Берлин, , 13:09 — REGNUM Россия не ответила на восемь вопросов Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом 6 ноября написал в своём Twitter немецкий журналист Хайо Зеппельт, который ранее снимал скандальные фильмы о допинге в российском спорте.

По словам Зеппельта, речь идёт о предполагаемых несоответствиях в базе данных московской антидопинговой лаборатории, которую Россия передала в WADA.

«Согласно источникам, близким к WADA, Россия ответила только на 23 из 31 вопроса», — написал Зеппельт.

Он добавил, что Россия не предоставила всех требуемых устройств, а также аналитических данных.

Напомним, в сентябре 2019 года Зеппельт рассказал, что Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории. Тогда же WADA дало России три недели, чтобы предоставить объяснения по этому вопросу.

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