Херсон, , 21:27 — REGNUM Бывший народный депутат Украины Олег Барна убит в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявил спикер Объединённого пресс-центра Сил обороны Таврийского направления Алексея Дмитрашковского, сообщил «Донбасс Сегодня».

Олег Барна. (сс) Photo by Mykola Vasylechko.

Известно, что бывший народный депутат Украины 8-го созыва Олег Барна пошёл воевать с начала СВО. По предварительным данным, он был убит 17 апреля. Сегодня экс-парламентарию должно было исполниться 56 лет.

Как сообщил Telegram-канал «Военкоры «Русской Весны», Барна ликвидирован российской армией России на херсонском фронте.

Барна «прославился» на всю Украину, когда в 2015 году пытался вынести с трибуны Верховной рады тогда ещё премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российская армия на херсонской линии фронта ликвидировала до десяти украинских военных, а также две самоходные артиллерийские установки 2С-1 «Гвоздика». В рамках контрбатарейной борьбы артиллерийские подразделения группировки «Днепр» нанесли огневое поражение позициям артиллерийских расчётов противника в районе населённых пунктов Велетенское и Жовтневое.