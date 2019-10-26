Самара, , 15:17 — REGNUM Самарский футбольный клуб нанес поражение с разгромным счётом санкт-петербургской команде «Зенит» в матче четырнадцатого тура молодёжного чемпионата России по футболу.

Александр Дайнека. Вратарь. 1934

Игра проходила на поле стадиона «Металлург» в Самаре и закончилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

Главным героем встречи стал полузащитник «Крыльев» Бахадур Соколов, который оформил в матче покер, отличившись на 34-й, 40-й, 69-й и 77-й минутах. Ещё один мяч отправило в ворота соперника хавбек Владислав Тюрин (20-я).

Единственный мяч «Зенита», ставший в итоге «голом престижа», забил на 9-й минуте полузащитник Кирилл Кравцов.

Отметим, по итогам встречи «Крылья Советов» набрали 26 очков и занимают третью строчку турнирной таблицы молодежного чемпионата России по футболу. «Зенит» имеет в активе 23 очка и находится на седьмом месте.