Катовице, Польша, , 13:31 — REGNUM Россия выполняет все обязательства перед Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Об этом 6 ноября заявил министр спорта РФ Павел Колобков на конференции WADA в польском Катовице.

«Мы выполняем все обязательства, которые от нас зависели. В течение этого года мы были в более тесном сотрудничестве с WADA, чем когда-либо прежде», — сказал Колобков.

Он добавил, что в соответствии с решением исполкома WADA, российская сторона передала все образцы и обеспечила доступ в московскую лабораторию.

Напомним, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса с 2015 года. В сентябре 2018 года исполком WADA восстановил статус РУСАДА с условием предоставления доступа в московскую лабораторию.

В сентябре 2019 года исполком WADA инициировал расследование несоответствий в предоставленной базе данных. Как заявил немецкий журналист Хайо Зеппельт, Россия не ответила на восемь вопросов WADA, касающихся этих несоответствий.

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