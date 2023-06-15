Воронеж, 15 июня, 2023, 19:32 — ИА Регнум. Менеджер бара «Понеслось» в Воронеже, не пустивший участника СВО в заведение, извинился за свой поступок. Соответствующее видеообращение опубликовали в YouTube.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Прошу участников СВО принять мои извинения. Я очень сожалею о случившемся», — сказал менеджер бара Никита.

На видео молодой человек рассказал, что якобы «в рабочей запаре» не разобрался в ситуации и не пустил участника СВО в бар. По его словам, у него был самый разгар смены и он просто не сумел сообразить.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3813426" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Менеджер, не пустивший участника СВО в воронежский бар, извинился

Как сообщало ИА Регнум, 15 июня сотрудники бара в Воронеже отказались пускать в заведение только что вернувшегося из зоны проведения спецоперации мужчину под предлогом того, что он был в военной форме. Менеджер сослался на то, что в баре действует дресс-код, по которому в военной форме ночью в бар проход запрещен. На кадрах, распространённых в Сети слышно, как друзья бойца говорят, что их друг — участник СВО и бар не имеет права не пускать его внутрь.

В беседе с ИА Регнум сотрудник, представившийся администратором, объяснил, что в ночное время в баре действует дресс-код, который исключает униформу. При этом в дневное время любой человек в форме якобы может прийти в заведение. В баре также заявили, что компания мужчин не предъявила никаких документов об участии их друга в СВО, а на камуфляже мужчины не было никаких опознавательных знаков.