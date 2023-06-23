Подводная турпоездка миллионеров к «Титанику» закончилась трагедией
Глубоководный аппарат «Титан» американской компании OceanGate потерпел крушение из-за «катастрофической имплозии» — взрыва, направленного внутрь полости судна и вызванного давлением воды извне.
Предназначенный для подводного туризма аппарат «Титан», напомним, перестал выходить на связь 18 июня — через 1 час 45 минут после начала спуска. Примерно в это время, по расчётам спасателей, аппарат уже приближался к «Титанику» — именно осмотр затонувшего в 1912 году корабля-гиганта был целью погружения батискафа.
На борту «Титана» находились пять человек: глава фирмы OceanGate — предприниматель и инженер Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг (несколько лет назад попробовавший себя в качестве космического туриста), англо-пакистанский инвестиционный магнат Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман.
Подводных туристов сопровождал французский океанограф Поль-Анри Наржеоле по прозвищу Мсье Титаник — признанный специалист по исследованию одной из крупнейших морских катастроф.
После того как аппарат перестал выходить на связь, началась поисково-спасательная операция в районе гибели «Титаника» — 1450 км от мыса Кейп-Код на Атлантическом побережье США и в 644 км к югу от канадского Сент-Джонса на острове Ньюфаундленд.
В ВМС США позже сообщили изданию The Wall Street Journal, что зафиксировали некую «аномалию, соответствующую имплозии или взрыву» поблизости с местом погружения «Титана» в момент потери связи с аппаратом. Звук отследили с помощью «сверхсекретных акустических систем».
Контр-адмирал береговой охраны США Джон Могер позже рассказал: роботизированный аппарат, спущенный с канадского судна, зафиксировал «поле обломков» на дне примерно в 488 м от носовой части останков «Титаника». Наиболее крупные из осколков были идентифицированы как останки батискафа, а пятеро находившихся на борту человек были признаны погибшими. Могер не исключил, что поднять тела на поверхность не удастся.
Представители береговой охраны Соединенных Штатов допустили, что люди на борту батискафа могли погибнуть от давления еще за несколько дней до имплозии.
Эксперт в области поисково-спасательных операций Дэвид Мернс, знавший двоих человек из списка погибших, рассказал в эфире Sky News, что по непонятной причине корпус «Титана» был раздавлен за доли секунды — находящиеся на борту люди не успели бы понять, что произошло.
Корпус батискафа, скорее всего, схлопнулся — давление воздуха внутри аппарата могло привести к «пневматическому взрыву, который внутри всё разорвал, и от людей ничего не осталось», сообщил ТАСС океанолог, Герой России Анатолий Сагалевич, один из создателей глубоководных обитаемых аппаратов «Мир».
«Мир-1» под руководством Сагалевича в 1996 году погружался к месту затопления «Титаника» — экспедиция проходила по заказу американского режиссёра Джеймса Кэмерона. Снятый им голливудский блокбастер «Титаник», напомним, вышел на экраны в 1997-м.
Кэмерон, — который сам участвовал в экспедиции к «Титанику» в 2001 году (документальный фильм об этом погружении вышел через два года), — сейчас провёл сравнение между гибелью океанского лайнера в 1912 году и тем, что произошло с батискафом «Титан». Можно говорить о фатальной схожести двух катастроф, заметил режиссер в интервью ABC. Капитана «Титаника» «неоднократно предупреждали о льдах перед его кораблём впереди, и всё же он на полной скорости врезался в ледяное поле», напомнил Кэмерон.
Проектировщики «Титана» из компании Open Gate, по всей видимости, проигнорировали предупреждения о возможных технических недочётах в конструкции батискафа. Использование корпуса из углеродного волокна для батискафа было «фундаментально ошибочным» решением, полагает Кэмерон.