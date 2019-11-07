Берлин, , 20:33 — REGNUM О новых «отягчающих обстоятельствах» против России заявил 7 ноября немецкий журналист Хайо Зеппельт в Twitter.

Зеппельт «Появились новые «отягчающие обстоятельства» в деле против России о возможной манипуляции с данными лаборатории».

По словам журналиста, если эта новая информация подтвердится, то Россию могут отстранить от летней Олимпиады в Токио в 2020 г.

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Напомним, днём ранее Зеппельт заявил, что Москва не ответила на восемь из 31 вопроса Всемирного антидопингового агентства по переданным данным московской антидопинговой лаборатории.

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