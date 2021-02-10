Москва, , 17:39 — REGNUM Исполнительный директор Союза конькобежцев РФ Варвара Барышева сообщила 10 февраля, что музыкальный фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 П. Чайковского будет использоваться вместо гимна РФ на ЧМ по конькобежному спорту и шорт-треку.

По ее словам, Международный союз конькобежцев (ISU) согласовал предложенный вариант.

«Нам хотелось, чтобы музыка была торжественной, узнаваемой во всем мире…», — передает слова Барышевой РИА Новости.

ЧМ по конькобежному спорту пройдет в Херенвене 11−14 февраля. Первенство по шорт-треку — 5−7 марта в Дордрехте.

17 декабря 2020 г. CAS признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. Согласно решению суда, российские спортсмены в течение 2 лет не смогут выступать под нацфлагом на крупных международных соревнованиях.