Менеджер, не пустивший участника СВО в воронежский бар, извинился
В Воронеже менеджер бара извинился перед участниками СВО за то, что не пустил военного в заведение
Воронеж, 15 июня, 2023, 19:32 — ИА Регнум. Менеджер бара «Понеслось» в Воронеже, не пустивший участника СВО в заведение, извинился за свой поступок. Соответствующее видеообращение опубликовали в YouTube.
«Прошу участников СВО принять мои извинения. Я очень сожалею о случившемся», — сказал менеджер бара Никита.
На видео молодой человек рассказал, что якобы «в рабочей запаре» не разобрался в ситуации и не пустил участника СВО в бар. По его словам, у него был самый разгар смены и он просто не сумел сообразить.
Как сообщало ИА Регнум, 15 июня сотрудники бара в Воронеже отказались пускать в заведение только что вернувшегося из зоны проведения спецоперации мужчину под предлогом того, что он был в военной форме. Менеджер сослался на то, что в баре действует дресс-код, по которому в военной форме ночью в бар проход запрещен. На кадрах, распространённых в Сети слышно, как друзья бойца говорят, что их друг — участник СВО и бар не имеет права не пускать его внутрь.
В беседе с ИА Регнум сотрудник, представившийся администратором, объяснил, что в ночное время в баре действует дресс-код, который исключает униформу. При этом в дневное время любой человек в форме якобы может прийти в заведение. В баре также заявили, что компания мужчин не предъявила никаких документов об участии их друга в СВО, а на камуфляже мужчины не было никаких опознавательных знаков.