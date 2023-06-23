Глубоководный аппарат «Титан» американской компании OceanGate потерпел крушение из-за «катастрофической имплозии» — взрыва, направленного внутрь полости судна и вызванного давлением воды извне.

Предназначенный для подводного туризма аппарат «Титан», напомним, перестал выходить на связь 18 июня — через 1 час 45 минут после начала спуска. Примерно в это время, по расчётам спасателей, аппарат уже приближался к «Титанику» — именно осмотр затонувшего в 1912 году корабля-гиганта был целью погружения батискафа.

OceanGate/Global Look Press Батискаф «Титан»

На борту «Титана» находились пять человек: глава фирмы OceanGate — предприниматель и инженер Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг (несколько лет назад попробовавший себя в качестве космического туриста), англо-пакистанский инвестиционный магнат Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман.

Подводных туристов сопровождал французский океанограф Поль-Анри Наржеоле по прозвищу Мсье Титаник — признанный специалист по исследованию одной из крупнейших морских катастроф.

После того как аппарат перестал выходить на связь, началась поисково-спасательная операция в районе гибели «Титаника» — 1450 км от мыса Кейп-Код на Атлантическом побережье США и в 644 км к югу от канадского Сент-Джонса на острове Ньюфаундленд.

ABACA/Global Look Press

ABACA/Global Look Press

РИА Новости Батискаф «Титан» компании OceanGate

В ВМС США позже сообщили изданию The Wall Street Journal, что зафиксировали некую «аномалию, соответствующую имплозии или взрыву» поблизости с местом погружения «Титана» в момент потери связи с аппаратом. Звук отследили с помощью «сверхсекретных акустических систем».

Контр-адмирал береговой охраны США Джон Могер позже рассказал: роботизированный аппарат, спущенный с канадского судна, зафиксировал «поле обломков» на дне примерно в 488 м от носовой части останков «Титаника». Наиболее крупные из осколков были идентифицированы как останки батискафа, а пятеро находившихся на борту человек были признаны погибшими. Могер не исключил, что поднять тела на поверхность не удастся.

ABACA/Global Look Press

ABACA/Global Look Press

ABACA/Global Look Press

Представители береговой охраны Соединенных Штатов допустили, что люди на борту батискафа могли погибнуть от давления еще за несколько дней до имплозии.

Эксперт в области поисково-спасательных операций Дэвид Мернс, знавший двоих человек из списка погибших, рассказал в эфире Sky News, что по непонятной причине корпус «Титана» был раздавлен за доли секунды — находящиеся на борту люди не успели бы понять, что произошло.

U. S. Coast Guard/Global Look Press Багамское исследовательское судно Deep Energy во время поисков батискафа «Титан»

Petty Officer 1st Class AmberUS/Global Look Press Французское исследовательское судно L’Atalante во время поисков батискафа «Титан»

Кадр из видео Пресс-конференция береговой охраны

Корпус батискафа, скорее всего, схлопнулся — давление воздуха внутри аппарата могло привести к «пневматическому взрыву, который внутри всё разорвал, и от людей ничего не осталось», сообщил ТАСС океанолог, Герой России Анатолий Сагалевич, один из создателей глубоководных обитаемых аппаратов «Мир».

«Мир-1» под руководством Сагалевича в 1996 году погружался к месту затопления «Титаника» — экспедиция проходила по заказу американского режиссёра Джеймса Кэмерона. Снятый им голливудский блокбастер «Титаник», напомним, вышел на экраны в 1997-м.

gc. noaa. gov Обломки «Титаника», 2004 г.

gc. noaa. gov

gc. noaa. gov

Кэмерон, — который сам участвовал в экспедиции к «Титанику» в 2001 году (документальный фильм об этом погружении вышел через два года), — сейчас провёл сравнение между гибелью океанского лайнера в 1912 году и тем, что произошло с батискафом «Титан». Можно говорить о фатальной схожести двух катастроф, заметил режиссер в интервью ABC. Капитана «Титаника» «неоднократно предупреждали о льдах перед его кораблём впереди, и всё же он на полной скорости врезался в ледяное поле», напомнил Кэмерон.

Проектировщики «Титана» из компании Open Gate, по всей видимости, проигнорировали предупреждения о возможных технических недочётах в конструкции батискафа. Использование корпуса из углеродного волокна для батискафа было «фундаментально ошибочным» решением, полагает Кэмерон.