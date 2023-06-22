Вашингтон, 23 июня, 2023, 00:33 — ИА Регнум. Снявший фильм «Титаник» американский режиссер Джеймс Кэмерон заявил о фатальной схожести двух катастроф — с лайнером «Титаник» и батискафом «Титан». Своими мыслями он поделился в интервью телеканалу ABC News.

Иван Шилов ИА Регнум Батискаф «Титан»

Отмечается, что Кэмерон, который сам исследовал место крушения «Титаника», критически отнёсся к использованию компанией OceanGate корпуса из углеродного волокна для батискафа. Режиссёр назвал это «фундаментально ошибочным» решением, а взрыв — «довольно сюрреалистичным».

«Я поражён схожестью самой катастрофы «Титаника», где капитана неоднократно предупреждали о льдах перед его кораблём впереди, и все же он на полной скорости врезался в ледяное поле», — сказал режиссёр.

По мнению Джеймса Кэмерона, вопросы безопасности и инженерные проблемы должны учитываться в приоритетном порядке при глубоководных погружениях.

Один из погибших в батискафе, акванавт Поль-Анри Нарголе, был его другом.

«То, что он трагически погиб таким образом, для меня почти невозможно переварить», — сказал Кэмерон.

Как сообщало ИА Регнум, береговая охрана США не оставила сомнений в том, что обнаруженные 22 июня обломки относятся к пропавшему в Атлантике батискафу «Титан». Специалисты подтвердили, что все, кто находился внутри подводного аппарата, погибли. Об этом заявил журналистам контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер.

Обломки батискафа найдены в 200 метрах от носовой части затонувшего «Титаника».

Погибли президент и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, а также 48-летний пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман.