз превзошла мировые аналоги. В свою очередь, опыт СВО на Украине показал, что западные системы ПВО пропускают баллистические цели практически в 100% случаев.

MOD Russia/Global Look Press Зенитно ракетная система С-400 «Триупф»

Bulkin Sergey/Global Look Press Зенитно ракетная система С-400 «Триупф»

Контракт на поставку С-400 в Индию также выполняется, а информация о срыве договорённостей не соответствует действительности.

Признание заказчиков заслужили и российские лёгкие многоцелевые управляемые ракеты «Изделие 305». Клиентов устраивают и дальность, и точность, и надёжность боеприпаса. Причём его совершенствование не прекращается. Мощности боевой части ракеты достаточно для поражения бронетехники противника, огневых точек, зданий, комплексов противовоздушной обороны, а также артиллерийских систем.

Валерий Мельников/РИА Новости Управляемой ракеты класса воздух-поверхность «Изделие 305 Э»

Также у зарубежных заказчиков появился интерес к комплексу автономного необитаемого подводного аппарата «Клавесин-1РЭ», бронеавтомобилям 3-СТС «Ахмат» и «Тайфун-К».