Менеджер бара «Понеслось» в Воронеже, не пустивший военного в форме в заведение, записал и выложил в публичный доступ видео со своими извинениями. Произошло это, впрочем, не сразу, а после некоторого запугивания — так что многие сочли его слова неискренними. Буквально вслед за этим аналогичный эпизод случился в кафе в Симферополе. Эти происшествие вновь поднимает вопрос об уместности самой практики вынужденных извинений.

Иван Шилов ИА REGNUM Военный

Требовать от военных из действующей армии, чтобы они являлись в строгих костюмах, действительно, выглядит какой-то недоброй насмешкой — люди оторваны от своих домов, а в казарме у них делового костюма на такой случай, скорее всего, не найдется.

Это совсем не та ситуация, в которой возможно настаивать на строгом дресс-коде. Когда сотрудник воронежского бара первоначально начал говорить, что «мы не пускаем людей в спортивных костюмах, в лыжных комбинезонах, в военной форме и униформе», это прозвучало совсем плохо. Люди не со стадиона пришли. И не с лыжной прогулки.

Извинись он по своей доброй воле — это было бы хорошо и правильно. Мы все люди, мы все делаем ошибки. Нет ничего унизительного в том, чтобы их признавать.

Проблема в том, что извинения последовали после угроз физической расправы, которые стали поступать сотрудникам бара в Воронеже.

Некоторые не видят проблемы — надо было восстановить справедливость, вот она и восстановлена, каким способом — неважно. Но как раз способ имеет большое значение.

Государство — это монополия на насилие. Его существование означает, что принуждать людей делать что-то, что они не стали бы делать по доброй воле, может только оно. Те, кто нарушают эту монополию своими действиями, разрушают государство.

Кадр из видео: ren. tv Менеджер бара «Понеслось» в Воронеже

Отдельные граждане или их добровольные сообщества могут действовать, не прибегая к насилию, — например, объявить заведению бойкот.

Но вот прямое принуждение силой — или угрозой ее применения — должно оставаться исключительно в ведении государства.

Иначе мы погрузимся в бесконечные разборки между дружинами смелых молодцов, которые будут в прямом противоборстве выяснять, кто перед кем должен извиняться и кто кому платит дань.

Такую феодальную вольницу мы наблюдали в 90-е, и о возвращении туда, кажется, никто не мечтает, кроме ожесточенных ненавистников России.

Кадр из фильма: «Бумер. Фильм второй» Молодежь 90-х.

Принудительные извинения — иногда в намного более яркой форме, с ползанием на коленях, скандированием лозунгов и пением патриотических песен — давно и хорошо известная черта ситуации, сложившейся на Украине.

Недавно, например, украинские военные заставляли извиняться блогершу из Львова за непатриотические высказывания, или одессита за то, что он публично исполнял песни Виктора Цоя.

Хотим ли мы разрастания такой же практики у себя?

Это было бы опасно по очевидным причинам.

Такое принуждение к извинениям — это довольно очевидная декларация «мы здесь власть». Мы здесь и прокуратура, и суд, и полиция, и никто не избавит вас от наших рук — так что вам лучше публично заявить о своем подчинении.

Еще раз заметим — люди, которых принуждают к извинениям, могут быть и неправы. Им, возможно, следовало бы извиниться с самого начала. Но это не делает оправданной практику принудительных извинений.

Помимо того, что она подрывает монополию государства на принуждение, возникает еще один эффект — сами извинения теряют смысл.

Принесение извинений — это акт доброй воли; извиняющаяся сторона проявляет искреннее стремление к примирению. Извинения исцеляют ту ткань доверия и уважения в обществе, которая была повреждена обидой. И для поддержания этой ткани способность извиняться очень важна — мы приносим и принимаем извинения потому, что мы добрые соседи друг другу и хотим сохранять отношения, основанные на взаимном уважении.

Принудительные извинения ничего не исцеляют. Это выглядит, как если бы кто-то, угрожая оружием, требовал от вас признать его лучшим другом. Даже если вы произнесете все требуемые слова, дружбы между вами, абсолютно точно, не сложится.

Извинения в этом случае превращаются из средства примирения в средство доминирования и выяснения чисто силового баланса — кто кого будет принуждать.

В отношениях между людьми возникают конфликты, которые многим хочется решить «по-простому». Прийти с друзьями, взять обидчика за шиворот.

Но когда это становится общепринятой практикой, оказывается, что никто не застрахован от того, что за шиворот возьмут именно его. У вашего оппонента могут оказаться более многочисленные и решительные друзья.

pibig.info Массовая драка

Единственный выход из бесконечных разборок — делегировать разрешение конфликтов государству. Оно здесь власть, и оно может принуждать — по заранее прописанным правилам и в соответствии с открыто принятыми и провозглашенными законами.

Если эти правила и законы не отражают нужд текущей ситуации — их надо совершенствовать. Но от разрушения монополии государства на насилие не выиграет никто, кроме его противников.