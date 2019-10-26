Ростов-на-Дону, , 21:34 — REGNUM Футболисты «Ростова» на своем поле переиграли «Сочи» в матче четырнадцатого тура чемпионата России. Встреча, которая завершилась со счётом 2:0, проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону.

Голевыми действиями в этом матче отметились Роман Ерёменко и Эльмир Набиуллин (автогол).

Отметим, что после четырнадцати матчей в чемпионате России «Ростов» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков. Клуб «Сочи», набравший 13 баллов, находится на тринадцатой позиции.

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