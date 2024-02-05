Дубай, ОАЭ, 5 февраля, 2024, 08:45 — ИА Регнум. В 2023 году «Рособоронэкспорт» заключил контракты на поставку оружия на общую сумму свыше 12 млрд долларов. Об этом 5 февраля заявил журналистам гендиректор компании Александр Михеев на международной выставке вооружений World Defense Show в Дубае.

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По словам Михеева, в минувшем году «Рособоронэкспорт» сотрудничал с 30 странами мира, что соответствует среднему показателю за последнее десятилетие.

«Более того, мы подписали контрактных документов на сумму свыше 12 миллиардов долларов, в том числе и на новейшие образцы российской военной техники», — сказал он.

После «массированной экономической атаки» Запада на Россию и отечественный оборонно-промышленный комплекс в 2022 году ряд заказчиков российского оружия оказался в замешательстве, что произошло впервые в истории, уточнил глава «Рособоронэкспорта».

«Но мы достаточно оперативно при всесторонней поддержке президента страны, государственных органов власти и финансовых организаций отладили механизмы взаимодействия с партнёрами», — добавил Михеев.

Он отметил, что партнёры России по военно-техническому сотрудничеству прекрасно понимают, что вводимые Западом и объединениями западных стран санкции являются проявлением недобросовестной конкуренции.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября Михеев рассказал, что дроны-камикадзе «Ланцет» не поставляют за рубеж в том числе из-за высокой потребности в них у российских военных. Он уточнил, что этому виду вооружений уделяется большое внимание на внешнем рынке.

По слова главы «Рособоронэкспорта», компания также продвигает в этом сегменте «Куб-Э», комплексы «Орлан-Э», «Орлан-10Э» и «Орлан-30».