Челябинск, 16 июня, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Участника спецоперации с позывным Якудза в День России не пустили в кафе в Симферополе, сообщило Крымское информационное агентство

Кадр из видео

Отмечается, что военный из Челябинска рассказал об этом инциденте в социальной сети.

«Меня не пустили в одно кафе из-за того, что я в форме. Сказали, что я представляю опасность», — сообщил он и добавил, что у него на поясе был нож.

По словам челябинца, администратор кафе, увидев нож, сказал, что обслуживать посетителя не будут. Он возмутился произошедшим.

«Я подумал, может, его напугал нож, но нет, думаю, есть ещё люди в России, которые так реагируют на спецоперацию», — сказал участник СВО.

Позже в Союзе ветеранов СВО сообщили, что администрация кафе извинилась за этот инцидент, объяснив, что произошло недопонимание. Военного пригласили вновь посетить заведение.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3813550" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Симферополе участника спецоперации в День России не пустили в кафе

Как сообщало ИА Регнум, аналогичная ситуация произошла в Воронеже: из-за военной формы участника СВО не пустили в бар «Понеслось». Администрация заведения пояснила, что дресс-код, исключающий военную форму, действует в баре только ночью: днём можно приходить в любой одежде.

Позже участник этого инцидента — менеджер бара принёс публичные извинения: в видео, опубликованном на YouTube, он пояснил, что не разобрался в ситуации из-за большой загруженности.