665. Ровно столько ДТП произошло в Москве с участием так называемых средств индивидуальной мобильности (СИМ). И более 95% из них — это аварии с участием электросамокатов. В этих ДТП пострадали почти 700 человек, а двое погибли.

Иван Шилов ИА Регнум

Причем здесь страшна не только цифра, но и тенденция. Почти четырёхкратный рост по сравнению с прошлым годом. И не исключено, что в следующем году количество ДТП ещё вырастет — если государство, наконец, не начнет решать проблему.

Да, кому-то кажется, что электросамокаты — это не проблема, а возможность. По утрам Москва стоит в пробках, причём в ряде районов её транспортная структура устроена таким образом, что до объекта 5–6 километров по прямой, но из-за железнодорожных путей и отсутствия хорд на машине нужно добираться километров 15. И в этой ситуации электросамокат стал выходом для многих горожан. Никаких пробок, никакого метро, никаких велосипедов (на которых до работы доезжаешь вспотевший) — просто сел на самокат, и он тебя повёз. Для курьеров же, которым нужно оперативно доставлять заказы, самокаты и другие СИМ стали самым настоящим спасением, позволяющим на скорости 15–25 километров оперативно по тротуару доезжать до клиентов.

Однако на самом деле электросамокат предоставляет не безопасность, скорость и комфорт, а лишь иллюзию этого.

Главное преимущество электросамоката по сравнению с его классическим аналогом — это, действительно, скорость. Современные электросамокаты могут развивать скорость до 50–55 километров в час. Самые популярные и доступные — 25–28, что, в принципе, соответствует установленному в стране скоростному лимиту для таких устройств (до 25 км/ч).

Однако, во-первых, эффективно скорость никто отслеживать не может — дорожной полиции для самокатчиков нет, а камеры не могут штрафовать нарушителей по причине отсутствия у электросамокатов номерных знаков. Во-вторых, скорость 25 километров в час на тротуаре (где обычно и катаются самокатчики) просто недопустима. Особенно если а) на самокате двое, б) самокатчик катается в наушниках и ничего не слышит и в) тротуар оживлёенный.

Сколько раз каждый из вас видел, как очередной городской недошумахер гордо рассекает между потоками людей? Отсюда и 600 с лишним только зарегистрированных столкновений, когда самокатчик въезжает в спину сделавшему шаг в сторону пешеходу. Причём въезжает на скорости.

Да, чисто теоретически самокатчик может пользоваться дорогой. И на практике должен. Однако в условиях наличия наушников и отсутствия знаний правил дорожного движения (не говоря уже об отсутствии еще и инстинкта самосохранения) каждый такой самокатчик, выезжающий на оживленную трассу, рискует стать смертником и поводом для едущего по крайней правой полосе водителя получить серьёзный срок.

Известия/Дмитрий Коротаев

Конечно, российские депутаты периодически предпринимают шаги для того, чтобы обязать электросамокатчиков соблюдать элементарные правила безопасности — и речь скорее идет о кнутах. Так, соответствующий законопроект предложил сенатор Артём Шейкин. Он хочет, в частности, ввести штрафы до 30 тыс. рублей за нетрезвое вождение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Штрафы до 5 тысяч за превышение скорости, а также до 3 тысяч за езду вдвоём на одном самокате. Ну и штрафы до 2,5 тысячи рублей в случае, если самокатчик создает помеху пешеходам на тротуарах, на обочинах или в пешеходных зонах. Однако в случае со скоростью дело опять упирается в меры фиксации, а «помехи на тротуарах» ещё нужно доказать и зафиксировать. Не говоря уже о том, что тем самым сенатор фактически легитимирует езду самокатчиков на тротуарах с разрешённой скоростью до 25 километров в час.

Для того чтобы по-настоящему решать вопрос, нужно для себя понять две вещи.

Во-первых, электросамокат является неистребимым продуктом городской культуры. Отказаться от него нельзя, полностью запретить тоже.

Во-вторых, все проблемы с электросамокатами связаны не столько с железом, сколько с мозгами его пользователей — пешеходными, по сути, мозгами. Проще говоря, водители электросамокатов действуют в абсолютно пешеходной или, в крайнем случае, велосипедной логике — отсюда и езда по тротуару, и несоблюдение правил дорожного движения, и неучёт таких сложных моментов, как кинетическая энергия при ударе или тормозной путь (не говоря уже о таком понятии, как мокрая дорога). Поэтому проблему нужно решать очень просто: переводить электросамокатчиков в водители, а электросамокат — в полноценное транспортное средство.

То есть, проще говоря, езду по тротуару нужно запретить. От слова совсем. По нему ходят люди со скоростью 4–5 километров в час, передвигаются пожилые и дети. И они не обязаны ходить строго прямо из страха, что в них сзади врежется электросамокатчик, который просто не успел среагировать на их маневр.

Сами электросамокаты нужно перевести на дороги — но либо те, где есть выделенная велосипедная дорожка (с обязанностью не ездить по ней со скоростью выше, условно, 15 километров в час — дабы не приходилось обгонять впереди идущие велосипеды), либо те, на которых движение обычно не очень быстрое. То есть, условно говоря, ни по МКАД, ни по Третьему кольцу, ни даже по Садовому самокаты кататься не должны. Тем более по выделенной для общественного транспорта полосе. Да, они не будут тормозить автобусы (средняя скорость которых в Москве составляет 15 км/ч), однако возникает риск ДТП с такси, каковые двигаются гораздо быстрее.

При этом каждый электросамокат со скоростью выше средневелосипедной (то есть примерно 10 км/ч) должен оснащаться документами, а также регистрационными знаками. Такими, которые будут считывать камеры. Каждый водитель электросамокатов должен, соответственно, получать права — то есть сдавать полноценный экзамен в ГИБДД, а также получать в электронном виде штрафы за нарушения, совершённые на его транспортном средстве.

Езда вдвоем на одном самокате должна быть запрещена — как минимум в том случае, если вторым является ребенок. Он стоит впереди водителя и, соответственно, принимает на себя удар — что и произошло, когда в меня (стоящего на тротуаре с велосипедом) так въехал не успевший отвернуть папаша на самокате с ребёнком. Езда с наушниками в ушах тоже должна быть запрещена. Это пешеходы привыкли смотреть только вперед, а водителей обязывают крутить головой на 360 градусов, да ещё и прислушиваться к тому, не ревёт ли слева/справа мотор байкера, желающего пойти на обгон. И самокатчик должен слышать клаксоны автомобилей.

Так и только так можно как минимум частично решить проблему с электросамокатами. И не допустить очередного четырехкратного роста аварий с их участием в 2024 году.