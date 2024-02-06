Москва, 6 февраля, 2024, 09:17 — ИА Регнум. Контракт на поставку систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 Индии выполняется, информация о якобы срыве поставок не соответствует действительности. Об этом 6 февраля на полях выставки вооружений World Defense Show заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Павел Бедняков/РИА Новости

«Контракт исполняется в сроки, установленные по согласованию сторон», — сказал Михеев в беседе с «РИА Новости».

Ранее представитель ВВС Индии сообщил, что военный конфликт на Украине и санкции помешали России провести планировавшуюся в 2023 году «крупную оружейную поставку» Нью-Дели.

Как сообщало ИА Регнум, соглашение на поставку С-400 Россия и Индия заключили в октябре 2018 года. Согласно договору, всего осуществят пять поставок российских ЗРК в Индию с интервалом в шесть месяцев. Сумма сделки превышает $5,4 млрд.

Развёртывание первого полкового комплекса российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» в Индии началось в январе 2022 года. Вторая партия поступила в страну в апреле того же года.

В январе 2023 года стало известно о поступлении третьей партии зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» из России. Поставки начались после некоторой задержки, вызванной антироссийскими санкциями.